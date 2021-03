PENEIRA FINA 24/03/2021

POSTÃO E ÁREA AZUL

O Prefeito Padre Osvaldo disse em entrevista que pretende isentar do pagamento da área azul, os pacientes que estiverem em atendimento no Postão da Rua Pará. Isso seria efetuado através de documento fornecido no atendimento, que ficaria fixado nos veículos, durante o período que permanecerem no Postão. Uma iniciativa humanitária, que acompanha o mesmo pensamento de projetos de lei defendidos por vereadores da atual legislatura e também da anterior. Nada mais justo, já que a pessoa teve que se dirigir ao centro da cidade para tratamento de doença, utilizando um serviço público de saúde, ainda ter que suportar pagamento de área azul ou até mesmo ter que retirar seu veículo a cada hora para cumprir a rotatividade não é razoável. Neste ponto o Prefeito e vereadores que abraçaram esta ideia estão de parabéns!

GRANDES HERÓIS

Hoje queremos parabenizar os profissionais que são heróis neste momento de pandemia da Covid-19. Parabenizamos os donos de restaurantes e pizzarias, donos de lanchonetes, comerciantes, comerciários, profissionais liberais, enfim todos aqueles que tiveram redução em seus ganhos, fecharam seus negócios, perderam seus empregos e estão buscando formas de sobreviverem e colocar o pão na mesa de suas famílias. Como dizem estamos todos no Titanic, mas há pessoas que estão na primeira classe, recebendo seus salários em dia, alguns até ampliando seus rendimentos, enquanto a maioria da população amarga sofrimento e perdas sabe-se lá se terão direito a salvar vidas. Nossa homenagem e solidariedade a estes profissionais! Se o profissional da área de saúde estiver “juntando dinheiro com um rastelo” por conta da pandemia, se doando mediante a muito dinheiro, estes não merecem nossas moções.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Fica nosso reconhecimento também aos profissionais que atuam na Saúde. São auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, recepcionistas, auxiliares de limpeza, porteiros, maqueiros, socorristas e todos aqueles que em sua maioria recebem baixos salários, se comparados a outros profissionais da saúde, mas que neste momento estão demonstrando comprometimento com o país, superando dificuldades financeiras, ficando distantes de suas famílias, em virtude das muitas horas trabalhadas além do expediente normal, com o objetivo de salvarem vidas, levando esperança aos pacientes e seus familiares.

MÉDICOS NO COVID-19

Muitos médicos também estão sobrecarregados e cansados, (já mostramos aqui) principalmente aqueles que atuam diretamente no tratamento do Covid-19, nos Prontos Socorros, nas UTIs, nas UPAs e nas diversas especialidades médicas, especialmente na pulmonar. Vimos recentemente a preocupação nas redes sociais manifestada pelo médico Dr. Pedro Macchione. Com certeza estes profissionais colocam suas vidas em risco, apesar de já terem sido vacinados, por estarem no grupo prioritário.

DUAS FACES DA MESMA MOEDA

Sabemos que muitas vezes os médicos são criticados por parte da população, em função dos altos valores cobrados por eles em consultas. É verdade que muitos médicos aumentam seus rendimentos numa pandemia, consequência natural do maior número de atendimentos realizados. Mas temos convicção que há médicos fazendo muito além disso, estão fazendo atendimentos voluntários, sem remuneração para pacientes que não possuem condições financeiras de pagarem particular ou de terem um plano de saúde. Da mesma forma que certamente há aqueles que atuam no serviço público, além de seus horários, sem serem remunerados a mais por isso. Neste momento, oremos por estes profissionais, para que possam continuar atendendo e cumprindo o Juramento de Hipócrates que fizeram.

VOLUNTÁRIOS CONTRA O COVID-19

É chegada a hora de todos nos unirmos contra este vírus que está ceifando vidas. O momento nos obriga a superarmos diferenças e juntos vencermos esta crise. Queremos ver todos que puderem doando uma parte do seu tempo. Compartilhando um pouco do que possuem. Muitos estão passando fome. Milhares estão doentes com Covid, com depressão e tantas outras enfermidades. Se você não tem como dedicar uma parte do seu tempo, ajude doando alimentos ou outros recursos materiais. Se não tem recursos, compartilhe afeto e dê atenção ao próximo. Passou da hora de “sair do discurso fácil das redes sociais” e parte para as ações concretas! Assim conseguiremos superar este momento de dor e sofrimento!

DO LEITOR

Funcionário passa juntando o lixo que os moradores colocam nas lixeiras e coloca na rua…Isso para facilitar a recolha pelos outros coletores que vem no caminhão. Acontece que essa prática faz com que animais soltos na rua como cachorros, cavalos acabem revirando o lixo e espalhando pela via pública. Isso certamente vai para as galerias e rios.

NO ESCURO

Moradores da rua Mato Grosso entre os quarteirões da rua Sete de Setembro e 12 de outubro estiveram pelo menos duas noites no escuro. Quem passou pelo local na noite de segunda-feira não enxergou nada. Todas as lâmpadas dos postes apagadas. Alô elétrica da Prefeitura!

FECHADO

E teve reclamações sobre o banheiro da Praça da República. Ontem, quem procurou pelo sanitário encontrou a porta fechada. Gastou-se mais de R$ 200 mil pela obra para que o banheiro não fique disponível para a população?