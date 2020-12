PENEIRA FINA 25/12/2020

ENTÃO É NATAL…

Já é Natal na Austrália, que também é terra da rainha Elizabett II, já é Natal na prefeitura de Catanduva terra da “rainha consorte” Marta Maria. Alguns dizem que “graças a Deus não é só a uva que passa”. Devido à aceleração do tempo as pessoas também aceleraram de forma meio que insana sem mesmo paciência de ouvir a versão de Natal na voz da cantora Simone.

Há quem reclame da uva passa no arroz da tia que vinha pra ceia e esse ano a tia foi extinta pela Covid e não virá mais. Um Natal de desafios, de um nó na garganta quando olhamos para aquele lugar à mesa e não vemos mais as pessoas queridas que partiram sem mesmo deixar um adeus. Natal reflexivo, pois, nem todos puderam cantar “noite feliz… Noite feliz…”

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com a chegada das festas natalinas atípica para nossa geração, vimos pessoas muito simples estendendo a mão a quem precisou. A forma bíblica é sempre atual: Quem tem menos geralmente dá mais e quem tem mais faz pouco. As grandes campanhas surgiram de uma ajuda mútua de quem geralmente “repartiu o bocado” com quem precisou. Há quem escolheu ser assistente social por profissão sentindo um chamado vocacional, há quem nunca passou pela universidade e se mobiliza para dar o máximo de si ao próximo e “esse próximo” nem sempre é cuidadoso com o que ganha. Padre Osmar, primeiro padre a ser prefeito em nossa região (Itajobi) escreveu em todos os veículos e prédios públicos: “O desperdício é tão pecado quanto o roubo”.

A OUTRA FACE

Outro lado do assistencialismo que muitos desconhecem é o lado do desperdício. Jogar no lixo um feijão, um fubá ou um arroz “carunchado” é muito comum entre as pessoas que ganham cestas nestas épocas. O que de certa forma “veio de graça” muitos não dão valor dispensando com muita facilidade. A conscientização é importantíssima, pois, geralmente quem mais consegue receber donativos, mais promove o desperdício. Pessoas que pedem ajuda a cinco entidades e não tem a hombridade de dizer: “A outra entidade já me trouxe, agradeço e levem para ajudar outra pessoa”. Seria o correto, mas nossa cultura ainda não se livrou das “correntes que seguram as canetas” nas bancadas públicas pelo simples fato de que irão roubar.

OMISSÃO DE SERVIDOR?

Ainda repercute o fato da Secretária de Trânsito de Catanduva ao ser questionada pelo Sindicato dos Motoristas de Ônibus sobre o não pagamento do 13° salário e a instalação de greve no transporte público de nossa cidade teria falado que eles deveriam esperar o próximo Prefeito tomar posse. Que ela não poderia fazer nada. Mas perguntamos se ela está ocupando cargo público e recebendo recursos de nossos impostos, ela tem que responder por suas funções até o último dia do atual mandato, sob pena de poder ser questionada por omissão. Da mesma forma a Prefeita Marta também é responsável pela gestão enquanto estiver ocupando o cargo. A Promotoria está de olho e a população também, é melhor elas cumprirem com suas obrigações até 31/12 as 23:59 h e não apenas receberem seus salários!

DECRETO DA COVID

Durante todo o ano ouvimos a Prefeita Marta justificar que não poderia ir contra o Decreto do Governador. Segundo ela se fizesse algo diferente seria processada pela Promotoria. Agora estamos vendo pela segunda vez no mês, mudar de posição e ir contra o Decreto Estadual. Não houve nenhuma manifestação ou ação do Ministério Público até o momento, pelo menos nada foi divulgado nesse sentido. Parece que faltou coragem lá a trás para a Prefeita ou será que alguém está faltando com a verdade?

IMAGENS FORTES

Como falamos anteriormente, acreditamos que a ação proposta por Beth Sahão contra Padre Osvaldo dificilmente conseguirá mudar o resultado das eleições. Na ação além do Padre ela pede também a cassação do vereador Luís Pereira, por suposta compra de votos. Nos bastidores as pessoas que tiveram acesso aos vídeos que já foram divulgados pela Nova TV Catanduva falam que o desgaste político poderá ser grande, já que nas imagens Pastor Lucas juntamente com um funcionário da Câmara apareceriam dando dinheiro para algumas pessoas em uma residência. Pastor Lucas que já foi escolhido para ocupar o Turismo da Gestão de Padre Osvaldo terá que explicar sobre o motivo do suposto pagamento efetuado. Estamos acompanhando o desfecho na justiça.

TRÂNSITO CONGESTIONADO

Na paralização dos motoristas do transporte coletivo vimos o futuro Prefeito e o vice. Estavam também presente vereador e futuro vereador. Mas sentimos a ausência da atual secretária e da futura secretaria de trânsito. Maria Cristina foi transferida da Secretaria de Planejamento antes mesmo de assumir o cargo. Na nova pasta ela não deu as caras já na primeira dificuldade. (apesar de ainda não ter obrigação, mas é bom que já vá se alinhando). João Paulo é outro que já foi assessor de Cidimar Porto e está na diretoria de trânsito por indicação de seu padrinho político na gestão de Macchione, parece que permanecerá na pasta. Padre Osvaldo deve estar com a orelha vermelha, pois, um diretor de trânsito que também se omitiu em ajudar na questão do ônibus soa muito mal.

BATE-VOLTA

Como diria o Professor Raimundo: “É vapt-vupt” ! Assim foi a viagem do governador João Dória aos EUA esta semana. A viagem na companhia da primeira dama do Estado Dona Bia Dória teve que ser interrompida porque o vice governador adoeceu. Pelo Twitter o governador comunicou a decisão de voltar ao Brasil: “Acabo de receber a notícia de que o Vice-governador, Rodrigo Garcia testou positivo para Covid-19. Por conta disso, estou cancelando minha licença e retorno ainda hoje para São Paulo para seguir o trabalho à frente do Governo de SP. Desejo pronta recuperação ao Rodrigo Garcia”, escreveu João Dória.

O QUE FECHA NO ESTADO

Em razão dos feriados de Natal (25) e ano novo (1/01) alguns serviços públicos estaduais apresentarão mudanças na grade de funcionamento e atendimento ao público. Os serviços online, oferecidos por estes órgãos, seguem operando normalmente com agendamentos previstos para dias úteis conforme disponibilidade. Além disso, alguns dos serviços não terão expediente entre os dias 25 a 27 e 1 a 3 por decorrência do período restritivo estabelecido para contenção da propagação no novo coronavírus – fase vermelha determinada no Plano SP.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo e Detran-SP estarão fechados para atendimento presencial durante o Natal e Ano Novo. Nos dias 25, 26 e 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro não haverá expediente nas unidades do programa. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será parcial, seguindo os respectivos horários de abertura de cada unidade e com atendimento até às 12h. Após os feriados, as unidades do Poupatempo voltam a atender normalmente, conforme horário habitual e mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital.