PENEIRA FINA 26/05/2021

PREFEITO? AUSENTE!

O prefeito Padre Osvaldo era um dos nomes mais esperados do debate entre os vereadores, técnicos do Comitê de Enfrentamento da Pandemia e profissionais ligados ao combate, que aconteceu na segunda-feira (24), na Câmara Municipal. Mas ficou só na expectativa, porque o prefeito não só não foi, como não justificou sua ausência. Segundo os presentes, a secretária de saúde, Cláudia Monteiro, procurou, em todo o tempo, destacar que o município tem feito tudo de forma correta, defendendo as ações direcionadas pelo prefeito e justificando que falta conscientização popular. Enquanto isso, os especialistas Ricardo Santaella Rosa e Arlindo Schiesari Júnior (infectologistas) enfatizaram que é preciso, com urgência, ações mais efetivas de controle e “pulso firme”.

À FRANCESA

Embora tenha faltado ao debate no dia anterior, ontem (25) o prefeito esteve na câmara, mas em uma passagem relâmpago e por outro motivo. Sua participação aconteceu durante a sessão ordinária e foi exclusiva para receber um cheque de R$ 700 mil, referente à devolução antecipada do duodécimo. O recurso deve ser destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, para compra de cestas-básicas, conforme indicação do legislativo. Assim que cumpriu esse protocolo, posando para as fotos e tudo o mais, o padre foi embora, saindo à francesa. Agora, os vereadores preparam uma nova reunião para tratar sobre a pandemia e deliberar novas ações – dessa vez, contam com a presença do chefe do executivo.

RETIFICAÇÃO

Na errata publicada ontem (24), a data de pagamento do dissídio dos servidores públicos municipais saiu equivocada. O correto é dia 30 de junho.

PONTO DE APOIO

Alô, moradores da Vila Santo Antônio e imediações! Foi montado um ponto extra para a vacinação contra a gripe no bairro. O apoio acontece na escola Maria Aparecida Azarite, para desafogar a unidade de saúde dali e evitar aglomeração. O primeiro dia de atividades no espaço foi na segunda-feira (24), com 50 aplicações realizadas.

SEGUNDA ETAPA

A campanha de vacinação contra o vírus influenza (gripe) está na segunda etapa. Nessa fase, são atendidos idosos, a partir de 60 anos, professores, trabalhadores na educação, puérperas, gestantes, trabalhadores na saúde, crianças de seis meses a cinco anos. Para quem já tomou a vacina contra o coronavírus, é preciso respeitar alguns critérios, como intervalo de tempo – essas informações podem ser obtidas nas unidades de saúde, caso a caso.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Hoje (26), a partir das 18 horas, acontece mais uma audiência pública na Câmara de Catanduva. O evento trata sobre a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais do município, relativas ao quadrimestre do exercício de 2021. Será aberto ao público, com respeito da capacidade máxima de 25% do local, segundo normas vigentes. Os interessados em acompanhar os trabalhos de casa, podem ouvir a transmissão ao vivo pela Rádio Vox FM (101,3).

Vacinados

Segundo os dados consolidados do dia 24/05 mostram que 336.733 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes disponíveis ainda precisam completar o esquema vacinal, ou seja, receber a segunda dose. O total inclui 47.182 pessoas que tomaram a vacina da Fiocruz (Astrazeneca/Oxford) e outros 289.551 referentes à vacina do Butantan (Coronavac). Com base nas estatísticas populacionais previstas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 cidades avançarem em cada etapa da campanha.

Mais municípios

Agora mais municípios estão autorizados para a implantação de novas unidades do Poupatempo em 20 cidades. Serão beneficiados os municípios de Arujá, Caçapava, Capão Bonito, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itatiba, Jaboticabal, Jandira, Mococa, Mogi Mirim, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, São Sebastião, Taquaritinga, Valinhos e Votorantim. As novas unidades fazem parte do plano de expansão, anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista, que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupatempo. Com a integração, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local.