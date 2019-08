PENEIRA FINA – 25/08/2019

Sessão de terça-feira

A Câmara de Catanduva vai analisar 14 proposituras na próxima sessão ordinária. Dentre elas, algumas já votadas em primeira discussão e primeiro turno, é o caso do Projeto de emenda a lei orgânica do município que estabelece emendas impositivas. Estão na pauta projetos como o que inclui no Calendário Oficial do Município a campanha Quebrando o Silêncio, projeto que permite abrir crédito adicional no orçamento, a obrigatoriedade de listagem de pacientes na fila de espera por consultas ou procedimentos, dentre outros.

Solenidade

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou nas redes sociais a solenidade de posse como presidente da 27ª Junta do Serviço Militar. “ Em rápida e simples solenidade, no gabinete, tomei posse como presidente da 27ª Junta de Serviço Militar. Agradeço ao delegado da Junta, Tenente Witzel e ao chefe de instrução do Tiro de Guerra, 1º Sargento Grimaldi, pela confiança em mim depositada. Contém comigo para que o nosso município contribua com o engrandecimento da pátria e o exercício da cidadania”.

Mais uma

Postou ainda reunião que teve com pastores evangélicos de Catanduva. “O nosso contato com a comunidade evangélica na cidade é bem próximo. Nossos encontros com líderes da associação de pastores rendem boas conversas sobre assuntos que envolvem a cidade. Como disse aos pastores, nosso gabinete está de portas abertas para suas orações em favor da Catanduva”.

Interdições

A Prefeitura divulgou pontos que interdições de ruas foram autorizadas. – Av. Mogi das Cruzes, na altura do Parque Papa João Paulo II, Jd. Aeroporto, no dia 25 de agosto, das 8 às 12h, para a realização de evento do Colégio Ressurreição.

Reunião

O Conselho Municipal dos Direitos LGBT realiza reunião ordinária no dia 28 de agosto, as 19 horas, na Estação Cultura. Na pauta : Acesso a população T aos serviços de saúde; II encontro estadual de organizações de paradas; Atualização de dados para emissão de título eleitoral para jovem com dupla paternidade; Acompanhamento de caso/denúncia trazida ao Conselho LGBT de Catanduva; E outros informes.

Licitação

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva abriu licitação para a aquisição de uma caminhonete cabine simples para utilizar na fiscalização e manutenção de redes de água e esgoto. Vence a empresa que ofertar menor valor. As propostas serão conhecidas no dia 09 de setembro, as 14h30, na sede da Saec.

Prazo

O Tribunal de Contas do Estado concedeu prazo de 30 dias para que a Artesp encaminhe informações solicitadas sobre a concessão do serviço público de conservação e manutenção da malha viária de ligação dos municípios de Catanduva, Bebedouro, Taquaritinga, Pirangi e Barretos.

Tintas

O Tribunal de Contas, por meio da conselheira Cristiana de Castro Moraes, deferiu prazo de cinco dias de vista processual, no processo que apura a compra de tintas para a sinalização de solo em Catanduva em 2010. O contrato tinha o valor de R$ 541 mil. E foi alvo inclusive de Comissão Especial de Inquérito da Câmara na época.

Municípios

Um acordo entre líderes do Senado e governo deve fazer a reforma da Previdência tramitar junto com mudanças que garantem mais dinheiro aos estados e municípios, aprimorando o pacto federativo. O dinheiro originado pela segunda etapa de exploração da camada do pré-sal é objeto de disputa acirrada por União, estados, DF e municípios. Por isso, líderes dos partidos no Senado colocaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 98/2019 na mesa de negociações sobre o trâmite da Previdência, a fim de sensibilizar o governo para as demandas de governadores e prefeitos. Ela deve ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã desta quarta-feira (28) e deve seguir para o Plenário na tarde do mesmo dia. Entre as mudanças propostas pela PEC, está a garantia de que todos os entes federados fiquem com uma parcela do que vai ser pago para explorar o excedente de petróleo encontrado no pré-sal, chamado bônus de assinatura (pagamento que a empresa ganhadora da licitação realiza na assinatura do contrato de exploração).

Presidente

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou na sexta-feira (23), em nota pública, que pretende instalar na próxima terça-feira (27) a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC) que, segundo ele, é o espaço adequado para centralizar o debate sobre os incêndios que atingem a Floresta Amazônica. Para Davi, o assunto “merece atenção diferenciada” para que o Congresso apresente ao país e ao mundo “soluções efetivas”.

Alameda

“Após muitos pedidos dos moradores da região da Avenida Barcelona, cobramos providências do executivo para disciplinar o transito no local, visto que inúmeros acidentes aconteceram ali. Hoje estivemos novamente “in loco”, verificando a execução de uma rotatória, atendendo essa demanda e trazendo mais segurança aos que por ali trafegam”, a frase é do vereador Aristides Jacinto Bruschi, que esteve no local.