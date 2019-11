PENEIRA FINA – 25/11/2019

Doria decreta luto

O governador de São Paulo, João Doria, decidiu decretar luto oficial de três dias no Estado em homenagem ao apresentador Gugu Liberato. O apresentador teve morte confirmada nesta sexta-feira, 22, em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. O decreto do luto será publicado na edição desta terça-feira, 26, do Diário Oficial do Estado. Doria afirmou que a TV brasileira perdeu “um de seus principais comunicadores”. Em nota distribuída nesta sexta-feira, o governador de São Paulo disse estar “muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um talento˜, concluiu.

Mais vagas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está autorizado a nomear 100 candidatos aprovados e não convocados no concurso público realizado em 2017 para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Médico Veterinário. As nomeações deste ano são excedentes, pois a seleção de 2017 ofereceu 300 vagas que já foram preenchidas em 2018. As nomeações foram autorizadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a título de provimento adicional. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial da União e estabelece que a nomeação deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2019.

Indignado

O vereador André Beck disse que está indignado com a situação do IPMC principalmente depois que teve acesso ao ofício enviado pela Prefeitura ao IPMC, onde pleiteia novo parcelamento das contribuições patronais devidas pela atual administração referentes aos meses de agosto a dezembro de 2019, e também ao 13º Salário deste ano.

Indignado II

“Mais uma vez a Gestão Municipal repete as mesmas práticas e erros do passado, dando calote e não cumprindo com suas obrigações. A obra do Rio São Domingo continua a todo vapor, com pagamentos em dia, mas a dívida com o IPMC que é o futuro dos servidores aumenta de forma exponencial e compromete a saúde financeira da cidade! Não podemos mais aceitar que administradores irresponsáveis façam lambanças no presente e comprometam o futuro de Catanduva. Sou contra este novo parcelamento e defenderei nossa cidade a qualquer custo. Chega da velha política! Chega de fazer mal uso do dinheiro público! Chega de deixar para os próximos resolverem os problemas gerados pela atual Administração!”

Semáforos

A Prefeitura divulgou que esta tentando desafogar o trânsito em pontos que têm congestionamento em horário de pico. Para isso, ela está instalando um equipamento que monitora o fluxo de veículos e faz os ajustes no tempo do semáforo automaticamente. O trabalho de instalação teve o seguinte itinerário: No sábado, dia 23, instalou no cruzamento das avenidas Caxias do Sul e Benedito Zancaner. Ontem a tarde e hoje, dia 24, instalação nos cruzamentos das ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, e das ruas 7 de Setembro e Goiás.

Nota de esclarecimento

“A Prefeitura de Catanduva lamenta o acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira, dia 22, no cruzamento da Avenida São Domingos com a Rua São Paulo. Em apuração dos fatos, com base em filmagem de uma câmera de monitoramento das proximidades, foi verificado que o caminhão aguardou o tempo de semáforo e fez a curva à direita sem visualizar o ciclista e o motociclista que estavam bem próximos, ocasionando a queda acidental, seguida pelo atropelamento, que levou o ciclista a óbito”, segundo informações o caminhão estava a trabalho das obras de canalização.

Formaram-se

Aconteceu na noite de sexta-feira (22) a formatura dos 50 atiradores do Tiro de Guerra de Catanduva. Na solenidade os pais e familiares lotaram o pátio do TG para acompanhar momentos finais dos filhos na disciplina militar.

Na Segunda

As novas carteirinhas estudantis digitais serão lançadas na segunda-feira (25). Batizada de ID Estudantil, o documento poderá ser baixado de forma gratuita pelo celular e o estudante poderá utilizá-lo para ter acesso à meia-entrada em shows, teatros, cinemas e demais atividades culturais. O ID Estudantil foi criado por meio de uma MP (Medida Provisória) publicada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro como uma alternativa às carteirinhas de estudantes, hoje sob a responsabilidade de entidades estudantis.

Lazer

Acontece hoje o VivaCidade que tem por objetivo reunir toda a família para as atividades ao ar livre, a Prefeitura interdita a Avenida Mogi das Cruzes no Aeroporto das 8h as 11h para que todos possam desfrutar com muita segurança.

#

Catanduva entra na Semana Municipal de Combate ao Aedes aegypti a partir de hoje, dia 24. Desta vez, a ação terá por diferencial uma versão digital. O foco é engajar os moradores para fazer viralizar a #catanduvacontradengue.

Da Redação