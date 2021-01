PENEIRA FINA 26/01/2021

MAIS DOSES DA VACINA

Catanduva está na lista dos municípios contemplados com doses da vacina da Fiocruz AstraZeneca/Oxford. O quantitativo de frascos da vacina será destinado à imunização de profissionais de saúde. A remessa, que veio da Índia para o Brasil, será entregue à equipe da Secretaria Municipal de Saúde na tarde desta terça-feira, dia 26. As 2.150 doses devem ser escoltadas de São José do Rio Preto até Catanduva, onde serão acondicionadas na rede de frios que fica no Centro de Especialidades Médicas, o CEM. Posteriormente será feita a distribuição às Unidades de Saúde.

DA SECRETARIA DA SAÚDE

A prioridade nessa fase são os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. As equipes que atuam nas Unidades Básicas de Saúde também começaram a serem imunizados, além dos profissionais do SAMU. O setor reforça a importância de que medidas de segurança e prevenção continuem sendo adotadas a fim de evitar a propagação do vírus. Como as doses disponibilizadas para Catanduva, tanto da Coronavac, quanto da AstraZeneca são abaixo das 23 mil esperadas, as unidades de saúde ainda não ficarão abertas para vacinar a população, conforme o plano de imunização inicial. Também não haverá postos volantes e drive-thru. Assim que novas remessas forem disponibilizadas, a campanha avança e será estendida para os munícipes.

SINDICATOS E PREFEITURA

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa se reuniu, no gabinete, com representantes de Sindicatos, na tarde desta segunda-feira, dia 25. O encontro marca a aproximação do Executivo e líderes da “União Sindical de Catanduva” diferentes categorias, visando maior transparência dos atos e atendimento a reivindicações, em benefício da categoria trabalhadora. O prefeito demonstrou sua posição favorável em abrir as portas da Prefeitura para receber os sindicalistas com mais frequência. “Apresentamos a proposta de nos reunirmos pelo menos uma vez para tratarmos de assuntos ligados aos trabalhadores”, ressalta o prefeito.

SINDICATOS E PREFEITURA II

Para o presidente do Sindicato da Alimentação Marcelo Araújo, a reunião foi positiva e os representantes das classes trabalhadoras e conselhos saíram satisfeitos. “Em primeiro momento, a preocupação de todos os sindicalistas presentes, é com a saúde dos trabalhadores e de seus filhos com a volta às aulas, o padre dando atenção para as reivindicações de nós sindicalistas, estará no caminho certo pois estamos em contato com a ponta, são trabalhadores(as) que precisam das ações do poder público em muitas áreas. São muitos os problemas, mas a torcida é que essa parceria sindicatos, conselhos e poder executivo dê certo, para juntos fazermos uma cidade melhor” disse Araújo.

TODAS IN-REDE

Acontecerá hoje a partir das 17h a live do lançamento regional do programa “Todas In-Rede” em Catanduva. O programa pertence à Secretária de Estado das Pessoas Deficientes, e enfatiza a necessidade de apoio as mulheres deficientes, principalmente em relação a violências sofridas. O evento contará com a participação do vereador Alan Automóveis, representando o Prefeito Municipal, na celebração da parceria, além de pessoas significativas relacionadas às Pessoas Deficientes. O evento é online e aberto à participação de todos. O lançamento de um programa estadual buscando bem estar das mulheres com deficiência, tendo como sede de região a cidade de Catanduva é muito positiva. Parabéns a todos os envolvidos neste projeto e ao vereador por pleitear tão nobre projeto.

CULTURA SITIADA

Corre nos bastidores da Secretaria de Cultura que a ex-secretária estaria pressionando o prefeito para continuar ditando as regras pelo local. Um grupo isolado teria se unido em torno do ex-esposo da antiga secretária que também é funcionária de carreira, a ideia seria que “ou a ex, ou o ex” comandassem a pasta (que rolo!), segundo nossa fonte a atual secretária estaria sendo “boicotada” pelo grupo para assim forçar o prefeito a tirar a moça. Primeiro a ex-secretária tentou e conseguiu ficar “em sua sala de comando” tendo que ser providenciada uma outra sala para que a nova secretária iniciasse seus trabalhos, pois bem, houve desentendimentos e a discussão foi parar no quarto andar da prefeitura onde foi “decido” que a ex-secretária seria transferida para o escritório do Teatro Municipal, lá ela irá desenvolver um trabalho sobre… Lá ela irá fazer… Lá ela irá? Não sabemos! Estaremos pleiteando junto à secretaria o desenvolver da funcionária (dia a dia) por lá e publicaremos, aguardem!

VEREADORES NA CAPITAL/SP

Comentamos ontem nessa coluna sobre o ‘turismo’ de vereadores em São Paulo, com as contas pagas pelo contribuinte, que fazem fotos bacanas e “não trazem nada de concreto além de promessas”. Pois bem, também temos condutas elogiáveis por parte de um novato (Alan Marçal), que foi a São Paulo com todos os gastos pagos do próprio bolso, visitou Secretarias, e já trouxe um evento significativo para Catanduva. Estaremos mostrando aqui quem é joio e quem é trigo!

CONSELHO DA SAÚDE

Acontecerá amanhã (27) a primeira reunião do Conselho Municipal da Saúde de 2021. A reunião contará com a presença do Prefeito Osvaldo e também os novos representantes do governo municipal frente ao Conselho. O ex-secretário Ronaldo Gonçalves titular de uma cadeira será substituído pela atual secretária Sra Claudia Monteiro, a suplente de Ronaldo, Angélica Fréu Costa será substituída pela Sra Camila de Santis. Tudo indica que a saúde terá melhoras, pois com um prefeito e secretária que visitam a UPA e participam do conselho, estes estarão diante de todos os problemas de forma direta sabendo onde agir. Sucesso a todos!

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O secretário de administração, Richard Casal tem acompanhado o prefeito em todas as suas ações, para o secretário, Osvaldo de Oliveira é um gestor diferenciado, pois tem ouvido as pessoas de todos os setores e camadas da sociedade antes de tomar decisões importantes. “Eu tenho uma visão de que Catanduva se ressurgirá como centro de região em um curto prazo; Temos um prefeito que está trabalhando dezoito horas por dia para que isso aconteça. Logo estaremos posicionados no cenário regional de forma diferente, Catanduva ressurgirá das cinzas e teremos muita notícia boa ainda este ano” disse o secretário.