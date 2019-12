PENEIRA FINA – 26/12/2019

Feliz Natal

É chegado o tempo em que simboliza a paz entre os povos. Período em que nós exercitamos ainda mais a solidariedade, a amizade, a demonstração de afeto. Época que para os cristãos simboliza o nascimento de Jesus Cristo e, consequentemente, tempo de dar e receber presentes, assim como fizeram os três reis magos a Jesus. Nesta data tão mágica, Nós de O Regional deixamos neste espaço, nossos votos de feliz Natal. Desejando ainda uma semana de muita festa até a chegada do Ano Novo.

Época de paz

Aproveitando o período natalino e o que o clima de final de ano proporciona, quem sabe até o início do ano que vem os embates entre Câmara e Prefeitura não sejam finalizados. Tempo agora de paz e convívio os familiares e amigos queridos podem “amolecer” os duros corações blindados dos dois Poderes.

Obras

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, deu início aos reparos na passarela Francisco Nogueira, que interliga as ruas São Paulo e Rio de Janeiro. O acesso está interditado desde 17 de dezembro. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos e a passagem liberada até o final desta semana.

Danos

Patrimônio histórico de Catanduva, a estrutura da passarela apresentou danos na semana passada, devido ao excesso de pessoas que se posicionaram sobre ela, à espera da passagem do trem iluminado do projeto Natal nos Trilhos, realizado pela Rumo Logística, em parceria com a prefeitura. “Desde o episódio, realizamos o planejamento correto para que as providências necessárias fossem tomadas para a liberação do acesso à população, e o principal, com segurança para todos”, explica o secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho.

Recuperação

A recuperação contempla a substituição de madeiras danificadas devido aos efeitos do tempo. Uma escavadeira é utilizada para auxiliar a troca dos materiais. As equipes também atuam no local com uma máquina munck.

Já era esperado

Já era esperado que algo semelhante pudesse acontecer. Afinal, há quantos anos o espaço que liga a rua São Paulo a Rio de Janeiro não recebia uma manutenção adequada? Ser patrimônio histórico é uma coisa, deixar de receber melhorias, outra.

Projetos

A programação do Cultura no Bosque para 2020 já está garantida. Os projetos apresentados por grupos artísticos que manifestaram interesse em participar das atividades foram definidos. Os interessados tinham até o dia 19 de novembro para realizar as inscrições. Os escolhidos, de acordo com a análise da Comissão de Seleção de Projetos Técnicos foram Ciranda das Seis Cordas, com Tarciso Pirolla, Cangaço a Vapor e Gonzaga para Crianças, ambos da RB Produções Artísticas, e Histórias Aleatórias, com Rafael Jorda Cavalcante.

Aos domingos

Com enforque especial para o período de férias escolares, as atrações serão apresentadas aos domingos nos meses de janeiro e julho no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner.

Retrospectiva

A deputada estadual Beth Sahão tem publicado em suas redes sociais, uma retrospectiva do trabalho realizado em 2019. Em um dos post citou: “ Para marcar a luta dos direitos das pessoas com transtornos mentais, promovemos, em conjunto com movimentos da Luta Antimanicomial, o #OcupeAlesp que reuniu mais de mil pessoas em maio. O foco da iniciativa é o combate à ideia de que as pessoas portadoras dos transtornos devem ser internadas e isoladas socialmente. Outro objetivo do movimento é lembrar que todos têm o direito à liberdade, o direito de viver em sociedade, e o direito de receber cuidados sem ter de abdicar dos seus papéis como cidadãos. Após a iniciativa, aprovamos a criação da Subcomissão da luta antimanicomial na Comissão de Direitos Humanos da Alesp”.

Para próximo ano

A oferta de serviços como a Netflix já caiu no gosto popular, mas o hábito de explorar plataformas on-line de transmissão de séries, filmes e documentários pode ser alterado em 2020, a partir da aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 57/2018, que disciplina a chamada comunicação audiovisual sob demanda (video on demand ou VoD). O texto já está sendo bastante discutido e o relator da proposição, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), deve entregar seu relatório na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no retorno dos trabalhos legislativos, em fevereiro de 2020. O PLS 57/2018 regula a distribuição de conteúdos fornecidos por banda larga diretamente a televisões, celulares e outros aparelhos por empresas como Netflix, Hulu e Prime Video, entre outras.

Marco

O Senado deve receber nos próximos dias projeto de lei da Câmara que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico (PL 4.162/2019). Será a quarta tentativa de renovar as regras do setor nos últimos 15 meses. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) será o relator do projeto, que será um dos primeiros itens analisados pelos senadores em 2020. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira (18). O seu conteúdo principal é semelhante ao dos seus antecessores a medidas provisórias 844/2018 e 868/2018 (que perderam a validade) e PL 3.261/2019 (que foi arquivado para dar prioridade ao PL 4.162). Os objetivos do texto são centralizar a regulação dos serviços de saneamento na esfera federal, instituir a obrigatoriedade de licitações e regionalizar a prestação a partir da montagem de blocos de municípios.

