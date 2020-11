PENEIRA FINA 26/11/2020

PREFEITO ELEITO

No segundo dia de transição de governo, a equipe do Padre Osvaldo esteve com a secretária de finanças Solange Fonseca se atualizando da real situação financeira do município. “Vamos buscar investimentos públicos externos do setor estadual e federal e também parcerias com a iniciativa privada, seja nacional ou internacional, estamos esperançosos, pois a previsão é que paguem o salário dos servidores de dezembro e também o 13º. As outras pendências serão negociadas em breve”. O nome apresentado para a pasta de finanças é o do Wellington Cristian Vanalli que também esteve presente na reunião.

SEGUE A TRANSIÇÃO

A próxima secretária de educação municipal Prof. Claudia Cosmo em entrevista com a VOX FM na manhã de ontem(25) disse estar diante de mais um desafio na sua vida profissional e que “nunca abrirá mão de ser professora” onde quer que esteja, em qualquer posição. A entrevista foi muito produtiva, pois, a mesma mostrou-se conhecedora do setor. “Eu acredito que a educação é a maior fonte de transformação de uma sociedade e se eu não acreditasse, eu não poderia assumir esse cargo” disse.

EDUCAÇÃO NO BRASIL

Uma das consequências da pandemia do coronavírus pode ser o aumento das desigualdades educacionais no país. O alerta está em um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sobre o tema. O impacto principal deve se dar sobre os estudantes da parcela mais vulnerável da população, que dependem mais da presença física nas escolas e têm menos condições tecnológicas de acompanhar as aulas remotas.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

De acordo com o estudo, que enfoca a educação básica, o fechamento dos estabelecimentos de ensino nos últimos meses pode provocar o aumento da desigualdade na aprendizagem, além de piorar a nutrição e a saúde mental dos alunos. A crise econômica decorrente da pandemia, por sua vez, pode ampliar os números da evasão e do trabalho infantil, e diminuir os investimentos em educação tanto por parte dos pais quanto pelo Estado.

DIA APÓS DIA

Dia após dia o alto escalão para o governo de padre Osvaldo tem ganhado corpo. Já estão definidos, ou pelo menos divulgados, educação, finanças e Jurídico. Cargos com um cunho mais político, como chefia de gabinete e de administração ainda não foram revelados. E pelo andar da carruagem vários nomes “inéditos” surgem nesse contexto. Até agora, nenhuma figurinha carimbada de governos passados. Veremos os próximos.

FALTA REMÉDIOS

Quem tem buscado remédios nos postos de saúde em Catanduva está “dando com a cara na porta”. Há mais de um mês começou faltar medicamentos básicos e hoje chega a 38 os remédios faltantes. Cobrado no mês de outubro, o secretário Ronaldo Gonsalves disse que estavam em processo licitatório. Em reunião do Conselho Municipal de Saúde na noite de ontem(25), o secretário disse que as faltas são por conta da Câmara Municipal que ainda não aprovou o remanejamento do dinheiro para compra dos medicamentos. MAIS UMA NA CONTA DA CÂMARA. Estaremos acompanhando o desfecho desta história que anda mal contada.

BANHEIROS NO CONJUNTO ESPORTIVO

Os banheiros da quadra coberta do conjunto esportivo estão todos deteriorados e mal cuidados com marcas de anos de abandono. Portas enferrujadas, paredes descascando e tomadas faltando demonstrando muito descaso. Em uma rede social a secretária de esportes Maria Rita disse ser “maldade” o vídeo que estão divulgando, pois, “o que causou os estragos foram as chuvas da semana passada (segundo ela)”. A secretária só esqueceu de observar é que uma porta para enferrujar da maneira que está e as condições do ginásio estão mostrando anos de abandono.

VALE DO SILÍCIO “BRASILEIRO”

O Governador João Doria inaugurou nesta quarta-feira (25) a primeira etapa do CITI (Centro Internacional de Tecnologia e Inovação) no espaço do IPT Open Experience, com o início das atividades da GranBio, empresa de biotecnologia 100% brasileira, e adesão de quatro multinacionais: Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M, na modalidade Hub de Inovação.

SOBRE O CITI

O CITI, projeto realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo criar o Vale do Silício da América Latina, tornando São Paulo uma referência global em ciência, tecnologia e inovação. O IPT Open Experience faz parte da primeira etapa da iniciativa e é destinado a empresas de todos os portes e setores econômicos que demandem soluções com alta intensidade tecnológica. No total, o projeto é constituído em quatro etapas.

EMPRESAS JÁ NO CITI

No campus do IPT foram inauguradas as instalações da GranBio, empresa de biotecnologia 100% brasileira, que atua com a produção e licenciamento de tecnologia para etanol de segunda geração (2G) e produtos exclusivos de nanocelulose. A companhia participa do programa na modalidade Centro de Inovação e conta com sete projetos, que serão desenvolvidos em parceria com o IPT ao longo dos próximos anos. Também foram assinados os contratos de adesão ao IPT Open Experience das empresas Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M, na modalidade Hub de Inovação. GranBio, Siemens, Siemens Energy, Kimberly Clark e 3M ancoram esta iniciativa, que é uma resposta técnica efetiva ao momento globalmente desafiador.