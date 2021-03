PENEIRA FINA 25/03/2021

PREFEITO RÁPIDO

De manhã no Residencial Granville para conferindo a continuidade dos serviços de limpeza no bairro, m especial, área verde, ao lado do córrego Minguta, finalizando o dia na Capital São Paulo em audiência na Secretaria Estadual de Saúde O ato contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Cláudia Monteiro e da diretora de saúde Camila de Santis Silva. Na Capital, a comitiva conheceu experiências exitosas em relação ao enfrentamento da covid-19. Assim foi a quarta-feira (19) do alcaide Padre Osvaldo.

CARAVANAS NA ESTAÇÃO DE ESGOTO

Impressionado com a estrutura da Estação de Tratamento de Esgoto, localizada entre Catanduva e Catiguá, o vereador Nelson Tozo (PDT) deve elaborar uma solicitação oficial ao Prefeito Padre Osvaldo requerendo que, após o período de pandemia, que os alunos da Rede Municipal possam conhecer o local. A intenção é aprimorar o conhecimento dos adolescentes, despertando neles a importância do Meio Ambiente e da água tratada.

CARAVANAS NA ESTAÇÃO DE ESGOTO II

Ao contrário de Nelson Tozo, agora entre os que não estiveram na visita, Marquinhos Ferreira do PT, detalhou muitas críticas a estação de tratamento durante a última sessão da Câmara, que em suma, sua aprovação (criação da estação) tem sua assinatura como vereador na época. Foi o mesmo que deparar com a antiga história de: “Ou você vê meio copo vazio ou enxerga meio copo cheio”, o que para um vereador em seu “quarto mandato”, o mesmo tem feito pouco pelo município.

A ESTAÇÃO NA PRáTICA

Olhando a grosso modo, o que o prefeito e vereadores que criaram a tal estação “ETE” fizeram, foi é endividar o catanduvense de modo vitalício, no latim é uma corruptela de “ad eternum”… E porque tudo isso? A resposta soa meio arcaica mas tem certo sentido: Porque investir tantos milhões do dinheiro público como foi ali, e os contribuintes continuam pagando o que eles já pagaram na hora de construir? Haja vista que a promessa em torno da Estação de Tratamento de Esgoto de Catanduva teve como apelo principal a criação de muitos empregos na área industrial. Teve? O Catanduvense pagou antes, durante e pagará eternamente tal taxa, a dívida se tornou vitalícia!

VEREADOR (A) NO PT

Enquanto Marquinhos Ferreira do PT com três mandatos completos, já no curso do quarto, este ainda não entendeu que ir contra a “constitucional harmonização entre os poderes”, poderá lhe custar uma despedida na vida publica, pois, o edil se mostra preocupado em atacar o prefeito e a imprensa, prática muito usada nos anos 90, mas que não cabe nos dias de hoje, o político que adotá-las, mostra preocupação com tudo, menos com a cidade. Na contramão de todas as atitudes arcaicas do vereador, Temos uma vereadora, Taise Braz, mulher elegante, também no PT. Apesar de ser nova, a moça da aula de diplomacia e suas proposituras tem ido ao encontro das necessidades reais do povo catanduvense sem ataques aleatórios. A forma com que se dirige as pessoas de qualquer escalão, imprensa ou poderes, é digna de elogios. Fica o registro !

VACINAÇÃO EM POLICIAIS

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (24) a vacinação de 530 mil profissionais da Educação e de forças da Segurança Pública contra a COVID-19. A imunização de trabalhadores das duas categorias começa na primeira quinzena de abril. A partir de 5 de abril, 180 mil policiais civis, militares e técnicos-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos começam a ser vacinados. A meta é vacinar todos os integrantes de forças de segurança que estão na ativa.

VACINAÇÃO EM PROFESSORES

Já no dia 12, 350 mil professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos também serão incluídos na campanha. Para profissionais da rede privada, haverá apresentação obrigatória dos dois últimos contracheques para evitar fraudes na vacinação. “São doses de esperança, para que as escolas não fechem mais e nossos estudantes possam recuperar e seguir o percurso de aprendizagem”, declarou o Secretário da Educação Rossieli Soares. O público-alvo representa cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica em São Paulo. Inicialmente, o Governo do Estado está priorizando profissionais com idade em que a incidência de casos moderados e graves da COVID-19 é mais alta.

TESTE DO PEZINHO

A Câmara dos Deputados aprovou terça-feira (23) o Projeto de Lei 5043/20, do deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS) e outros oito deputados, que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho, realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza um teste que engloba seis delas. A proposta será enviada ao Senado. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada Marina Santos (Solidariedade-PI). Segundo o texto, o exame passa a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada, em prazo a ser fixado pelo Ministério da Saúde. As mudanças feitas pelo projeto entrarão em vigor somente 365 dias após sua publicação.

DO AUTOR DO PROJETO

Para o autor do projeto, com a ciência disponível atualmente, os testes estão ficando cada vez mais baratos e, mesmo que fossem incluídos os 53 testes propostos por ele, isso seria compensador. “Se essas doenças forem detectadas precocemente, aumenta-se muito as chances de tratamento e de melhoria da qualidade de vida da criança”, disse Dagoberto Nogueira.”O custo é barato, podendo chegar a R$ 180 na rede privada. Este valor é ínfimo se levarmos em conta as consultas, os exames e as internações com as doenças”, afirmou. Quando implementadas todas as etapas do projeto, o teste disponível no SUS será similar ao da rede privada.