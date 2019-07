PENEIRA FINA 27/07

Projetos

Deve ficar para o início de agosto a votação dos projetos de lei apresentados pelo Executivo, que trata sobre a isenção do ISSQN da empresa que assumir o transporte coletivo e do reparcelamento de dívidas da prefeitura com o Instituto de Previdência dos Municipiários. O segundo, pode ser que os vereadores decidam rejeitar, já que a prefeitura alegou deixar nas mãos da Justiça, a forma como será feito o pagamento do dissídio de 2015 dos servidores municipais. Fato é que ocorreu exatamente o que o vereador Aristides Jacinto Bruschi disse durante extraordinária, sem a aprovação da transferência do Meio Ambiente para Saec, os outros projetos não tem sentido “vingar”.

Logo votam

Os vereadores devem votar nas primeiras sessões ordinárias, na volta do recesso, um projeto elaborado por Amarildo Davoli, que proíbe folhetos e informativos jogados diretamente na frente dos imóveis, permitindo apenas, dentro das caixas de correspondências.

Segurança

Davoli defende que essa seria uma maneira até mesmo de segurança, já que papéis jogados por muito tempo na garagem do imóvel, mostra que não tem ninguém no local.

Regular

O Tribunal de Contas do Estado julgou como regular a contratação da Irmandade de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi. O objeto da análise foi a integração da conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços médico-hospitalares, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a conveniada está inserida. Em Julgamento: Termo de Prorrogação celebrado.

Na cidade vizinha

Em São José do Rio Preto, devem iniciar novos ônibus municipais. o Sistema de Transporte Urbano de Rio Preto recebeu na sexta-feira 36 veículos novos, com ar-condicionado, que serão integrados à frota e atenderão as 86 linhas ativas no município. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta no pátio da Swift. Até o próximo dia 1º serão instalados os equipamentos para garantir acesso à rede wi-fi nos ônibus.

Capacidade

Os ônibus têm capacidade para 70 passageiros e acessibilidade para cadeirantes, como previsto no contrato de concessão. Os veículos vão para as ruas na próxima quinta-feira, 1º de agosto, e serão utilizados em sistema de rodízio em todas as regiões da cidade. “Nós entendemos que é importante fazer um rodízio para atender o maior número possível de passageiros com os ônibus climatizados. Para isso, será feito um rodízio direcionando esses veículos para as rodadas mais movimentadas em todas as linhas”, disse o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Rio Preto, Amaury Hernandes.

Marapoama

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável com ressalvas a prestação de contas da prefeitura, no Exercício de 2017. A decisão foi em 09 de abril deste ano, mas publicada nesta semana. O parecer favorável teve voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo.

Nada para Catanduva

A região de Rio Preto ficou abastecida com cinco carros para conselheiros tutelares trabalharem melhor e mais agilmente nas causas que envolvem crianças e adolescentes. Na quinta-feira, às 14h, a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entregou veículos e equipamentos para os municípios de Altair, Assis, Guapiaçu, Pirassununga e Neves Paulista. Para Catanduva, nenhum novo carro.

Contra criança

Recebida pelo prefeito Edinho Araújo como hóspede oficial do município, a ministra discursou com ênfase na violência contra a criança, chamou os conselheiros tutelares de heróis brasileiros e apresentou números alarmantes, verificados recentemente. “É o nosso maior desafio, porque as crianças não podem esperar a demora da proteção. Os números estão aí explodindo. Temos uma média de 41 mil crianças desaparecidas por ano, e desse total, 20% não são encontradas. Chega de criança brasileira desaparecida. Temos que agir, esquecer as divergências políticas, religiosas e partidárias, para tomar providências,” disse a ministra.

Emendas

Os novos veículos vieram para esses municípios por meio de emendas parlamentares. Será que falta um pouco de gestão política para conseguir esses benefícios em Catanduva?

Falando nisso

O Serviço Movel de Urgencia hoje administrado pelo Consórcio dos municípios da região iria receber novas viaturas do governo federal. Em que pé será que está isso? Não falou-se mais nada a respeito.

Vergonhoso

O valor repassado aos partidos políticos brasileiros na última década (2009 a 2018) equivale a mais de quatro vezes o orçamento destinado para incentivar e acelerar as pesquisas no Brasil. Os governos vêm reduzindo os recursos para o desenvolvimento e inovação ano após ano, com consequentes atrasos de repasses aos bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Na elaboração do orçamento de 2018, a verba para a área passou de R$ 4,8 bilhões para R$ 1,4 bilhão.