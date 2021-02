PENEIRA FINA 26/02/2021

PARCERIA ENTRE PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDhI

Na última quarta-feira (24/2) foi realizada no gabinete, reunião entre representantes da Associação Mahatma Gandhi, Prefeito Padre Osvaldo, Vice-Prefeito Cláudio Romagnolli e a Secretária de Educação Cláudia Cosmo. O objetivo foi discutir uma nova parceria entre a Prefeitura e a Associação. Atualmente a organização social já administra a UPA e Postos de Saúde na cidade. Agora poderá também fazer a gestão da Educação no Município, onde passaria a administrar escolas, cursos, faculdades, creches, além das demais opções em Educação. No encontro, foi abordado sobre as frentes de atuação da Associação na modalidade de Educação. Dentre elas, o gerenciamento dos serviços que abrange gestão de escolas e de pessoas, treinamento de pessoal, planejamento estratégico, desde quadro funcional de recursos humanos até a operacionalização de sistemas.

PARCERIA ANTIGA

A parceria nos postos de saúde e UPA vem funcionando bem, onde os funcionários são contratados pela Associação e a Prefeitura repassa os recursos e fiscaliza a prestação dos serviços. Na Educação a maioria dos funcionários é concursada, mas nada impede que a gestão seja feita pela Associação, assim como que sejam contratados funcionários para prestação de serviços específicos pela entidade. Catanduva pode estar dando um grande passo na modernização e na qualidade do ensino público municipal!

CARREATA DE PAIS E PROFESSORES

Ocorreu ontem carreata de pais pela manutenção das aulas presenciais nas escolas. Em virtude do aumento de casos e da lotação dos hospitais a Prefeitura optou por suspender as aulas presenciais até dia 15 de março. Muitos pais não aceitaram e protestaram. Alguns deles foram recebidos pelas Secretarias de Educação e de Saúde para reunião na Prefeitura. Entendemos que os alunos estão perdendo muito neste momento, já que a qualidade do ensino à distância não é o mesmo que o presencial. Sem falar em muitos pais e mães que necessitam trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos. Mas vamos colocar a mão na consciência e esperar que a situação nos hospitais se normalize. Querer mandar os filhos nas escolas à força não nos parece a melhor saída neste momento. Pessoas estão morrendo, tantos outros estão doentes e as pessoas precisam ter um pouco de tolerância e solidariedade. O momento pede cautela de todos!

MAS POR QUE SÓ AS ESCOLAS?

O que todos estão perguntando, e com razão a nosso ver, é por que somente as escolas estão impedidas de trabalharem de forma presencial? Se comércios, bancos, lotéricas, empresas, indústrias, construção civil, até bares e restaurantes estão funcionando, ainda que com limitações de ocupação, por que proibir as atividades presenciais somente nas escolas? Acreditamos que todos deveriam ser tratados de forma igualitária. Dizer que professores e funcionários da educação correriam mais riscos de contaminação do que outras categorias, não tem fundamento técnico.

QUESTÃO POLÍTICA?

Nos parece que estamos diante mais de uma decisão política do que técnica. Professores estão perdendo seus empregos, escolas estão fechando, enquanto mercados estão lotados! Esperamos que o Prefeito Padre Osvaldo não use dois pesos e duas medidas, se é para fechar feche tudo por alguns dias até baixarem os índices de contaminados, ou mantenha todos abertos com as mesmas restrições sanitárias e de ocupação. Catanduva precisa enfrentar o problema de frente, com sabedoria e responsabilidade, sem temer represálias de outras instâncias.

COVID NA PREFEITURA

Pergunto a vocês se pararam de chegar em suas residências e empresas a cobrança do IPTU, do IPVA, ISS, Conta de água, Conta de Energia, dentre outras? É claro que não! O Governo continua cobrando seus impostos. Os serviços de cobrança de impostos e taxas continuam, da mesma forma que os funcionários ligados a estas áreas realizam os serviços de forma presencial. Esses profissionais foram vacinados? Não! Esses profissionais aparecem nas listas de enfrentamento ao Covid? Não! Mas estão lá, correndo riscos diariamente para que a Prefeitura engorde os cofres públicos e faça frente a seus compromissos. Qual a justificativa para o Prefeito ser seletivo neste momento? Não há ordem do Governo do Estado para que as aulas sejam suspensas. O Plano São Paulo colocou Catanduva na fase laranja, onde já estava quando as aulas presenciais retornaram. Agora quem decidiu suspender as aulas presenciais foi o Prefeito, juntamente com sua equipe.

PADRE OSVALDO EM SÃO PAULO

Ontem o Prefeito Padre Osvaldo esteve em São Paulo, visitando a Assembleia Legislativa e Secretarias de Governo do Estado. Ele estaria acompanhado de seu vice e alguns comissionados. Pela lógica apresentada pelo Prefeito a postura de viajar para São Paulo em plena pandemia, com aumento de casos de Covid em todo o Estado seria algo impensável e não recomendável. O Prefeito precisa focar no município, adotando medidas que visem reduzir a propagação do vírus. Pelo menos foi confirmado que, por meio do deputado, Marcos Zerbini, Catanduva receberá o aporte de R$ 1,3 milhão, referente a duas emendas. Uma delas será destinada à Infraestrutura e, a outra, a investimento na área da Saúde.

CADÊ O ENFRENTAMENTO?

Enquanto outras cidades estão doando máscaras na periferia, realizando pedágios nas entradas e saídas da cidade, com monitoramento de temperatura e cadastramento de visitantes, inclusive com desinfecção de veículos Catanduva continua fazendo as mesmas práticas do passado, por que não intensificar medidas, como contratar pessoas para ficarem nas ruas centrais da cidade, medindo a temperatura, oferecendo álcool gel, conscientizando sobre o uso e distribuindo máscaras. Temos R$ 14 milhões de um dinheiro que deve ser usado, ou será que a palavra “enfrentamento” é só para dar nome a um grupo? Vamos acordar minha gente, é hora de sairmos do discurso e passarmos para as ações concretas!

ONDE ESTÃO OS AGENTES DE TRÂNSITO?

Andando pelas ruas da cidade observei que os Agentes de Trânsito da Prefeitura sumiram. Os carros estão sendo estacionados sem a utilização do cartão de área azul, pessoas estacionamento em lugares proibidos, cometendo infrações de trânsito e você não encontra os servidores municipais. Procure uma vaga no centro da cidade e verá que estou falando a verdade. As pessoas param seus carros pela manhã nas vagas e retiram apenas no final da tarde. Muitos comerciantes e funcionários acabam ocupando as vagas que seriam destinadas aos consumidores, que acabam desistindo de fazerem suas compras.

TUDO OU NADA!

Catanduva é complicada, ou temos uma fábrica de multas ou temos a farra do boi! Não pode nada ou pode tudo! Cadê a Secretaria de Trânsito? Onde estão os ônibus para que as pessoas possam deixar seus carros em casa e usarem o transporte público? Precisamos que haja comando em nossa cidade, sem precisar ser ditador, sem precisar ser arrogante e autoritário, apenas ter alguém que saiba administrar nossa cidade. Será que estamos pedindo muito?