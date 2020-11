PENEIRA FINA 27/11/2020

MAIS FORÇA PARA O VIGÁRIO

Dia pós dia, pouco a pouco, o prefeito eleito Padre Osvaldo vai montando a equipe que governará Catanduva pelos próximos 4 anos, claro que sempre tem aqueles que não ficam até o fim, mas até agora foram selecionados bons técnicos para cada área. Uma área que encontra-se deficitária é a comunicação, pois, não temos uma secretaria que cuide desse setor. Se verificarmos não encontraremos cidade do porte da nossa sem uma pasta específica pra isso na cidade.

SECRETÁRIO JURÍDICO

Anunciado o nome do advogado Fernando Sá para o jurídico para a gestão Padre Osvaldo. A dúvida que quem conhece a pasta é: Será que Sá fará procuradores “picarem cartão ou aparecer em horários regulares na prefeitura”? Ele conseguirá tirar as decisões feita a maioria das vezes por estagiários? Bom curriculum ele tem: O advogado Fernando Sá é formado pela UNIMEP de Piracicaba, sendo pós-graduado em Direito Tributário ´Tem especialização em Finanças pela FAECA e com MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também é técnico em contabilidade; foi fiscal de tributos em Catanduva e já comandou o setor jurídico na Prefeitura e na Câmara de Itajobi.

TOQUE DE CAIXA

A ultima sessão do legislativo terça (24) ficou mais parecendo um leilão enquanto aprovavam projetos nas seguidas sessões extraordinárias. Dentre eles projetos inconstitucionais, um projeto que já existe e outro projeto do vereador Wilson Paraná “criando um conselho” coisa que é atribuição do poder executivo. O vereador passou 8 anos na casa e não aprendeu fazer um projeto ou está muito mal assessorado já que um bom assessor daria “esse toque” ensinando ao edil o que é “atribuição”. (criar conselho deliberativo é atribuição do Poder Executivo). Da forma que foi aprovado foi mais pelo cansaço dos vereadores que já tinham tido uma sessão ordinária muito cansativa.

BANHEIRO DA PRAÇA

Banheiro novo na Praça da República com tudo novo claro! Funciona? A prefeita esqueceu que a parte elétrica do banheiro terá que funcionar principalmente nesta época em que o comércio abrirá suas portas a noite para compras de natal. Ontem na parte da tarde após uma breve chuvinha a luz do banheiro já demonstrava “pane elétrica” acendendo e apagando sozinha. Resta saber se prefeita e equipe “terão fibra” para cobrar que esta obra cara seja boa correspondente ao dinheiro gasto.

ASFALTO MAL FEITO (foto)

A Avenida Jales abaixo da Rua Tietê nos dois sentidos encontra esburacada mais uma vez por conta da qualidade do asfalto aplicado na via. Quem passa de moto pode cair e se acidentar como já houve caso de acidente grave e quem passar de carro pode ter o pneu cortado saindo no prejuízo. As construtoras chamam essa qualidade asfáltica de “casquinha de ovo”, porque será?

LIXO NO NOS RIOS

Com a limpeza da cidade deficitária, qualquer chuvinha sai arrastando lixo pelas galerias e rios entupindo tudo causando enchentes já que não tivemos investimentos em “micro e macro drenagem” que deveria ser feita pela autarquia SAEC. Por um lado o cidadão que deve vigiar onde joga seu lixo sendo mais cuidadoso; Do outro o poder público que gasta soma muito significativa com a limpeza pública sem ter um serviço de qualidade. O lixo que Catanduva paga pra ser recolhido está sendo pago muitas “barras de ouro”, milhões de Reais literalmente jogados no lixo.

NATAL DE ESPERANÇAS

Aconteceu na tarde de ontem(26) no auditório da ACE a coletiva de imprensa com a apresentação da Campanha Natal de Esperanças. A Campanha foi desenvolvida pela ACE, Sincomercio e Prefeitura de Catanduva através do Projeto Unidos para o Bem e em parceria com o Mahatma Gandhi, UNIMED, Rotary, Lions Clube de Catanduva, Associação dos Pastores de Catanduva (APC), CPP, Grupo Cabrabão, Projeto Amor e Alimento, ARCOS e Prestare Gestão Condominial Inteligente.

OBJETIVO

O principal objetivo da Campanha é arrecadar roupas, roupas de cama, itens de higiene pessoal e alimentos para as instituições Hospital Mahatma Gandhi, Vila São Vicente de Paulo e Recanto Monsenhor Albino. A ideia não é somente arrecadar doações, mas também resgatar a magia do Natal na cidade. Um grande projeto de iluminação e decoração natalina está sendo desenvolvido e a Campanha ainda contará com diversas atrações, são elas: no dia 15/12 teremos o grupo Blue Angels, 16/12 o Grupo Cabrabão, 18/12 a Orquestra Sinfônica do Instituto Federal e para o encerramento da Campanha teremos uma apresentação de piano do Paulinho Bauab no dia 22/12.

NÃO SERÃO HOMENAGEADOS

O Projeto de Lei 4684/20 em tramitação na Câmara Federal impede o uso, em ruas, avenidas, praças e viadutos, do nome de pessoas ou de instituições condenadas por crimes relacionados à corrupção e ao abuso de poder econômico ou político. Segundo o texto, que tramita na Câmara dos Deputados, a proibição se aplica mesmo ao nome de pessoas que vierem a morrer durante o julgamento. A denominação de logradouros (espaços públicos como ruas, avenidas, praças, passeios) é uma das atribuições do Poder Legislativo, que geralmente dá a esses locais nomes de pessoas já falecidas e que tiveram alguma importância histórica ou atuação importante na comunidade como uma espécie de homenagem póstuma.

TESTE DO PÉZINHO

O Projeto de Lei (PL) 5152/20 garante a triagem ampliada do teste do pezinho em toda rede pública de saúde. O objetivo da proposta é cobrir prioritariamente as doenças cuja descoberta precoce melhora o prognóstico de tratamento. Atualmente a triagem ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos recém-nascidos avalia seis distúrbios. O teste do pezinho ampliado, em geral disponível apenas na saúde privada, é capaz de detectar mais de 50. O projeto também determina que os estabelecimentos de saúde que atenderem gestantes devam informá-las a respeito da triagem neonatal de doenças disponibilizada no SUS, e as opções disponíveis na rede privada, se existentes.