PENEIRA FINA 26-07-2018

CEI da rede de água

Por mais de uma hora, um funcionário da Superintendência de Água e Esgoto (Saec) foi ouvido pelos vereadores da Comissão Especial de In­­quérito que investiga irregularidades na realização de redes de água em um loteamento particular da cidade. Mas pelo pouco que a reportagem de O Regional acompanhou, a declaração desse funcionário pouco acres­centará aos trabalhos dos parlamentares se realmente buscam encontrar qualquer indício de trabalho de forma ilegal. O funcionário afirmou que era convocado para trabalhar aos finais de semana e ganhava horas extras para a realização dos serviços. Disse ainda que essas ordens de serviços eram assinadas pelo superintendente e pelo engenheiro responsável na época. Citou que os trabalhos foram realizados em 2012 e que as ligações de redes de água foram feitas nas calçadas, já que as ruas eram pavimentadas. As horas extras também constavam no holerite.

Testemunha

A testemunha, hoje funcionário da ETE, e que é filiado ao PT, afirmou ainda que uma máquina abria a valeta, outros funcionários instalavam as tubu­lações necessárias e outra máquina já fechava depois de feitas as liga­­ções. Ao ser questionado sobre reuniões para esses trabalhos, o funcio­nário dis­­­­­se desconhecer e apenas cumpria o que determinava a ordem de serviço.

Por que aos finais de semana

O trabalhador informou ainda que as obras eram realizadas aos finais de semana, porque durante a semana, a Saec cumpria as solicitações de manutenção e reparos nas redes, hidrômetros e outros. Então, a ligação de rede de água era feita em dias com menos atendimentos.

Incisivo

O vereador Luís Pereira foi incisivo em seu questionamento. Perguntou se o trabalhador era ligado a algum partido, se havia alguma pendência com o atual prefeito, se já tinha outras reclamações, dentre outros. O funcionário disse ser filiado ao PT, que estava lá apenas como testemunha e que não tinha nenhuma outra formalização de reclamação sobre o governante. “Não tenho nada contra”.

No entanto

Apesar disso, informações dão conta de que o funcionário já teria se ma­­­ni­festado na Justiça sobre sofrer perseguição e teria alegado, inclusive em processo que a situação modificou depois que foi transferido para a ETE.

Faço ou não faço?

Cidimar Porto, que não é membro da Comissão, solicitou a possibilidade de também questionar o funcionário. Na abertura da atividade na Câmara, o presidente da CEI afirmou que poderia. Porém, no momento em que Porto foi participar, Ditinho Muleta quis abrir votação para permitir ou não a pergunta do colega vereador. Luís Pereira comprou a “briga”, e insistiu que Porto poderia se manifestar, já que o presidente já teria deliberado anteriormente sobre.

Desistiu

Ao ver o impasse e a possibilidade de votação entre os membros da comissão, Porto recuou e se absteve de participar da coleta do depoimento e de questionar o funcionário. Saiu do Plenário da Câmara e deixou que os trabalhos continuassem.

O que há de irregular

A questão que os vereadores terão de provar é se realmente os serviços feitos pela Saec no loteamento, próximo ao Colina do Sol, foi feito sem cobrança da autarquia aos responsáveis da área. Uma vez que, ao que parece, a SAEC também realiza a ligação de redes de água, mas cobra pelo serviço. E também realiza esse tipo de trabalho durante os finais de semana. Um exemplo é o que tem sido realizado no Conjunto Euclides, na rua Caxambu. Os trabalhadores tem feito toda a rede de água aos sábados e, agora, fazem durante a semana, trechos da rede de esgoto, conforme textos encaminhados pela Saec.

“Vou estar com ele na campanha. Se for preciso, bato palma de porta em porta”,

Afonso Macchione Neto sobre apoio a possível campanha de Márcio França ao governo do estado

Maurício de Souza (FOTO)

O coordenador de infraestrutura e serviços escolares do governo do Estado, Julinho Ramos representou ontem, o secretário de educação, João Cury, em reunião com o cartunista Mauricio de Souza, o criador da Turma da Mônica. “Reunião de trabalho e ao mesmo tempo a realização de um sonho pessoal. Ontem, acompanhado do Centro de Projetos Especiais da CISE e do Centro de Referência de Educação – Mário Covas, representei o Secretário João Cury em reunião com o incrível Maurício de Souza. Estava em pauta o grupo de trabalho relacionado à Merenda Escolar para o desenvolvimento de dois projetos em parceria com o Instituto Maurício de Souza, “Minha Escola Consciente” e “Saúde no Mundo dos Quadrinhos”. Gentil e muito carinhoso, Maurício nos contou varias historias, entre elas a que estudou sua vida toda em escolas estaduais. Um grande exemplo. Mais uma parceria que dá certo!”, disse.

Na semana passada

Foi publicado no Diário Oficial do município, na semana passada, o termo de aditamento de contrato com a empresa responsável pelo cartão ali­mentação dos servidores municipais. No aditamento foram acrescentados os R$ 30,00 no vale alimentação dos funcionários, de acordo com o estabelecido judicialmente, naquela ação de reajuste de 2015.

Da Redação