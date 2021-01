PENEIRA FINA 27/01/2021

TRABALHO CONCLUÍDO

Recebemos o pedido de uma moradora da Rua São Lourenço no Bom Pastor para que fosse roçado um terreno público nas imediações. Em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, onde fomos atendidos pelo Diretor de agricultura e abastecimento, Sr. Rodrigo de Souza e também a secretária Sra. Julia Wayego que, prontamente adicionaram o pleito no cronograma de roçagem da cidade. Na tarde de ontem (26) recebemos a informação da moradora que o trabalho fora concluído com muito capricho pela equipe da secretaria. Agradecemos a secretária e o diretor que estão atentos a esta coluna.

BARES E RESTAURANTES

Comerciantes do ramo de bares e restaurantes de Catanduva farão manifestação em prol da abertura desses comércios, pois na fase vermelha do Plano São Paulo eles terão de fechar as 20 h. O grupo alega que está inviável e fala de uma “dispensa em massa dos funcionários” e a suspenção dos serviços de delivery. Para o setor, a abertura de igrejas e templos religiosos com 40% mostra que bares e restaurantes também podem reabrir seguindo as mesmas recomendações de segurança usadas na fase amarela. A manifestação sairá da Praça da Matriz, às 14 h de hoje (27).

ÁREA AZUL E COMÉRCIO

Ontem o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, esteve com os agentes de fiscalização de trânsito, prefeito Padre Osvaldo e o vice Cláudio, além da secretária de trânsito, Maria Cristina. Foram discutidas medidas de melhorias para o trânsito da cidade, principalmente na região central, promovendo a educação no trânsito e buscando reduzir as multas, atraindo os consumidores de Catanduva e região. Desde o primeiro encontro o Sincomercio vem buscando junto aos comerciantes o aumento no ponto de vendas de área azul. Hoje já são 46 pontos, número que deve aumentar nos próximos dias. Para ajudar na melhoria, os comerciantes podem se tornar ponto de venda de área azul, ajudando os consumidores que vão às compras na região central.

MAIS VACINAS

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu as novas vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, as produzidas pela Fiocruz. No momento em que chegou o carro trazendo as vacinas, também chegaram duas freiras, as irmãs Helena e Margherita as quais se emocionaram ao serem vacinadas demonstrando esperança na cura do vírus que vem assolando o mundo todo. As irmãs militam como enfermeiras no Lar São Vicente e saíram levando a esperança aos idosos assistidos pela entidade. Vai dar tudo certo!

CÂMARA MUNICIPAL

O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Gleison Begalli estuda a possibilidade da volta de um quadro histórico ao plenário da Casa de Leis. A obra em questão retrata a primeira sessão da casa em 1919 pintada pelo saudoso Lecy Pinotti. A obra teria sido retirada na gestão do presidente Dr. Luís Pereira tornando parte da decoração da sala da presidência. Outro quadro histórico que está na sala do arquivo é “um retrato da primeira câmara” de autor desconhecido. Com a obra voltando ao plenário, as fotos e filmagens da Casa ficarão muito mais interessantes que um fundo de parede comum como é nos dias de hoje.

CRÉDITOS DE ICMS

O Desenvolve SP, banco do Governo do Estado de São Paulo, realiza seu 16º leilão de créditos acumulados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Ao todo, serão ofertadas 100 cotas que somam um valor total de face de R$ 18 milhões em créditos. O certame será eletrônico e ocorrerá no dia 1º de fevereiro, das 10h às 12h, via plataforma da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Para participar, as empresas devem formalizar o interesse por meio de declaração até o próximo dia 28.

DO LEILÃO DE CRÉDITOS

O leilão de ICMS é uma oportunidade de redução de despesas com impostos para as empresas e a expectativa é de que o cenário de crise o faça ainda mais atrativo. Os créditos ICMS de instituições avícolas que utilizaram o imposto como garantia de financiamento e não quitaram ao final do prazo de pagamento serão utilizados para cobrir tais débitos e leiloados com deságio inicial de 7,9%. A operação salda a dívida dos avicultores e beneficia as empresas que arrematam as cotas leiloadas.

AUTISMO

O Projeto de Lei 4262/20 inclui a nutrição entre os direitos dos autistas. A proposta, de autoria da deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), altera a Lei 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O PL 4262/20 acrescenta à lei trecho em que define que a nutrição adequada e a terapia nutricional compreendem “todas as ações de promoção, proteção e recuperação da pessoa com transtorno do espectro autista sob o ponto de vista nutricional, realizado por profissional de saúde especializado, legalmente habilitado”.

DA AUTORA DO PROJETO

“Nessa população, há algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração para o sucesso das ações de saúde. Uma delas se refere à rigidez comportamental, que pode se refletir nos hábitos alimentares da pessoa levando a dietas ditas ‘monótonas’, em que a pouca variação do cardápio pode predispor a deficiências seletivas de nutrientes”, observou a deputada. Aline Gurgel também alertou para o problema das fake news, com a propagação de informações falsas prometendo curas milagrosas para o autismo, mas sem nenhuma comprovação científica de sua eficácia ou mesmo de sua segurança. (Câmara Federal).