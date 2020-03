PENEIRA FINA 28/03/2020

Confirmado

A prefeita Maria Ines Bertino Miyada, de Pindorama, é o primeiro caso confirmado de coronavírus na microrregião de Catanduva. Mas segue internada no hospital São Domingos. A confirmação de um caso bem próximo a Catanduva já acende aquele medo por parte de quem mora aqui na cidade e na cidade vizinha 7 km.

Mudanças

A prevenção do contágio do novo coronavírus mudou a rotina dos órgãos públicos. Diante disso, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), prorrogou a validade de credenciamento de motoristas. A resolução consta na edição de quinta-feira, 26, da Imprensa Oficial do Município. De acordo com a secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone, como os serviços municipais, neste caso, são interligados com o Poupatempo, cujo prédio está fechado até 30 de abril, não é possível concluir os processos, exigindo tal medida.

Explicou

“A partir do retorno do atendimento presencial na unidade local do Poupatempo, serão prorrogados, por 30 dias, os prazos para a renovação dos credenciamentos que estavam com vencimentos a partir do dia 23 de março e que exijam a tramitação que envolve o órgão Estadual”, explica.

Protocolos

Enquanto o serviço não é retomado, novos credenciamentos poderão ser iniciados na atribuição que compete ao município. Os protocolos devem seguir o agendamento e podem ser concluídos, caso não haja exigência envolvendo o Poupatempo ou os serviços estejam disponíveis de forma online.

Agendamento

As entregas de credenciais expedidas serão feitas por agendamento, de acordo com os canais de comunicação disponíveis. O atendimento administrativo é feito pelo telefone (17) 3531-9173 ou pelo email stu@catanduva.sp.gov.br. As consultas também estão disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br.

Sobre a carreata

Em nota a prefeitura de Catanduva respondeu sobre a carreata que deverá ser realizada hoje e a possível abertura de estabelecimentos comerciais na segund-feira. “A Prefeitura de Catanduva informa que tomou conhecimento da carreata pelas mídias sociais, não havendo pedido oficial para sua realização. A Guarda Civil Municipal (GCM) estará presente para manter a segurança e ordem, além de coibir aglomerações de pessoas, como medida preventiva ao coronavírus. Quanto ao suposto movimento de reabertura de comércio, a Prefeitura frisa que, até este momento, não houve qualquer alteração nos atos normativos já divulgados”

No país

Subiu para 3.147 os casos confirmados de coronavírus no Brasil, aumento de 17,22% em relação ao dia anterior. O número de mortes também aumentou em 19,4%, passando de 77 para 92. Desde o dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde realiza ações importantes para melhorar a capacidade de resposta do país diante da pandemia. Dentre elas, a aquisição, por meio de compra e doações de 22,9 milhões de testes que estão sendo distribuídos para diagnosticar a Covid-19. Além disso, liberou cerca de R$ 1 bilhão aos estados e municípios para fortalecimento das ações locais no combate ao coronavírus.

No Senado

O Senado votará na próxima segunda-feira (30) o pagamento de um auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600, destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), confirmou a votação para o início da próxima semana em postagem no Twitter. Prefeita esta passando bem, estamos totalmente capacitados para atender. Se deus quiser ela vai sair dessa numa boa.

Postos

Já está valendo a determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) regulamentando a redução no horário de funcionamento dos postos de combustíveis e os de revendas gás liquefeito de petróleo (GLP). Os revendedores de combustíveis automotivos em todo o país passam a funcionar, no mínimo, de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Até então, o horário mínimo de funcionamento era das 6h às 20h. A medida foi publicada ontem (23) no Diário Oficial da União (DOU) e foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Ações

Empresas, concessionárias de rodovias realizaram ações em favor dos caminhoneiros, que percorrem as estradas brasileiras. Foram distribuídos alimentos, produtos de higiene. Durante a ação de concessionária, os caminhoneiros receberam ainda um panfleto informativo sobre os cuidados para conter o coronavírus e também podem aferir a temperatura corporal com os profissionais do serviço de resgate da concessionária, na Washington Luís.

E agora José?

Abre, fecha? Mantém ou não quarentena. A situação está cada vez mais tensa e cada um falando uma língua. A verdade é que a confirmação de um caso, mesmo sendo em Pindorama, já nos deixa ainda mais aflitos com relação a esse vírus.

EM outros Estados

Os governos de Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e Santa Catarina (SC) decretaram, na quinta-feira (26), a volta do funcionamento de algumas áreas comerciais, seguindo o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento oficial feito para a rede nacional de Rádio e Televisão na última terça-feira (24).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook