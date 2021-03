PENEIRA FINA 26/03/2021

NOMEAÇÃO

Saiu ontem a publicação da nomeação do catanduvense Julinho Ramos como novo Secretário Geral de Administração da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. O ex-vereador que já teve passagens na Secretaria Estadual da Educação e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação passa integrar o time do presidente eleito Deputado Carlão Pignatari.

RESPONSABILIDADE

Segundo o site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, a Secretaria Geral de Administração é a responsável pelas diretorias de Comunicação, Finanças, Recursos Humanos, Infraestrutura e Informática.

COVID NA CÂMARA

Aumenta o número de suspeitos de Covid-19 na Câmara Municipal de Catanduva mostrando que a conjuntura merece atenção especial por parte da Mesa Diretora, no intuito de evitar o local promovendo sessões remotas assim como é feito na Câmara Federal. Desde o último surto, a Casa de Leis foi muito bem limpa, mas não teve o “tratamento com Ozônio” ou outro produto mais forte com eficácia para esterilizar todos os ambientes nos conformes. A alegação de “não se usar Ozônio” é por conta do uso em ambientes não é reconhecido pela ANVISA, não podendo gastar dinheiro público com isso. Como diz o ditado: “Se cada um limpar a sua calçada, o bairro inteiro ficará limpo”, sendo assim, se cada vereador esterilizar sua sala e parte do corredor, toda Câmara ficará limpa. Portanto, contudo, todavia, as sessões presenciais deveriam ser suspensas fazendo-as remotamente.

EM MANUTENÇÃO

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informa que a Central de Atendimento, via telefone (CALL CENTER) estará em manutenção, das 16 às 19 horas, nesta sexta-feira (26). O trabalho visa melhorias no atendimento ao contribuinte. Sendo assim, o Call Center estará inoperante durante esse período. Em caso de emergência, ligar no telefone (17) 3525-2224. O atendimento realizado pela Saec, normalmente, acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 19 horas. O telefone é o (17) 3531-0600.

INCLUSÃO DE BANCÁRIOS NA VACINAÇÃO PRIORITÁRIA

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP) apresentou a emenda à MP 1039/21, que recria o auxílio emergencial, para inclusão de bancários no grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação contra o Covid-19. Na linha de frente do atendimento à população na pandemia, a categoria fica exposta ao risco de contágio e o número de infectados tem sido alarmantes. A medida é necessária para garantir a segurança sanitária dos bancários, especialmente agora com a retomada do pagamento do auxílio emergencial. “É imprescindível proteger os profissionais que atendem o público, geralmente em locais fechados e de pouca ventilação, o que reforça a possibilidade de transmissão”, concluiu Motta.

FUNCIONÁRIOS DA CAIXA

A emenda de Motta propõe a inclusão dos empregados da Caixa Econômica Federal tendo em vista a aglomeração nas agências por conta do pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial. No ano passado, durante o pagamento do auxílio, os trabalhadores atenderam 120 milhões de brasileiros. Além disso, a Caixa é responsável pela administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de outros programas sociais, que demandam atendimento presencial.

EM ORAÇÃO

Na noite de quarta-feira (24) diversos grupos de várias denominações evangélicas estiveram na frente dos hospitais catanduvenses para orar intercedendo pelos doentes. As orações foram quase que simultâneas, tanto no Hospital Emilio Carlos quanto no Hospital São Domingos, onde os adeptos entoaram louvores e oraram pelos enfermos da pandemia.

ABRINDO ESTRADAS

O Governo de São Paulo, por meio do programa “Vale do Futuro”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, deu início à recuperação da estrada Antônio Honório da Silva (SP-165). Com investimentos de R$ 6 milhões, as obras acontecem em 25 quilômetros da via, que liga os municípios de Iporanga-SP e Apiaí-SP, no Vale do Ribeira. Em outro lugar dentro dos próximos dias a rodovia José Edgar Carneiro dos Santos (SP-193) passará por intervenções no trecho que liga os municípios de Jacupiranga-SP e Eldorado-SP. Serão 24,8 quilômetros de pista totalmente recuperados. Em outra região o governo de São Paulo lançou o edital para a recuperação de 28 quilômetros de rodovias que interligam as cidades de Presidente Epitácio-SP, Caiuá-SP e Presidente Venceslau-SP. A 1ª fase do projeto terá um total de 45,4 quilômetros de vias reformadas. MARAVILHOSO !

ORFÃOS DO NEM (PEDRO NECHAR)

Olhando acima, tantas obras em estradas (mais do que necessárias) divulgadas pelo secretário de desenvolvimento regional, não dá para ignorar uma obra tão importante quanto qualquer via de acesso a municípios paulistas. Trata-se da tão falada “rotatória do Nem” (Bairro Pedro Nechar). O local coleciona mais que dezenas de mortes, é cheia de pais, mas continua órfão! A obra tem como mãe a deputada Beth Sahão, pai Marco Vinholi e como padrinhos um candidato a prefeito, outro padrinho, o deputado Carlão Pignatari que hoje preside a ALESP. Mas e na pratica? Cadê a obra da tal rotatória?