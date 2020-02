PENEIRA FINA – 27/02/2020

Sessão

A Sessão da Câmara de Catanduva teve 19 proposituras para serem votadas na noite de ontem. Um dos mais polêmicos – o proposto pelo Executivo que reduzia o teto da chamada requisição de pequeno valor. O sindicato dos Municipiários de Catanduva se manifestou contrário ao projeto. Os parlamentares se posicionaram por adiamento sine-die (por tempo indeterminado). No ofício, o presidente do Simcat, Roberto José de Souza afirma: “a aprovação desse projeto feriria tragicamente os interesses dos servidores públicos que estão à espera de receberem seus créditos em ações coletivas ajuizadas pelo sindicato, entre tais temos o famigerado dissídio de 2015”. “Outros exemplos são ações de insalubridade, periculosidade, diversos tipos de revisões de aposentadoria e indenizações”, citava o sindicalista.

Dissídio

Durante a discussão sobre esse projeto, um assunto tão debatido em 2019 voltou à tona. O pagamento do dissídio dos servidores municipais. Vereadores relembraram as falas da então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, sobre a utilização da devolução do duodécimo da Câmara para o cartão alimentação dos servidores, falaram sobre o montante da dívida que no início era de R$ 15 milhões dentre outros.

Interdição

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica os moradores que a rua Pará, entre as ruas Borborema e Cedral, será interditada na manhã desta quinta-feira, dia 27, a partir das 7 horas. Para a ocasião, está programado serviço de troca ramal de água no trecho. A superintendência orienta que os motoristas evitem transitar nas imediações durante o período de execução dos trabalhos. A expectativa é de que o local seja liberado ao fluxo de veículos ainda de manhã, por volta de 11 horas.

Trocou

A prefeitura de Catanduva trocou as lâmpadas queimadas da avenida Kyonari Uemura, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nos últimos dias.

Inadimplência

Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em dezembro de 2019, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63.3 milhões, 1.5% a mais do que em dezembro de 2018, quando eram 62,4 milhões. O montante alcançado pelas dívidas até dezembro de 2019 foi de R$ 256 bilhões, com o valor médio de R$ 4.043,00. A maior concentração dos negativados tem entre 26 e 40 anos (37% do total). Em segundo no ranking de participação entre os inadimplentes estão pessoas de 41 e 60 anos, que correspondem por 34,2% do total.

Visita

O senador Major Olímpio estará em Catanduva nesta quinta-feira. O parlamentar fará uma visita ao Hospital Mahatma Gandhi, a partir das 18 horas. O evento é aberto ao público e ele será recepcionado no anfiteatro do Mahatma, na rua Duartina 1311, no Jardim Soto.

Em Rio Preto

Enquanto em Catanduva foi feita uma assembleia e uma comissão será montada para discutir o dissídio dos servidores de 2020, em Rio Preto, o prefeito já encaminhou ao Legislativo o reajuste. Por lá será repassado o índice que leva em conta a inflação registrada pelo IPCA – 4,31%. A correção será aplicada sobre os vencimentos a partir de 1º de março, condicionado à aprovação pela Câmara Municipal. O reajuste também é válido para os benefícios vale-alimentação e auxílio-saúde. O mesmo projeto de lei também prevê alteração da contribuição dos servidores para a RioPretoPrev de 11% para 14%, como prevê a Reforma da Previdência, e da contribuição patronal de 22% para 25%.

Audiência

E será realizada hoje a audiência pública para discutir mudanças no plano diretor do município. Essa é a hora para a população não se calar e conhecer o que pode e o que não pode ser alterado por anos na cidade. Além disso, é por meio do Plano Diretor que são determinados locais que podem virar residenciais, locais em que empresas podem ser instaladas, dentre outros. Por isso, a importância da participação popular. Será no Teatro Municipal Aniz Pachá hoje e amanhã.

Video

O prefeito Afonso Macchione Neto tem gravado vídeos para as redes sociais e apresentado o cronograma dos trabalhos de roçagem das equipes. O último foi postado no dia 22, já informando os locais que receberam a limpeza desde ontem. Comentou também sobre a quantidade de entulhos retirados pelo programa Cidade Limpa.

Curso

Macchione também enfatizou as inscrições para os cursos que serão realizados no Caic Jovem. “Anunciamos as inscrições para o curso de eletricista, com especialização em instalações de energia solar. Pra quem busca novas experiências no mercado de trabalho essa é uma excelente oportunidade. Principalmente, porque a área está em crescimento e a procura por serviços especializados acompanha essa tendência”.

Campanhas solidárias

O Projeto de Lei 6451/19 institui um conjunto de regras especiais para a abertura, movimentação e fiscalização de contas de depósito para arrecadação de valores destinados a campanhas solidárias. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. “Infelizmente, em razão de ausência de regras específicas, esse tipo de campanha hoje se processa sem um acompanhamento mínimo da correta utilização dos recursos arrecadados”, justifica a autora da proposta, deputada Edna Henrique (PSDB-PB). “Com alguma frequência, a imprensa noticia casos de abusos e má destinação dos recursos doados”, diz.

Texto

Pelo texto, campanha solidária é qualquer ação destinada à arrecadação de recursos para a garantia do atendimento de necessidades básicas e temporárias dos donatários em razão de situações inesperadas, como subsistência temporária ou aquisição de bens específicos para crianças e adolescentes ou idosos; e procedimentos para tratamento de doenças.

