PENEIRA FINA 25/11/2020

A ERA DO CALOTEIRO HONESTO

Hoje em dia muitas chapas a prefeito se elegem com promessas de pagar o que se já havia de ser pago, mas depois se tornam “coautores do calote honesto”, pois, não passou de uma “mentirinha eleitoral” com intuito de se ele]ger. Usam o funcionário público como massa de manobra abandonando logo em seguida pós eleições. Outra coisa que enoja no meio político é o cidadão se gabar de ser ficha limpa ou ser honesto como se fosse bonito e não um dever.

PREFEITA MARTA

Segundo a prefeita, para esse final de mandato, os pagamentos dos funcionários serão realizados em dia, assim como 13º salário e os débitos com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC). “Fecha com o pagamento dos funcionários em dia, 13º em dia, IPMC, da minha gestão em dia, com parcelamento anterior, em seis meses, em dia”. “O governo não fecha no vermelho, graças a Deus. A equipe trabalhou bastante, foi uma gestão muito difícil, por causa da pandemia, um problema mundial, mas não vamos fechar no vermelho”, finalizou a prefeita.

FECHA NO AZUL?

A prefeita de Catanduva dizer que entrega as contas em dia com salários e previdência pagos é “varrer o lixo pra debaixo do tapete” já que seu grupo prometeu pagar o dissídio entre outras dívidas com funcionários. Se não pagou fecha no vermelho DEVENDO. Outrossim, se gabar por pagar salários cai no ridículo, pois, é dever e se ela pela prefeitura ou qualquer empresa privada não pagar salários, sofrerá sanções da lei.

MOTOCICLETAS DE SERVIÇO

O Projeto de Lei 5148/20 concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na compra de motocicletas nacionais de até 250 cilindradas por motoristas profissionais que atuem em serviços de mototáxi, motofrete ou entrega de mercadorias. A proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, altera a lei que já assegura as isenções na aquisição de automóveis por taxistas e pessoas com deficiência.

NOITE DO FLASHBACK

Quem acompanhou a sessão de ontem (24) pode ouvir que cada vereador (menos o Ivan) relembrou seus feitos e suas defesas nas votações deste e de outros mandatos. Teve de tudo com direito a frases de Raul Seixas e falada Clarice Lispector. Triste é ver tanto poeta e pouca poesia já que a casa de leis parece casa abandonada depois da chuvas da semana passada. Além do mato crescido caíram folhas dos coqueiros no jardim e ali ficou. Vereadores dizem que quem limpa é a prefeitura, a prefeitura não recebeu pedido pra limpar e assim ficou.

A INÊS É MORTA!

Esse foi o dito popular mais falado pelo vereador Cidimar Porto nos últimos 8 anos na Câmara Municipal. O que deixou os colegas edis pasmos (menos o vereador Ivan Bernardi) foi assistirem o colega apresentar soluções e somas que resolveriam todos os problemas da prefeitura. Os vereadores rejeitaram a emenda de Cidimar por maioria de votos alegando não ser justo mexer no orçamento 2021 pós-eleição já que o vereador não se reelegeu… Mas como ele mesmo diria: Agora? A Inês é morta!

MOTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Aqui no Estado o Programa Motofretista Seguro é uma iniciativa pioneira e oferece a oportunidade de regularização da documentação necessária para o exercício mais seguro da profissão, possibilita crédito, facilidades de financiamento e formação para os motofretistas, investindo na construção de uma rede de proteção para a categoria.

CNH ESPECÍFICA

O objetivo da ação é atender tanto os profissionais que necessitam adequar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o exercício da atividade, com a regularização de documentos, realização do curso de formação e atualização, oportunidade de práticas de aperfeiçoamento, como auxiliar com linhas de crédito especiais àqueles que precisam renovar seu veículo ou adquirir novos equipamentos de segurança.

MOTOQUEIROS ESPECIALIZADOS

Capitaneada pelo Detran.SP, a ação cria as condições para a regularização da habilitação e do veículo, além de uma formação adequada para os profissionais, permitindo que prestem serviços de maneira mais segura. O Programa conta com recursos públicos oriundos da arrecadação de multas e a ação tem o apoio de parceiros, como SindimotoSP, SEDERSP, Banco do Povo Paulista e Sindicato das Autoescolas (CFC).

PARA PRÓXIMO ANO

A Secretária de Finanças esteve na Câmara ontem durante sessões extraordinárias realizadas para limpar a gaveta no Legislativo. Solange Cristina Variani Fonseca falou sobre os projetos apresentados e apresentou explicação sobre os recursos mantidos para a Covid-19, em torno de R$ 10 milhões. Segundo ela, o valor permanece em conta para ser utilizado enquanto a pandemia perdurar.