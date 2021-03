PENEIRA FINA 27/03/2021

DO LEITOR

Cadê o resto do gradil da Canalização do Rio São Domingos? A pergunta é para empresa que ganhou a licitação para a canalização do rio. Ela recebeu pelo serviço que ainda não acabou de entregar. Pelo que sabemos, “a licitação foi ganha por uma empresa, na qual deveria ter entregado a obra pronta, será que ela repassou para alguma outra o serviço da grade?”. “A responsabilidade é da empresa que ganhou a licitação”. O secretario de obras está fazendo o que? Consegue me explicar? (Ficamos aguardando resposta da Secretaria de Obras)

GLEISON BEGALLI ESCLARECE

Nas últimas horas foram veiculadas nas redes sociais, várias “fake news”, que remetiam aos comerciantes locais, sobre possível reabertura dos segmentos comerciais que foram recentemente declarados como atividades essenciais pela Lei nº 6.129/2021, de autoria do Vereador Mauricio Gouvea e promulgada pelo Presidente Gleison Begalli, após a derrubada do Veto Executivo em Sessão Plenária.

FAKE NEWS

No documento criminoso, constava a informação, condicionando os comerciantes a afixarem cópia da Lei nº 6.129/2021 no acesso dos seus respectivos estabelecimento, para poder realizar as suas atividades normalmente, sem respeitar as normas restritivas estabelecidas pelo Poder Executivo. E isto é uma grande mentira.

CATANDUVA SEGUE NA FASE VERMELHA

A Promulgação da Lei nº 6.129, de 24 de março de 2.021, que reconhece como atividade essencial alguns segmentos comerciais no município de Catanduva, nada altera em relação ao plano de flexibilização do Governo do Estado de São Paulo, ou seja, as restrições estabelecidas pelo Poder Executivo seguem inalteradas e devem ser acatadas por todos os comerciantes.

POVO x PANDEMIA E OS POLÍTICOS

Segue a pandemia com variantes letais em 73 amostras da Covid (em nossa região) atestadas pelo Adolfo Lutz. Já o meio político segue tranquilo com suas “mumunhas”… Vamos aguardar quais serão os próximos rounds dessa disputa que acaba por refletir o ego, que muitas vezes, norteia a ação de alguns políticos. O importante, mas o importante mesmo, é que há famílias passando fome, outros morrendo nas UPAS, enquanto políticos tupiniquins ficam preocupados em ser o “pai” da criança, mas, ele e as crianças, correm risco de ficar sem alimentação. Alguém falou em redução de salários dos políticos? Fica quieto! … Assunto descartado ou proibido no meio.

VEREADOR x VEREADOR

Dois novos vereadores estão protagonizando uma briga junto a opinião pública. Primeiro Alan divulgou vídeo com o Prefeito divulgando a destinação de R$ 1 milhão da Câmara para a Prefeitura. Alan informou que apenas Gleison não assinou o requerimento que destinava a verba e foi Gleison também que pediu para discutir o requerimento o que impediu a aprovação do mesmo na última sessão. Gleison contra-atacou e também fez vídeo com o Prefeito dizendo que o requerimento deveria ser feito por todos os vereadores e que Alan teria cortado a frente dos demais, acrescentando que Alan votou contra a aprovação do remanejamento de R$ 10 milhões do Covid. O Prefeito nos dois vídeos disse: que o Prefeito disse o de sempre, ficando isento do debate.

CAMARA EM ALERTA

Quem precisar ir a Câmara Municipal de Catanduva corre o risco de não encontrar ninguém. Depois do conhecimento que dois funcionários da casa testaram positivo, mais funcionários estão afastados na Câmara. Na manhã de ontem (26), nem presidente, nem secretário, nem diretor, nem chefe de gabinete, ninguém da comunicação, poderia ser encontrado da Casa de Leis. O pior, é que ninguém que ainda está indo trabalhar tem qualquer informação oficial da Presidência sobre o assunto, logo cedo falamos com o presidente sobre os esclarecimentos acima, mas fica a pergunta: o Presidente tem como garantir a segurança dos funcionários? Está seguro parte dos funcionários irem até a câmara? Alguém corre risco de morte?

MAIS VACINAS EM IDOSOS

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou sexta-feira (26) o início da vacinação para 340 mil idosos com 68 anos a partir de 05 de abril. Com este novo grupo, SP alcança a marca de 6 milhões de pessoas com imunização garantida em todo o estado. Também em 05 de abril poderão receber doses 185 mil profissionais que integram o público das forças de segurança que atuam no estado. Na semana seguinte, o cronograma passa a incluir 350 mil profissionais da educação maiores de 47 anos, a partir de 12 de abril.

NOVA VACINA DO BUTANTAN

Na manhã desta sexta-feira, o Governador João Doria anunciou o início o desenvolvimento e a produção-piloto da primeira vacina integralmente brasileira contra o novo coronavírus. A expectativa é que os ensaios clínicos de fases 1 e 2 em humanos com o novo imunizante comecem já em abril, após autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Denominada ButanVac, esta vacina será desenvolvida e produzida integralmente no Butantan, sem necessidade de importação do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo). Os resultados dos testes pré-clínicos realizados com animais foram promissores, permitindo continuidade para estudos clínicos em humanos.