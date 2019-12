PENEIRA FINA – 27/12/2019

Calmaria

Passado os dias festivos que comemoramos o Natal é hora de voltar ao trabalho em praticamente todos os setores, principalmente da iniciativa privada. Mas ontem foi aquele dia de “ressaca”, pouco movimento nas ruas da cidade, comércio mais vazio depois das vendas até o dia 24. E depois das 15 horas até não estava tão difícil encontrar uma vaga para estacionar o carro no centro da cidade. No meio político então, nem se fala. A calmaria foi geral. No máximo algumas mensagens de Natal repercutidas.

Policial

Se no meio político as coisas foram bem calmas nestes dias natalinos, nos dias de festividades na área policial, foi um pouco diferente. Foram registrados furtos de moto, atropelamento e pela região mais acidentes e crimes.

Rachas

Informações das redes sociais mostram uma mobilização de moradores de Catanduva em busca de coibir rachas e manobras arriscadas de motociclistas na avenida Maranguape, no Jardim Gavioli. Segundo comentários, há, inclusive um chamamento para que motoqueiros participem neste final de semana no que chamaram de “recorde” de motos na avenida. A Polícia Militar foi acionada para coibir esse tipo de atitude.

Que situação!

Parece uma área abandonada, uma parte da cidade em que quase ninguém tem acesso. Mas não é. Na verdade, essa é uma praça, localizada bem no meio do bairro Tarraf na qual não existe mais frequentador. E dá para ver o motivo, não é? Sabemos que o período de chuvas apertou e que, claro, o mato cresce bem mais rápido agora. Mas é também agora que a prefeitura precisa montar força tarefa para cuidar desses locais e mantê-los sempre com seus canteiros aparados. Isso vale para outros locais em que a situação é a mesma.

Pontos

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos instalou dois novos pontos de ônibus. Os serviços do transporte coletivo já puderam ser utilizados desde sexta-feira, 20 de dezembro. No dia 30 de setembro, o Segundo Secretário do Legislativo Catanduvense, Wilson Paraná, elaborou um requerimento endereçado à Prefeita na época, Marta Maria do Espírito Santos Lopes, solicitando a instalação de um ponto de ônibus, com cobertura, próximo ao Supermercado Proença, na Av. Benedito Zancaner, 1705 – Jardim do Lago. Segundo Wilson Paraná, “inúmeros munícipes utilizam o transporte público para chegar nessa localidade, e após suas compras, precisam percorrer longa distância, para encontrar um ponto de ônibus”, dizia o parlamentar.

Atendido

O vereador comemorou a instalação do novo ponto. O primeiro ponto que fica instalado na avenida Benedito Zancaner, bem em frente ao supermercado, passa a ser atendido pela linha Engrácia no sentido centro-bairro. Já o ponto instalado na rua Minas Gerais, no cruzamento com a mesma avenida, será atendido pela linha Flamingo, no sentido bairro-centro.

Dengue

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a produção de calendários em imã de geladeira. Como diferencial, o item contém marcações semanais às sextas-feiras, indicadas como dia de limpar casas e quintais. A ideia é estimular os moradores a colocarem as vistorias como parte das tarefas rotineiras das famílias. Com medidas simples, a população deve combater o Aedes: não jogar lixo nas ruas ou em lotes, manter os quintais limpos, substituir por areia a água dos suportes de vasos de plantas e limpar os reservatórios das geladeiras que acumulam água.

Disque

Além do destaque para o dia de eliminar possíveis criadouros do mosquito, o calendário de geladeira também tem o número do Disque-Dengue – atual 3521-4087 e em breve 3531-9200. Por meio do contato telefônico é possível fazer denúncias ou acionar a visita dos agentes de endemias. Levantamentos feitos pelo setor apontam que a maior parte das larvas é encontrada dentro das residências. Para tentar reverter essa situação, o material será distribuído pela EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) no contato com responsáveis por imóveis na cidade.

Casos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva registrou 2.815 casos positivos de dengue, do começo do ano até agora. Outros 240 exames estão em investigação. Neste ano, quatro pessoas morreram em decorrência da doença.

Liberada

A passarela que liga a rua São Paulo a Rio de Janeiro foi liberada. Os reparos foram concluídos ontem e os moradores podem utilizar o acesso sem o risco de incidentes.

Da Redação