PENEIRA FINA – 24/08/2019

Enfim pronta

Numa das últimas edições dessa coluna questionamos se a ponte do Córrego das Borboletas estava concluída. Foi então que recebemos a informação de que a obra já havia sido terminada e dependendo de algumas outras coisinhas para ser finalizada. Fato é que os motoristas aguardavam por dois anos até a conclusão da ponte, que caiu em 2017. Além disso, também foi feito o recapeamento da rua Pindamonhangaba. Demorou, mas saiu. Isso é que é importante. Mais uma via de acesso aos moradores. Lembrando que a ponte caiu na mesma época em que também cedeu a da avenida José Nelson Machado, por conta das chuvas fortes que tivemos naquele ano.

Falando em recape

A prefeitura de Catanduva abriu outra licitação para a execução de recapeamento asfáltico. Desta vez, a tomada de preços 09/2019 será para contratar empresa que fará o melhoramento na avenida Virgílio Mastrocola entre a rodovia Comendador Pedro Monteleone e a rua 3 de Maio. O encerramento do certame será no dia 10 de setembro às 14 horas.

Encerrou

E ontem encerrou o prazo de recurso para a empresa inabilitada na licitação para a concessão do transporte coletivo. Veremos na próxima semana o desfecho e a decisão da comissão de licitação. Caso o recurso não seja reconhecido, a empresa Auto Viação Suzano é a vencedora.

Como fica

Sendo a mesma empresa a vencer a licitação e atuar no contrato emergencial, como fica? A prefeitura encerra imediatamente o contrato emergencial ou dá prazo para empresa trazer os ônibus zero KM e outras obrigatoriedades que possuía no edital da concorrência?

Semáforos

Mesmo depois de divulgado sobre a troca dos controladores de semáforos pela avenida São Domingos, alguns motoristas questionaram os equipamentos estarem funcionando somente na cor amarelo durante o período da noite de quinta-feira e manhã de ontem. A prefeitura está concluindo o trabalho de sincronização dos equipamentos semafóricos e afirma que logo estarão corretamente em uso. Enquanto isso, atenção é necessária.

Canteiro de obras?

Nos últimos dias a prefeitura de Catanduva parece que ligou o start para várias obras na cidade. Uma delas é a pintura e sinalização de solo. Ontem, trabalhadores estavam no início da rua Recife, no acesso a avenida São Vicente de Paulo.

Asfalto

Trabalhadores também estavam atuando no acostamento da rodovia Alfredo Jorge, no Jardim Oriental. Os servidores faziam o trabalho de tapa buracos no bolsão de ônibus do bairro.

Reunião ordinária

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação realiza reunião ordinária no dia 28 de agosto, as 16 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Na pauta, apreciação de empenhos e outros.

No dia anterior

No dia 27 de agosto, a reunião é do Conselho Municipal do Idoso. Será às 8h30, na rua Ceres, esquina com a Antonio Girol. E terá na pauta o edital de chamamento público, processo da prefeitura e eventos em comemoração ao dia do idoso.

Legais

O Tribunal de Contas do Estado julgou legais os atos de admissão de pessoal por tempo determinado do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes Catanduva). Tratava-se de um contratação realizada em 2011.

Hoje

A Saec (Superintendência de Água e Esgoto) dará continuidade às obras de melhorias na rua Manaus ao longo deste sábado, dia 24. Na ocasião, os serviços serão executados em mais um quarteirão, entre as ruas 21 de Abril e 24 de Fevereiro. A via vem recebendo ampliação de rede de água. Por conta dos trabalhos, o trecho ficará interditado. As atividades no trecho entraram em nova etapa na semana passada, quando os serviços foram feitos no quarteirão que compreende das ruas 7 de Fevereiro e 21 de Abril. As intervenções vêm sendo feitas por escala, sempre aos finais de semana, para reduzir os transtornos no trânsito e aos motoristas.

Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) encerrou nesta quinta-feira (22) o seu ciclo de audiências públicas sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019). Em uma mesa mista, palestrantes a favor e contra a proposta expuseram mais uma vez os argumentos gerais que sustentam as suas posições.

Críticas

Do lado dos críticos, os principais questionamentos dizem respeito ao valor reduzido dos benefícios, ao tempo prolongado de contribuição, ao tratamento dado às aposentadorias especiais (policiais, por invalidez, trabalhadores em situação de risco) e a dúvidas sobre a segurança jurídica da proposta. Ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Mauro Hauschild afirmou que a reforma “esquece várias premissas” de proteção social para dar importância, em primeiro lugar, à questão fiscal. Para ele, o governo erra ao insistir apenas nesse aspecto e em não acompanhar a reforma com programas de redução do desemprego e eficiência da gestão.

Da Reportagem Local