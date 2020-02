PENEIRA FINA – 28/02/2020

Evento político

Contrariando o que o coronel Tadeu, deputado federal e o Major Olímpio, senador disseram, o evento realizado no Mahatma Gandhi, acabou não sendo apenas uma visita ao hospital para conhecer a estrutura oferecida. Não que isso não tenha ocorrido. Mas muitos políticos da cidade estiveram presentes para acompanhar o evento, realizado no auditório do hospital. Apesar deles se negarem a falar sobre possíveis candidatos nomes já surgem no cenário. “Quando for o anuncio do pré candidato, o PSL municipal vai ter toda a legitimidade, no momento oportuno de fazer o encaminhamento do melhor cenário para o partido. Eu sou só um irmão mais velho dizendo aqui vamos ajudar. Estarei aqui pedindo voto para os candidatos do PSL para o meu partido. Mas as decisões serão tomadas pela Executiva municipal”, disse Major Olímpio.

Terá candidato

Enquanto isso, o deputado federal Coronel Tadeu já fala em trabalhar para lançar uma candidatura. “É cedo para falar em candidato, mas estamos trabalhando para isso. Para sabermos se temos um candidato ou se devemos apoiar alguém em condições e afinado com o nosso discurso”.

Comentários

E dois nomes já surgem nesse novo cenário do PSL em Catanduva. O empresário Marcos Devitto e o vereador André Beck. Há ainda uma discussão sobre quem seria o candidato a prefeito e quem seria o vice. Mas os nomes já estariam praticamente certos para esse fim.

Não é segredo

O nome de André Beck sendo ventilado como possível candidato quer seja para prefeito ou pra vice não é nenhuma novidade. Muito já se falava do interesse e das possibilidades do parlamentar tentar cruzar a linha entre Legislativo para o Executivo.

Com isso

Num novo cenário, Catanduva então teria mais uma chapa composta por empresário. Teremos a possibilidade dos seguintes nomes para candidaturas – O empresário Roberto Cacciari, Ricardo Rebelatto e Marcos Devitto. Também a possível participação do pleito do médico Sinval Banhos, Beth Sahão e algum nome – ainda não divulgado – do grupo do prefeito Afonso Macchione Neto. Esquecemos alguém? Bastante, né?

Ramos

Há quem diga que ainda existe uma pequena possibilidade de Julinho Ramos tentar também buscar mais uma vez a disputa para prefeito. Mas Julinho anda um pouco sumido da política catanduvense. Passou a trabalhar no setor privado e deu uma “apagada” no cenário político. Veremos.

Otimistas

Com essa quantidade de possíveis pré-candidatos, se todos esses nomes se confirmarem, há quem diga que Beth Sahão é a quem fica mais otimista. Isso porque o perfil de praticamente todos os demais candidatos seria praticamente o mesmo e os votos, consequentemente, acabariam sendo distribuídos para todos os outros. Enquanto Beth, tem os eleitores, que podemos dizer “fiéis”.

Não esqueçamos

Também não podemos esquecer que se Cacciari decidir não fechar com o PSDB, os tucanos deverão lançar outro possível nome a disputa. Afinal, a intenção do grupo é fazer campanha para eleição majoritária no maior número de municípios paulistas.

Conta básica

Se consideramos a possibilidade de seis candidatos, numa conta básica, muito básica, os 87.161 eleitores (Não considerando os votos justificados, os faltosos) podem proporcionar, em média 14.530 votos para cada candidato. Então, será uma eleição bem mais concorrida e mais difícil que as demais presenciadas por Catanduva nos últimos anos.

Lotada

A audiência pública sobre o plano diretor de Catanduva começou ontem e tem prosseguimento hoje. Diferentemente de outras audiências realizadas, desta vez, o teatro municipal estava lotado. O vereador Cidimar Porto divulgou fotos sobre a votação de artigo por artigo das alterações no plano.

Alimentação

Nos últimos cinco anos, segundo dados do Ministério da Economia, o número de empresários do ramo de alimentação para consumo domiciliar (que corresponde às marmitas e outras refeições embaladas) cresceu expressivamente no país, passando de 102,1 mil (2014) para 239,8 mil (2019) – o que representa um crescimento de 134%. A explicação para esse salto está principalmente na atividade dos Microempreendedores Individuais, que representavam 91,6% do total de empresários desse segmento em 2014 e que, no ano passado, passaram a responder por cerca de 94% (225,6 mil) do universo de empreendedores registrados.

Mais uma preocupação

Subiu para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus monitorados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde até esta quinta-feira (27) e demonstram o aumento da sensibilidade da vigilância da rede pública de saúde devido à inclusão de 15 países, além da China, que apresentam transmissão ativa do coronavírus. No total, 16 estados informaram ao Ministério da Saúde sobre os casos suspeitos.

Vacinas

O Governador João Doria confirmou nesta quinta-feira (27) a antecipação da produção de vacinas contra gripe pelo Instituto Butantan, que será ampliada para 75 milhões de doses em 2020. Por isso, a campanha de imunização contra a gripe em São Paulo será antecipada em 23 dias antes do prazo inicialmente planejado, começando em 23 de março. A medida foi decidida em conjunto com o Ministério da Saúde e o Centro de Contingência do Estado de São Paulo para o novo coronavírus. O Instituto Butantan vai entregar 13% a mais de vacinas em 2020 do que no ano passado.

Da Redação