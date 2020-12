PENEIRA FINA 24/12/2020

AINDA DOS ÔNIBUS

Aconteceu ontem (23), no Terminal Urbano de Catanduva, as 10 h, uma reunião envolvendo um representante do Sindicato dos Motoristas, funcionários da Viação Suzano, empresa que presta serviço na área de transporte público, o prefeito eleito Padre Osvaldo, o vice eleito Claudio Romagnolli, Vereador Maurício onde acertaram os próximos passos para que os funcionários conseguissem receber a segunda parcela do 13° salário e parte do ticket.

AINDA DOS ÔNIBUS II

Aconteceu que ao final da tarde de quarta feira (23), a empresa avisou que já havia depositado o que demandavam os funcionários ficando tudo em dia. Tudo resolvido e todo mundo feliz !?! Não ! A inércia da secretária dona Maria Luiza Sprone de seu diretor João Paulo e da Prefeita Marta (que não compareceram no local em nenhum momento e nem mandaram representante) pode gerar um processo de “prevaricação” já que a secretária assumiu para o representante do sindicato dos motoristas que “elas” não fariam nada, pois, já teriam encerrado os trabalhos deste ano e que “Rogério procurasse o vice prefeito eleito Claudio Romagnolli”.

DA PREVARICAÇÃO

A mesma secretária e prefeita que autorizaram repasses de quase R$ 1 milhão do dinheiro da Covid para empresa de ônibus, estas não foram cobrar “uma posição” da empresa sobre a falha com o município, pois, o mesmo ficou sem o serviço durante a paralização. (Um tanto estranho). Um funcionário público pode deixar de cumprir ou se negar a resolver problemas relacionados ao seu setor? Não, isso é prevaricação ! O QUE DIZ A LEI? “É o descumprimento de obrigações atinentes à função exercida. Na forma do artigo 319 do Código Penal, de 3 (três) maneiras o agente poderá realizar o delito. Duas delas de natureza omissiva(retardando ou omitindo o ofício). Outra, de feição comissiva, praticando ato contrário a disposição expressa de lei”.

“AO DEUS DARÁ”

Não é segredo pra ninguém que a cidade está “à deriva” há muito tempo, estando a mercê da sorte e da benevolência de munícipes que tem que “até” promover a limpeza pública ao seu redor estando a prefeitura recebendo para fazer esse trabalho. Até aí sem novidades. Agora, ocorrer um problema grave e a administração não se manifestar buscando alguma solução estando estes agentes públicos (inertes) com seus salários em dia e recebendo até 31/12/2020 as 23:59 h é um dos maiores absurdos já vistos na história das administrações de Catanduva e é preciso que o Ministério Público acompanhe de perto a situação.

DEMOCRACIA EM VERTIGEM

O Partido dos trabalhadores que teve como candidata à prefeitura, Beth Sahão, apresentou denúncia à Justiça Eleitoral por suposta compra de votos que teria sido efetuada pela Coligação de Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. Uma ferramenta democrática até então, mas há democracia quando eu perco as eleições? Só há democracia quando eu perco inúmeras vezes as eleições e mesmo assim por mera coincidência “a democracia me escolhe” MAIS UMA VEZ pra ser candidato(a)? Ou vão dizer que “se comprovada a compra de votos pela coligação do padre” a candidata do PT DEMOCRATICAMENTE abrirá mão “entronizando” Roberto Cacciari prefeito de Catanduva pra mostrar que é democrática? Até acreditamos em Papai Noel e esse ano ele veio com Ricardo Rebelato jogando balinhas.

AVENIDA MONGAGUÁ

A Prefeitura de Catanduva esclarece que os recursos para pavimentação da Av. Mongaguá, no Jardim Alpino, compõem um pacote de R$ 2 milhões repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, na gestão anterior, que foram utilizados pela atual administração para a reconstrução das pontes na estrada de Novais e do Jardim Santa Paula, além da pavimentação da rua Pindamonhangaba, no Bom Pastor. Já o montante que seria destinado à rua Mongaguá permaneceu em caixa, reservado.

AVENIDA MONGAGUÁ II

Para pavimentar a Av. Mongaguá, a Prefeitura injetou recursos próprios para implantar galerias pluviais e em serviços de base. A empresa contratada teve seu contrato rescindido, em função da demora, e o restante foi concluído por servidores municipais. A Prefeitura pagou apenas pelos serviços executados. Com o saldo do recurso estadual, nova licitação foi aberta no valor de R$ 567,6 mil para pavimentação, guias, sarjetas, calçadas e sinalização viária. Três empresas estão na disputa. O processo está em fase de análise da qualificação técnica.

VACINA DO BRASIL

O Instituto Butantan e o Governo de São Paulo informam que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science, atingiu índice de eficácia superior ao mínimo recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e, assim, poderá ter seu registro aprovado para imunizar a população. Atendendo a um pedido da Sinovac, previsto contratualmente, o Butantan encaminhou nesta quarta-feira (23) a base primária de dados da fase 3 dos testes clínicos realizados no Brasil em 16 centros de pesquisa, com cerca de 13 mil voluntários. Até o final deste mês, o Butantan vai dispor de 10,8 milhões de doses da vacina em solo brasileiro. Hoje quinta (24), um carregamento com insumos para 5,5 milhões de doses desembarca no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

VACINA DO BRASIL II

O objetivo é que os dados sejam comparados a resultados de pesquisas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia anunciados. A avaliação deverá ser concluída em até 15 dias. Na sequência, os resultados finais serão encaminhados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e à National Medical Products Administration, da China. A fase final do estudo foi coordenada pelo Butantan em 16 centros de pesquisa científica de São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O teste duplo cego, com aplicação da vacina em 50% dos voluntários e de uma substância inócua nos demais, envolveu 13 mil profissionais de saúde.

SOLIEDARIEDADE

Em tempos de festas natalinas as crianças do Bom Pastor e bairros vizinhos já estão acostumadas a receber um Papai Noel que esse ano se elegeu vereador. Trata-se de Carlos Alexandre “O Gordo” que todo ano faz um trabalho voluntário entregando doces e brinquedos a molecada. Em entrevista o “vereador Noel” disse que este ano pode redobrar as doações, pois, teve a ajuda do também recém eleito Alan Marçal, Mauricio Gouvea e de parentes que já ajudaram em outros anos.