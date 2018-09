PENEIRA FINA 25-09-2018

Trânsito

Hoje é o dia Nacional de Trânsito. Que tal fazermos uma reflexão e analisarmos quais as irregularidades que cometemos enquanto dirigimos? O ideal é que sem pensar, possamos dizer, “eu sigo as leis de trânsito da forma correta e não cometo irregularidades”, mas isso é muito difícil de dizer. O Regional ficou uma parte da manhã acompanhando os motoristas nas principais vias da cidade. E claro, não passaram despercebidas algumas infrações de trânsito. O uso do celular foi a que mais a reportagem presenciou. E diferentemente de anos anteriores quando o uso do aparelho era para ligações, agora, o celular permanece ativo para mensagens de voz ou digitação em aplicativo de conversação. Uma parada no semáforo e lá está ele: o celular. O motorista confere, responde e coloca o aparelho no colo. Fábrica de multas? Se um guarda de trânsito quiser ele faz muito mais de 100 autuações em menos de 3 horas. Podem apostar.

Como mudar isso?

Somente com a conscientização podemos mudar esse perfil. Excesso de velocidade, aquela sensação de que acidentes não ocorrem com a gente, uso do celular, achamos que estamos prestando atenção, mas um descuido de segundos… Parar na faixa de pedestres, interromper o fluxo de veículos, estacionar em local proibido, são tantas irregularidades que cada um fazendo sua parte faz um trânsito mais seguro.

Campanha

A Prefeitura de Catanduva realizou durante a semana passada e termina hoje, a campanha de trânsito, com exposição promovida por alunos da rede municipal de ensino. Poucas pessoas acompanharam a atividade. O secretário de trânsito afirma que para o ano que vem o objetivo é proporcionar uma campanha ainda maior. E tem de ser. O assunto é sério e tem de ser levado para toda a cidade e trabalhado durante todo o ano.

Tinta verde

A prefeitura de Catanduva vai pagar R$ 132,5 mil em tinta verde para a demarcação de solo e sinalização viária. O extrato de homologação do pregão presencial 245/2018 foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. A empresa vencedora foi a Antonio Americo Ferreira Neto ME.

Improcedente

O Tribunal de Justiça julgou improcedente a Ação Direta de Incons­­titu­­cionalidade movida pelo prefeito Afonso Macchione Neto sobre o decreto da Câmara que sustou um decreto municipal e que tratava da forma de avaliar o ITBI. O presidente do Legislativo comentou a decisão do cole­­giado. “Eu enquanto presidente desta Casa, fico extremamente feliz com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não podemos esquecer também da importante iniciativa do vereador Amarildo Davoli, que na época fez um requerimento de urgência, solicitando que o decreto do prefeito municipal fosse suspenso, o requerimento foi aprovado por todos os vereadores e a partir disso, a Mesa Diretora fez um Decreto Legislativo n° 225/2017, invalidando o Decreto do Executivo. Com certeza essa é mais uma vitória da Câmara de Catanduva”, disse Enfermeiro Ari.

20 dias

Hoje completa 20 dias que a Prefeitura informou que o projeto elaborado pela comissão técnica do Comdu foi encaminhado para RUMO, com alterações solicitadas pelos engenheiros. Até o momento, a prefeitura não informou que obteve alguma resposta da empresa. A administração diz aguardar uma posição da concessionária para se manifestar até mesmo sobre o tombamento do pontilhão da rua Sete de Setembro, aprovado pelos vereadores.

Transporte público

Os vereadores votam hoje em segunda discussão o projeto de lei que autoriza a abertura de licitação para o transporte coletivo urbano. Na semana passada, os parlamentares aprovaram o projeto com emendas alterando dois artigos da lei, o que trata sobre o tempo de concessão e o que fala sobre a outorga ao município.

Outro

O projeto do vereador Ditinho Muleta que trata sobre a obrigatoriedade de tradutor interprete de Língua Brasileira de Sinais também será votado. O projeto deve passar em segunda discussão facilmente.

Em todo Estado

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do Centro de Tecnologia e Inovação, e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) assinaram um protocolo de intenções que prevê novas ações de acessibilidade destinadas a cinco cursos da universidade: Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Pedagogia, Matemática e Tecnologia em Gestão Pública. O termo foi oficializado durante o Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada da APAE, que aconteceu nos dias 20 e 21/09, na sede da Secretaria, na capital do Estado. A assinatura contou com a participação da secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella e da presidente da Univesp, a pedagoga Fernanda Gouveia.

Outubro Rosa

Há dez anos, o Outubro Rosa chegava de maneira organizada ao Brasil, com ações simultâneas em diversas cidades, pelos braços da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). Seu objetivo era claro: promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de mama, a fim de proporcionar maior acesso à assistência em saúde e reduzir os índices de mortalidade pela doença. Hoje, a entidade segue com o mesmo foco, trabalhando ativamente na defesa de direitos de pacientes que vêm enfrentando a doença e das quase 60 mil novas pacientes que surgem anualmente (INCA, 2018).

Tema

Para este ano, o tema da campanha nacional estimula a formação de re­­­des de apoio. Sob o mote #CompartilheSuaLuta, a campanha visa mos­­trar que pacientes e familiares podem encontrar em ONGs e mesmo junto a outras pessoas que entendem o que o paciente está vivendo a aju­­da e a informação que são úteis para enfrentar o câncer de mama e as bases para fazer parte de uma transformação no cenário da doença no país.

Da Redação