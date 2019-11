PENEIRA FINA – 26/11/2019

Atenção

O Sargento Grimaldi do Tiro de Guerra de Catanduva mandou um pequeno recado para a Prefeita Marta em razão da reforma de escola e para que ela observe a estrutura do TG “Exma. Sra. Prefeita Marta assim como as nossas escolas, seria uma ótima oportunidade da Prefeitura mostrar que é a favor e que apoia o nosso Tiro de Guerra. Tenho certeza que os familiares dos nossos Atiradores iriam adorar e agradecer a sua iniciativa. Pois prestigiar os eventos promovidos pelo TG abaixo de chuva, não tem sido nada agradável. Assinado 1° Sgt Grimaldi – Chefe de Instrução do TG”.

Errata

Erramos a data na matéria da Unimed que saiu no domingo (24) sobre a ação de cadastro da Unimed que aconteceu na sexta-feira (22) no caso, ficou faltamos a seguinte informação: Cerca de 40 pessoas fizeram o cadastro de medula óssea na ação de sexta-feira, (22) mobilização do Comitê de Humanização do Hospital Unimed São Domingos em parceira com o Hemonúcleo Catanduva.

Dengue

A EMCAa realizou no domingo (24) uma ação educativa de orientação e entrega de tapa ralos. A iniciativa foi parte integrante da Semana Municipal de Combate ao Aedes e teve como parceria a Secretaria de Meio Ambiente. A atividade foi realizada no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner e atingiu centenas de visitantes.

Contratação

O vereador André Beck publicou trecho de sua participação na tribuna da última sessão realizada na terça-feira (19), ele ressalta o assunto da contratação de empresa de outra cidade deixando de gerar em pregos em Catanduva. “A contratação de pessoas para realizarem o serviço de Varrição de Ruas, por meio do Projeto Frente Cidadã, poderia com os mesmos gastos, duplicar o número de famílias e de ruas beneficiadas. Esta medida também manteria o dinheiro em nossa cidade, sem beneficiar empresa de Ribeirão Preto’.

Reunião

Neste ultimo domingo, (22) o vereador Ari esteve na Sede Estadual do Patriota em reunião com o Presidente Estadual do Partido, Sr. Ovasco Resende, o deputado estadual Delegado

Bruno, e autoridades e lideranças de todo o estado, segundo ele para tratar de diversos assuntos, dentre os quais as eleições municipais.

Vagas

O Programa Beneficente Criança Cidadão Do Futuro está com vaga de emprego para meninos ex-alunos do programa, para participar o jovem deve levar currículo, às 8h no Programa Beneficente Criança Cidadão Do Futuro. A idade deve ser acima de 17 e menor de 20 anos.

Educação I

Na quarta-feira (27), as 14h acontecerá uma reunião plenária ordinária com o Presidente do Conselho Municipal de Educação de Catanduva, Dr. Rogério Buraschi Antunes convoca os membros titulares ou na impossibilidade os suplentes em exercício, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, à Rua Amazonas nº 183. Uma das várias pauta da Reunião do CME de Catanduva serão: a Adequação no Regimento do Conselho Municipal de Educação – propostas (2ª reunião); Posicionamento do Conselho Municipal de Educação- sobre a falta de Diretores nas escolas, e a atual lei em vigor e Propostas de filiação a UNCME- União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de São Paulo e formação de conselheiros.

Educação II

Na quinta-feira (28) às 15h, no Auditório da Secretária Municipal de Educação, à Rua Amazonas nº 183 – Centro, a Presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Catanduva, Sra. Sandra Maria Iglesias Ramalho, convoca pois acontecerá uma Reunião Plenária Ordinária para tratar de assuntos referentes à Merenda Escolar, conforme resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Direitos LGBT

O Conselho Municipal Dos Direitos LGBT – CMDLGBTs – Criado através da Lei 5.892, de 19/10/17 realizará Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT – CMDLGBTs membros efetivos e suplentes para participarem na quarta-feira (27), à partir das 14, na Estação Cultura, Rua Rio de Janeiro, 100, em Catanduva/SP, “sendo a reunião pública e aberta à participação de todo e qualquer cidadão” (Lei 5.892, de 19/10/17, art.13 item III). Com a seguinte pauta: Avaliação pós Semana da Diversidade, Eleição novos Conselheiros, recondução dos atuais e outros informes.

Mais uma etapa

A prefeita Marta do Espirito Santo divulgou em rede social mais uma etapa para a escola Senai de Catanduva. “Hoje recebemos mais uma remessa de equipamentos e mobiliários que serão utilizados pelos alunos na futura escola Senai em Catanduva. A unidade local ficará muito bem estruturada para preparar mão de obra para as indústrias da região, impulsionando a economia, com a oferta de emprego e renda”.

Da Redação