PENEIRA FINA – 26/03/2020

Reabertura

O presidente Jair Bolsonaro publicou decreto na noite desta quarta-feira (25) para a reabertura de casas lotéricas em todo território nacional. Segundo Bolsonaro, no Brasil existem 12.956 lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Com isso, o presidente fez a atualização do decreto do 10.282. Na manhã desta quinta-feira (25), em entrevista no Palácio do Alvorada, Bolsonaro anunciou que vai discutir como ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) sobre a possibilidade de decretar isolamento vertical no Brasil. “Conversei por alto com o Mandetta ontem (terça-feira). Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa”, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada. “A orientação vai ser vertical daqui para frente. Eu vou conversar com ele e tomar a decisão. Não escreva que já decidi, não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa orientação.”

ue situação!

Além de todo o pânico, de toda apreensão que vivemos por conta do possível aumento de casos do Covid-19, ainda temos de lidar com brigas desnecessárias do governador João Doria e do presidente Jair Bolsonaro. Não é o momento. Sem entrar em mérito de quem está certo ou quem está errado, o discurso deste ou daquele, o fato é que os governos estaduais e o governo federal precisam falar a mesma língua. De pessoas perdidas sobre o que fazer já temos todo um país. Que tal aparar as arestas e trabalharem para que nós brasileiros e paulistas possamos sentir os efeitos dessa pandemia de forma mais sutil possível?

É saúde e não política

E dizemos aqui até mesmo para quem tem compartilhado, comentado, gritado, esperneado, chorado nas redes sociais a respeito. É muita notícia ruim para ainda ter um bilhão de pessoas se digladiando por causa da política. Ah, é por meio dela que tem lá Bolsonaro e Dória no comando, ok, ok. Mas brigas entre internautas resolvem o que, me digam? Só para outras pessoas verem, entrarem na briga e a pandemia de discussões invadir as redes sociais #tachato.

Prorrogação

SAEC (Superintendência de Água Esgoto de Catanduva) vai prorrogar, automaticamente, por 60 dias, o prazo da concessão do benefício da Tarifa Social dos imóveis, cujos vencimentos incidem nos meses de março, abril e maio deste ano. A medida administrativa é justificada pelo atual momento de crise vivenciada pelo avanço do coronavírus. Diante disso, não há necessidade de protocolar requerimento para solicitar a renovação da Tarifa Social neste momento. O benefício, cujo desconto chega a 40% no valor da conta de água e esgoto, é voltado a moradores com renda familiar de até dois salários mínimos ou que comprovarem estar vinculados a Programa Social do Governo por meio do registro no Cadastro Único (CadÚnico), que não estejam inadimplentes e que possuam consumo de até 20 metros cúbicos por mês.

Mais uma ideia

Ontem lançamos aqui no jornal dicas do que outras prefeituras estão realizando para enfrentar o coronavírus e aqui vai mais uma. Em Bebedouro, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu vacinar os idosos do município em suas casas e não em pontos de vacinação. Lá, a primeira fase de imunização está sendo aplicada pelos profissionais de saúde até o dia 15 de abril. Para que a população reconheça os funcionários da saúde, eles estão devidamente uniformizados e utilizando veículos oficiais da Prefeitura. O objetivo, segundo a administração é justamente evitar a aglomeração e o deslocamento desses idosos.

Apareceu!!

E Marta retornou as redes sociais, pelo menos. Mas até agora não adotou medidas como outras prefeituras de entrevistas coletivas ou pronunciamentos diários. Ontem publicou duas vezes em sua página do Facebook. Uma delas falando sobre o atendimento aos moradores de rua. “Temos acolhido a população de rua nas atividades de rotina, com os cuidados necessários frente ao avanço do coronavírus. Agora, mais do que nunca, eles merecem atenção especial, devido ao avanço da doença e à condição de vulnerabilidade em que vivem. Nossa equipe compartilha com eles as formas de prevenção e faz a distribuição de kits de higiene”.

E outra

Falando sobre o pedido feito ao deputado federal Baleia Rossi para possíveis recursos que poderão ser utilizados para a abertura de um hospital de campanha, se necessário em Catanduva no controle e combate ao coronavirus.

Mobilização

A iniciativa é de um conjunto de grupos e organizações da sociedade civil, que criaram um site para arrecadar doações. Os recursos captados são integralmente repassados para atenuar os efeitos da disseminação da doença. Com menos de 24 horas de funcionamento, às 13h de quarta-feira (25.03), o movimento arrecadou exatos R﹩ 2.970.238,00, o equivalente a cerca de 50 mil cestas básicas. Os totais são constantemente atualizados na plataforma online. Os interessados em colaborar podem doar valores de uma ou mais cestas básicas (cada uma em R﹩ 60). O site permite a doação cinco opções: uma cesta básica (R﹩ 60), duas (R﹩ 120), cinco (R﹩ 300), dez (R﹩ 600) e cem (R﹩ 6000). É possível, ainda, que o interessado escolha o valor da doação. A operação pode ser feita via PayPal ou cartão de crédito, com toda segurança e privacidade.

Voluntários

Todas as organizações representantes do movimento trabalham voluntariamente e sem qualquer remuneração. A gestão financeira, sem nenhuma margem de retenção, está sob a responsabilidade do RenovaBR – um dos representantes do movimento.

Abastecimento

Rede de Inteligência organizada pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com apoio da Ceagesp (Entreposto da Vila Leopoldina) e entidades de classe da cadeia de abastecimento, informa que os serviços de distribuição de alimentos n operam na normalidade, sem risco de faltar alimentos à população. “A Rede de Inteligência que montamos para gerenciar a situação está conectada 24 horas por dia, integrando toda a cadeia produtiva, trocando informações e orientando os serviços de abastecimento, de modo que consigamos operar na normalidade”, destaca Dr. Fábio Meirelles, presidente do sistema FAESP e do Senar-SP.

