PENEIRA FINA 24/02/2021

PEQUENAS OBRAS NECESSÁRIAS

Esta coluna publicou no segundo semestre de 2020 que a Avenida César Marino tinha necessidade de se drenar a via que vivia alagada. Pois bem, a SAEC está concluindo esta obra de drenagem acompanhada pelo vereador Alan Marçal, assessorado por Caio Martani que estiveram no local. Segundo a Saec, a tubulação antiga não comportava o fluxo de água do local tendo a necessidade do “alargamento da tubulação e também da boca de lobo”.

LUMINAÇÃO DO PARQUE DOS IPÊS

Outra reclamação recorrente, cobrada por esta coluna, foi a iluminação do Parque dos Ipês que na antiga administração tivemos a resposta que não teria jeito, porque a fiação subterrânea frequentemente era furtada. A solução veio da atual administração que atenta a esta coluna, resolveu o problema passando a fiação da forma tradicional “via aérea”. Resolvido o problema! Parabéns a todos que colaboraram com este projeto.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Até o dia 15 de março, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão se inscrever para participar do curso online “Sebrae Delas – Elas Acontecem”, voltado ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Sebrae SP já está em sua 2ª turma de participantes. O curso online, totalmente gratuito, acontece de 22 de março a 6 de abril e terá carga horária de 13h de capacitação, mais 2h de mentoria por meio de uma plataforma acessível que permitirá a interação entre as participantes e o facilitador do curso.

DIRETOR MÉDICO

Luís Fernando Colla, diretor médico da Fundação Padre Albino, disse em entrevista que, há três variantes do coronavirus circulando no mundo, uma do Reino Unido, uma da África do Sul e uma de Manaus. O médico afirmou que por enquanto, nao teve registro de nenhuma dessas variantes na DRS de São José do Rio Preto onde pertence a região de Catanduva. “Em qualquer variante os cuidados básicos devem ser observados e praticados rigorosamente, desinfecção das mãos com álcool gel, uso de máscaras e principalmente o isolamento social para que o vírus seja isolado”, disse o médico.

CURSOS GRATUITOS

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Educação, abriu 8.355 vagas para 21 cursos gratuitos de qualificação profissional do Novotec Expresso. O programa é realizado em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), instituição responsável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. No total, 15 regiões serão contempladas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 9 de março pelo site www.novotec.sp.gov.br. As aulas têm previsão de início em 22 de março.

CURSOS GRATUITOS II

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 anos, com duração de 120 horas, em parceria com Etecs, Fatecs e outras instituições. Seguindo os protocolos sanitários, no primeiro semestre de 2021, a modalidade será semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais na unidade de ensino escolhida na inscrição. Jovens entre 14 e 24 anos com Ensino Fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos que vagas. O programa não utiliza exame de seleção e tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas. A prioridade são estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual e das Etecs.

SECRETARIA DE EMPREGO

Ontem (22) publicamos aqui sobre o “Auxílio Emergencial Estadual” que, não vem só com a “benevolência do Estado paulista”, mas vem com cursos profissionalizantes e convênios que tem de ser feitos pelas prefeituras do Estado todo. A questão esbarra na “Secretaria de Emprego” que está sob a coordenação do secretário Marcos Escoba. Esperamos que o secretário faça os convênios a tempo dos catanduvenses desfrutarem dos benefícios deste projeto.