PENEIRA FINA 27/04/2021

VOLTANDO A ROLAR A BOLA

O “Projeto Craque da Escola do Bola na Rede Catanduva” voltou com suas atividades, ainda com restrições e redução do número de alunos, as equipes foram divididas em 3 turmas com todos os cuidados e seguindo os Decretos da Cidade e do Estado (Plano São Paulo). Com cunho social, a ideia é um trabalho de iniciação e treinamento de futsal e totalmente gratuito, dedicado exclusivamente para alunos das escolas públicas da cidade. Os treinos acontecem todos os sábados na quadra do Bola na Rede situado à Rua Curitiba, 325, Vila Mota. Com a divisão de três turmas, o projeto conseguiu algumas vagas extras, poucas, pois os lugares são limitados. Os horários dos treinos são das 8h crianças de 8 e 9 anos; 09h10, crianças de 10 e 11 anos e as 10h15 para adolescentes de 12 anos.

PADRINHOS E MADRINHAS

A ideia é dar oportunidade aquelas crianças que seus responsáveis não tenham condições financeiras para as aulas pagas. O projeto é oferecido totalmente gratuito a alunos de escolas públicas de Catanduva. Para o trabalho continuar e ampliar, os coordenadores continuam em busca de patrocínios e apoiadores, os chamados de “Padrinhos e Madrinhas” ( com divulgação de suas empresas ou anônimos). Hoje, o projeto está programado para 50 crianças com objetivo ainda para esse primeiro semestre, é abrir novas turmas aos sábados no período da tarde. Dobrando o número de alunos. Informações “Craque da Escola do Bola na Rede Catanduva “ pelo whatsapp 17 98800-3915.

GOVERNADOR “SOBRE SAIR DO PSDB”

“Meu projeto não é político-partidário. Meu projeto é defender meu país e isso está à frente do meu nome. Trocar de partido seria um gesto individualista, seria buscar na individualidade de uma outra opção partidária a defesa do seu interesse. Não há razão para sair do PSDB. Sou filiado ao PSDB desde 2001, filiado por opção, não por eleição.” (João Dória Jr.)

A NOVELA DO 13° SALÁRIO DOS APOSENTADOS

Já foi divulgado pelo Governo Federal duas tabelas de adiantamento dos pagamentos do 13° salário dos aposentados e pensionistas do INSS mas na prática, ainda nada! De fevereiro ficou para março, que ficou para o inicio em 04 de maio e a ultima atualização que mostra a 1ª parcela a partir do dia 25 de maio começando pelos benefícios com final 1. Lembrando que em 2020 a primeira parcela foi paga no mês de abril e a segunda no mês de maio.

POUPATEMPO VOLTOU

As 82 unidades do Poupatempo retomaram os atendimentos presenciais ao público. Neste momento, para evitar aglomerações, por conta da pandemia, os serviços oferecidos são aqueles que não podem ser feitos nas plataformas digitais, como emissão de RG, transferência interestadual e a mudança na característica de veículos, por exemplo. Para ser atendido é obrigatório agendamento prévio pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br ou app Poupatempo Digital.

SERVIÇOS

Atualmente, o cidadão tem à disposição mais de 130 tipos de atendimentos digitais que podem ser feitos com a mesma qualidade, agilidade e eficiência do presencial, com a vantagem de ser realizado no conforto de casa, no computador ou na palma da mão, pelo celular, como renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, entre outros. Até a próxima sexta-feira, dia 30 de abril, durante a Fase de Transição do Plano São Paulo, o horário de abertura das unidades será diferenciado: das 11h às 17h.

MAIS VACINAÇÃO ANTECIPADA

A Secretaria Municipal de Saúde antecipa a imunização contra codi-19 para mais uma faixa etária. Dessa vez, idosos com 63 anos são chamados a se vacinar a partir de quarta-feira, dia 28, um dia antes do previsto no cronograma estadual de imunização. Na semana passada, o próprio governador chegou anunciar que ele próprio se vacinaria dia 29, pois já tem 63 anos completos. Se tivesse em Catanduva iria se vacinar antes do previsto. Para agilizar o atendimento, a orientação é que as pessoas façam o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br

SERVIÇO CONCLUÍDO

Conforme publicação feita no sábado por esta coluna, solicitamos a roçagem do PSF do Bairro Monte Líbano, a Secretaria do Meio Ambiente prontamente atendeu e já executou o serviço. Agradecemos por estarem atentos.