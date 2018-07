PENEIRA FINA 25-07-2018

Mesmas medidas

Quem se lembra de anos anteriores quando houve a possibilidade de instalação de uma unidade prisional em Catanduva? A questão projeto da RUMO tem tomado o mesmo direcionamento por parte de quem é contra. Naquela época, Ana Paula Carnelossi, do PT, entrou com representação do Ministério Público Estadual questionando a falta de audiências, os estudos de impactos ambientais, sociais, logístico, etc. O mesmo fez o Movimento Alerta Catanduva. Naquela época, foi aberta uma ação na Justiça e a juíza da 2ª Vara Civil Maria Clara Schimdt de Freitas concedeu liminar para que obras não fossem iniciadas até que fossem realizados os estudos citados acima, considerando questões relacionadas ao meio ambiente, à segurança dos moradores e ao bem-estar dos detentos. A liminar valia até que fossem realizados os estudos de impacto de vizinhança, de impacto ambiental e audiências públicas que demonstrassem a adequabilidade da edificação no local.

Tudo isso para mencionar

Relembramos tudo isso para mencionar os procedimentos adotados sobre o projeto da RUMO e a possível derrubada do pontilhão da Sete de Setembro e fechamento da rua XV de Novembro. Os mesmos procedimentos estão sendo tomados, neste caso em esfera federal. Em junho, Beth Sahão protocolou representação do Ministério Público Federal (MPF) baseada na mesma situação vivida durante a época da possível instalação de presídio. A falta dos estudos ambientais, viário, social e audiências públicas.

Notícia criminal

A representação foi despachada e deverá ser analisada por um procurador do MPF. Ainda se trata de um procedimento comum, que será verificado pelo Ministério Público podendo ou não virar um inquérito. Mas foi um ponta pé inicial.

relembrar

Na época da instalação do presídio, também já existia um projeto, o Governo do Estado de São Paulo já havia até mesmo decretado a utilização da área onde seria instalada a unidade e um grupo foi criado posicionando contra a decisão do Estado. Na época, Amarildo Davoli, hoje vereador em Catanduva, era um dos líderes do movimento, chamado de Alerta Catanduva. Hoje foi criado o Movimento Reação.

Passeatas, entrega de panfletos

Parece até flashback ou Deja vú. Do mesmo modo, o grupo Alerta Catanduva realizou passeata pelas ruas, entregou panfletos e adesivos, indicando ser contrário a vinda de um presídio. Catanduva chegou a ser destaque na imprensa regional e estadual por conta disso. Agora, para o próximo mês já está agendada outra manifestação do Reação, no mesmo esquema: entrega de folhetos e adesivos no centro da cidade.

Resposta positiva

Com o passar do tempo e a interferência política com o governo do Estado, com a mudança de governadores – de José Serra para Geraldo Alckmin – Alckmin anunciou que o presidio não seria mais construído em Catanduva. Resta agora uma informação como a de Alckmin no caso do projeto da RUMO, a desistência da empresa ou prefeitura de aplicar a nova proposta para o trânsito da cidade.

Já que recordar é viver

Já que esta coluna hoje está recordando fatos ocorridos em Catanduva, em que “pé” anda a CEI instalada para investigar os motivos do salto de índice larvário na cidade? CEI tem como presidente, o vereador Amarildo Davoli e teria como função buscar auxiliar a Saúde sobre as causas para a situação, na época estar preocupante. Recentemente, a secretaria fez novo levantamento e o índice teve redução. Mas lembrando que o período agora de seca sempre tem uma diminuição nos focos do mosquito.

Calçamento

Uma calçada tem sido construída na avenida Theodoro Rosa Filho no trecho que vai do Corpo de Bombeiros até a rua Nhandeara. O prefeito Afonso Macchione Neto postou fotos nas redes sociais e falou sobre a obra. “Será uma pista de asfalto que garantirá melhoria na mobilidade neste passeio, bastante utilizado por pedestres”.

Obras no NEM

Também está sendo realizadas obras no Bairro Pedro Nechar. Equipes instalam tubulações na primeira rua do bairro. Provavelmente para tentar conter a quantidade de água que desce naquela rua em período de chuva forte.

Muita reclamação

Essa situação foi tema de muitas reclamações dos moradores já que toda a água da rodovia Alfredo Jorge, quando chove, escoa por essa via do bairro. Andar por ai em dias de chuva forte era impossível.

Bons resultados

Catanduva tem conquistado ótimos resultados nos Jogos Regionais que são promovidos até o dia 29 deste mês. Atletas de Catanduva estão trazendo medalhas, fazendo a cidade pontuar e ganhando destaque regional. Parabéns a todos os participantes do evento esportivo!

Da Redação