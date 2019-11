PENEIRA FINA 27/11/19

A prefeita

A prefeita Marta do Espirito Santo divulgou em rede social como está sendo produzidas as roupas dos Papais Noéis que estarão descendo durante a noite com as bicicletas. “A linha produção das roupas de Papai Noel está a mil por hora na oficina de costura. Afinal, 300 participantes vão receber o figurino que será utilizado na maratona “Meu Pai é o Papai Noel”. As bicicletas também já estão reservadas para a atração que promete levar encanto para toda a cidade neste Natal”.

Novembro Azul

O urologista Carlos Alberto Lang Ferreira, cooperado da Unimed Catanduva, esteve na Usina Tietê, em Paraíso. O médico levou informações aos funcionários com foco na prevenção da saúde masculina. Na Usina Cerradinho, a palestra ficou por conta do urologista Fernando Martins Rodrigues, também cooperado da operadora. A atividade faz parte das ações de conscientização do Novembro Azul, disseminadas pela Medicina Preventiva em várias empresas parceiras da cooperativa. Além da Usina Tietê e Cerradinho, teve atividade também nas três unidades da Usina Colombo, Usina Itajobi, Spolu, Indústrias Colombo, Herbicat, Nappi Metais, Cooperativa de Energia Rural de Novo Horizonte (Cernhe), Fertibom, Big Mart e Usina Estiva.

Projeto Cidadão

Na segunda-feira (25) aconteceu o dia Nacional da “Não Violência contra a Mulher”, e o Projeto Cidadão do Futuro recebeu a equipe CREAS e a Companhia de Teatro Sobrado Verde com a peça “Permissividade e Liberdade”. A peça retratou situações de violência e que tinha por objetivo ajudar a identificar relacionamentos abusivos.

Beth

Ontem (26) a deputada estadual Beth Sahão acompanhada do vereador Rodrigo Valverde (PT) e de movimentos em defesa dos moradores de Jundiapeba, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Manoel Calças, para buscar uma solução para as 400 famílias que moram em áreas sob concessão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), em Mogi das Cruzes. “Não podemos concordar com o cumprimento das ações de reintegração de posse de autoria da CTEEP sem que haja uma solução habitacional e alternativa de atendimento para todos os moradores. Vamos trabalhar junto do vereador Valverde, da Prefeitura Municipal e do judiciário para encontrarmos uma solução”.

Itajobi

Alunos dos 1º e 2º anos da EMEIF ‘Jesus Menino’ realizaram a Feira JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Sebrae-SP durante todo o ano. Os alunos, junto dos professores, aprenderam sobre Ervas Aromáticas e também sobre Temperos Naturais. Durante o ano letivo eles cultivaram uma horta na escola, com ervas e temperos. Além de plantarem, eles acompanharam o desenvolvimento das plantas e também colheram. Após a colheita também ajudaram a desenvolver receitas utilizando as ervas e temperos, como suco de abacaxi com hortelã, bolacha com erva doce, torradas com temperos, entre muitas outras.

Reduzir

O Governador João Doria anunciou, nesta terça-feira (26), que o Estado vai reduzir pela metade a alíquota do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado dos fabricantes de calçados de São Paulo. As alterações na legislação de ICMS servem para elevar a competitividade da indústria de São Paulo. A alíquota cobrada do setor calçadista passará de 7% para 3,5%, o que favorece a competição nacional e contribui para o fortalecimento do setor no mercado externo. A mudança também vai produzir melhor adequação da carga tributária, estendendo-se a toda a cadeia de calçados em São Paulo, inclusive distribuidores e varejistas.

Jucesp

O secretário municipal de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano, representou a Prefeitura de Catanduva em reunião promovida pela Jucesp – Junta Comercial do Estado de São Paulo, para tratar de problemas verificados nos sistemas de registro e licenciamento. O encontro foi realizado na segunda-feira, (25), na capital paulista. A atividade teve a presença do presidente da entidade Walter Shindi Iihoshi, da vice-presidente Adriana Flosi e de secretários executivos. A expectativa é que atualizações anunciadas e implementadas no Integrador Estadual solucionem as falhas.

Na tribuna

O vereador André Beck usou a tribuna em uma crítica forte com relação ao governo, diz que, ao contrário do que a prefeita Marta do Espirito Santo tem declarado, não houve, neste ano, nenhuma diminuição de repasses do estado e do Governo Federal. Ele ressalta que falta gestão para administrar e com isso vai gerar mais dividas para a próxima administração.