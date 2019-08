PENEIRA FINA – 27/08/2019

Ampliação

A Câmara de Catanduva deve ter mais uma reforma se não neste ano, talvez ano que vem. Isso porque conforme matéria publicada hoje em O Regional, o presidente do Legislativo, Luís Carlos Pereira da Conceição contratou arquiteto para elaborar um projeto visando a ampliação da sede da Casa de Leis. Não há detalhes sobre a ampliação e nem sobre a área que receberá maior espaço (sala de vereadores, administração ou sala das sessões). Apenas o valor pago para elaboração do projeto – R$ 10 mil. Mas o que vemos é que ampliação em um momento que se fala em economia de dinheiro destoa do discurso feito.

Tem necessidade?

Falamos que destoa porque é necessário ampliar o prédio do legislativo? Praticamente a cada dois anos, a Casa de Leis recebe alguma reforma. Quer seja em piso, salas, plenário, pintura, parte elétrica, dentre outros.

Interesses

A última ampliação realizada, como também citamos em reportagem, foi feita para comportar dois vereadores a mais, já que a obra foi realizada em 2012 e em 2013, a cidade passou a ter 13 representantes do Legislativo e não mais 11.

Será?

Será que a intenção do presidente é deixar pronto para que, caso haja aprovação de maior número de vereadores, o prédio tenha novas salas? O espaço está aberto para o chefe do Legislativo se manifestar.

Por que a dúvida?

Porque logo no início do ano foi ventilado de que haveria a possibilidade de elaboração de um projeto para aumentar o número de parlamentares. Isso ainda não ocorreu e o assunto ficou esquecido.

Pesque e preserve

A prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes comentou sobre a ação realizada de soltura dos alevinos no Parque dos Ipês. “Hoje vimos uma mobilização pelo Meio Ambiente no trato com o Lago dos Ipês. A todos que contribuíram, parabéns. No domingo que vem, teremos no local o Pesque e Preserve, que se transformou em um evento para toda a família”.

Ampliação

O Programa de Tratamento do Tabagismo agora está disponível em cinco unidades de saúde. São elas: Alpino, Centro, Flamingo, Glória e Pachá. Os profissionais estão a postos para atender as pessoas que querem parar de fumar. No tratamento são ofertadas consultas médicas, reuniões em grupo, além de toda a medicação.

Ampliação II

Dentro do programa são realizados atendimentos psicoterapêuticos em grupo com abordagem cognitivo-comportamental. Esses encontros são semanais no primeiro mês, quinzenais no segundo e passam a ocorrer mensalmente a partir do terceiro. Além disso, o paciente realiza consultas médicas para avaliação clínica e exames. A medicação fornecida pelo Ministério da Saúde é composta por adesivos de nicotina, gomas e pastilhas de nicotina, além do cloridrato de bupropiona.

Nova ponte

A Prefeitura divulgou que a ponte que está sendo construída na avenida Benedito Zancaner deve ficar pronta em 15 dias. “As obras para a implantação da ponte na avenida Benedito Zancaner não param.O objetivo da atual administração é chegar à quarta ponte concluída. A estrutura deve ser finalizada em aproximadamente 15 dias e a partir de então as novas etapas começam – aterro, guias, sarjetas e pavimentação”.

Bagagem

A sessão deliberativa do Congresso Nacional marcada para esta semana foi adiada para quarta-feira (28), às 11h. Na pauta estão o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (PLN 5/2019) e 14 vetos presidenciais a projetos de lei. Também podem ser votadas quatro liberações de créditos suplementares para órgãos e poderes, totalizando R$ 3,4 bilhões. Originalmente a sessão seria na terça-feira, às 19h.A gratuidade para bagagem de até 23 quilos nos aviões a partir de 31 assentos havia sido incluída pelo Congresso em medida provisória que liberou capital estrangeiro em companhias aéreas (MP) 863/2018. Ao sancionar a norma, Bolsonaro retirou do texto essa isenção, mantendo em vigor a regulamentação que dá gratuidade apenas para bagagens de mão até 10 quilos.

Autorização

A autorização para cobrança do despacho de bagagem foi dada, em 2016, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão responsável pela fiscalização do setor. O Congresso Nacional poderá derrubar ou manter o veto presidencial, ou seja, pode manter a cobrança para malas de até 23 kg nas aeronaves ou restabelecer a gratuidade. Além do veto à franquia de bagagem, estão na pauta vetos relacionados às regras para fiscalização de benefícios previdenciários (Veto 22) e ao funcionamento das agências reguladoras (Veto 23).

Projeto

A Comissão de Educação (CE) pode analisar projeto que dá a produtores rurais e cooperativas que operem em regime de economia solidária a preferência como fornecedores dos produtos da merenda escolar. A reunião da comissão está marcada para terça-feira (27), às 11h. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 292/2018, do senador Otto Alencar (PSD-BA) busca incluir a economia solidária na cota preferencial de 30% dos recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), que são usados para comprar a produção da agricultura familiar. Dentro dessa cota, também são priorizadas a produção advinda de assentamentos da reforma agrária, a produção indígena e a quilombola.