PENEIRA FINA – 28/01/2020

E mais dengue!

Não tem mais assunto em Catanduva que não seja a assustadora dengue e a quantidade de casos confirmados. Boa parte da população, vendo a quantidade de pessoas que procuram as unidades de saúde, hospitais particulares, Unidade de Pronto Atendimento, não acredita nos números oficiais. Há quem diga que esse controle é muito difícil, principalmente, em casos dos atendimentos particulares. Porque muitos que procuram pelo atendimento em hospitais da cidade, depois de serem atendidos dificilmente voltam para a realização do exame (depois de seis dias) para comprovar que estava com a doença. Aliás, isso é uma situação que dificulta os resultados. Ter de esperar todos esses dias para confirmar (Ser pelo menos inserido nas estatísticas, por que o tratamento é feito para dengue mesmo) gera esse incomodo entre a sensação de muitos casos e o número ínfimo de confirmações.

Palanque

E a dengue além de repercutir negativamente sobre o alto número de pacientes atendidos, tem virado palco de políticos pensando em suas reeleições ou eleição nas urnas em outubro. Entendemos que a situação é complicada e que é preciso críticas e fiscalização, mas cada um que passa numa unidade de saúde, faz uma foto indicando que esteve no local. Ajudar a combater a doença e melhorar a situação dos atendimentos é muito válido, mas somente se expor para dar aquela alavancada na imagem, o catanduvense está de olho.

Em época de rede social

E agora em época de redes sociais é assim. Piscou, tem uma foto nova na rede social para dizer que piscou. Filtrar o que é uma auto promoção sem um sentido real é mais difícil do que parece.

Prefeito de Colatina

Não é difícil passar pelas redes sociais e ver que muitos catanduvenses estão postando memes do prefeito de Colatina, no Espírito Santo. Que ele coloca a mão na massa, que ajuda população, não tenha dúvidas. Mas esse exibicionismo todo, também não sugere mais interesse do que deveria ter? Até porque cuidar do povo e ter ações voltadas para saúde, educação e outros é dever de quem está a frente do Executivo. E as divulgações positivas, em vez de partir do próprio autor, precisam ser feitas pela população, do resto é auto- promoção.

Nos lembra

Todo esse marketing político, de homem do povo, nos lembra o início do mandato do atual governador de São Paulo, João Doria Jr, quando prefeito da capital paulista. Doria chegou a divulgar, andando de ônibus, metrô, varrendo com os garis de São Paulo.

Triste dado

O índice de crimes contra a mulher cresceu em 2019. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a maioria foi esclarecido, com os autores presos em flagrante ou durante as investigações. Um importante canal de denúncia é o Ligue 180, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que, entre janeiro e agosto de 2019, recebeu uma denúncia de violência doméstica a cada seis minutos. Segundo levantamento do Tribunal de Justiça no período de 2013 até junho de 2019, foram concedidas 475.824 medidas protetivas no Estado de São Paulo.

Canal

O Governo do Estado de São Paulo também desenvolveu um canal para defender as mulheres. Em parceria com o TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi criado o aplicativo SOS Mulher, que tem o objetivo de auxiliar as mulheres que já possuem medidas protetivas e que estejam em situação de risco.

Boa notícia

O microempreendedorismo individual cresceu 23,6% no Brasil, desde a Reforma Trabalhista. Com perspectivas econômicas mais favoráveis e a taxa básica de juros em patamares mais baixos, tornando o crédito mais barato, a expectativa é que este cenário continue fomentando o instinto empresarial dos brasileiros em 2020. Momento propício para o chamado empreendedorismo por oportunidade, que responde a uma oportunidade de negócio real e estável.

Impostos

Se 2019 foi marcado pela alteração na aposentadoria dos brasileiros, a promessa para 2020 é a mudança na cobrança de impostos. Senado e Câmara dos Deputados instalam em fevereiro uma comissão mista que terá a função de reunir em um só texto as principais matérias sobre o assunto no Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já avisou que o Poder Executivo quer sugerir ajustes. O Poder Legislativo analisa mais de 100 propostas de emenda à Constituição (PECs) para reformar o Sistema Tributário Nacional, mas o esforço recente gira em torno de duas matérias. A PEC 45/2019, apresentada em abril pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), aguarda parecer na comissão especial da Câmara. A PEC 110/2019, sugerida em julho pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Obra

O prefeito Afonso Macchione Neto publicou nas redes sociais sobre a obra da nova ponte na rua 24 de fevereiro. “Em breve, teremos uma travessia estruturada que trará mobilidade e segurança ao trânsito, com uma grande rotatória. Bem diferente da atual condição, cuja passagem leva ao estrangulamento do fluxo”.

Da Redação