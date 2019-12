PENEIRA FINA – 24/12/2019

Boa atitude

A GCM (Guarda Civil Municipal) se envolveu em uma missão especial e realizou ação coletiva de doação de sangue. Por iniciativa própria, 10 agentes se uniram com o propósito de ajudar a salvar vidas e compareceram ao Hemonúcleo de Catanduva. O movimento solidário foi batizado com o slogan “GCM Sangue Azul Marinho” em alusão à cor da farda usada no trabalho. A causa é defendida pelo efetivo. Boa parte dos GCMs faz doações voluntárias, de forma individual, periodicamente. Nessa época, a atitude é motivada pela tentativa de reverter a situação difícil enfrentada pelo Hemonúcleo, que está com nível baixo de estoque e precisa de todos os tipos sanguíneos. O banco de sangue local é responsável por abastecer os hospitais da cidade e da região.

Aproveitando

E seguindo o exemplo dos guardas municipais, nesse período o Hemonucleo sempre precisa de doadores e de qualquer tipo sanguíneo. Depois das festas de Natal e Ano Novo, que tal, dar uma passadinha por lá e ajudar quem muito precisa? Ou se a intenção é ajudar imediatamente, é melhor ainda. Só tem de se lembrar que não pode ter ingerido bebida alcóolica nos dias que antecedem a doação!

Concurso

A Superintendência de Água e Esgoto publicou a ata de registro de preço da contratação de empresa especializada em elaboração de concurso público. E tem prazo de um ano para utilizar ou não os serviços. Fato é que se a Saec pretende abrir concurso público, não vai poder demorar muito ou então, esperar depois de realizados os procedimentos, passar o período eleitoral para as contratações.

Prefeitura

A prefeitura também oficializou os candidatos que passaram nos processos seletivos para Educação e Saúde. Provavelmente, os primeiros das listas devem ser chamados no ano que vem, com o início do ano letivo.

Falando em concurso

A Câmara de Pindorama anuncia a realização de um novo Concurso Público, destinado à contratação de um Procurador Jurídico. Os interessados devem se inscrever no período de 15 de janeiro de 2020 a 18 de fevereiro de 2020, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.vunesp.com.br.

Alterados

A Secretaria de Saúde comunica os moradores que o expediente na área da Saúde será alterado, em algumas repartições, nas duas próximas semanas, por conta dos pontos facultativos que antecedem os feriados nacionais de Natal e de Ano Novo. A UPA fará atendimentos odontológicos, das 13 às 19 horas, nas próximas terças e quartas-feiras, dias 24 e 25 – véspera e feriado de Natal, e também nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, véspera e feriado de Ano Novo. Normalmente, o serviço é prestado no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) pela Clínica do Imes/Fafica, que estará de recesso no período.

Mais

Farmácia Municipal e a Farmácia de Alto Custo – localizadas na rua Pará, 255, estarão fechadas na terça-feira e voltam a atender na quinta-feira, às 13 horas. A Farmácia da UBS do Solo Sagrado vai funcionar na terça e quarta-feira, das 9 às 13 horas – o local também funciona aos sábados e domingos. Nessas datas, setores considerados de urgência e emergência funcionarão normalmente, como é o caso da UPA, Samu e Central de Ambulância.

Postos de Saúde

As unidades de saúde nos bairros permanecerão fechadas na terça e quarta-feira e voltam a funcionar na quinta-feira, às 13 horas, nas duas semanas.

Pedágios

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) um requerimento de informações solicitando à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) os novos prazos para implantação do sistema semiautomático de arrecadação nas praças de pedágio. No ano passado, a Artesp, por meio da portaria 12/2018, determinou que até o fim de 2019 os pedágios das estradas de São Paulo deveriam operar utilizando a tecnologia de pagamento por proximidade (contactless ou sem contato) off-line com cartões específicos.

Suspenso

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP suspendeu á os prazos processuais até 20 de janeiro de 2020. O comunicado informa sobre a suspensão de prazos processuais e dispõe acerca de outras providências em virtude do período de recesso da Corte de Contas paulista. A íntegra do ato pode ser acessada por meio do link www.tce.sp.gov.br/ccsagp15. O expediente em todos os prédios do Tribunal de Contas da Capital (edifício Sede, Anexos I e II), bem como nas 20 Unidades Regionais (URs) distribuídas no litoral e no interior do Estado estará interrompido até o dia 3 de janeiro de 2020. Para fins de manutenção técnica programada, o Sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP) também ficará indisponível até as 8h00 do dia 6 de janeiro de 2020.

Biometria

Os eleitores que perderam o prazo para cadastrar suas digitais devem agendar o atendimento pelo site do TRE SP para regularizar o título, a partir de 02 de janeiro. Os documentos necessários são: documento de identidade oficial, comprovante de endereço recente e título de eleitor, se tiver. Nos municípios em que a biometria ainda não é obrigatória, os eleitores devem se antecipar e realizá-la o quanto antes, também com agendamento prévio.

Da Redação