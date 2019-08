PENEIRA FINA – 23/08/2019

VerdeAzul de outros setores

O novo programa apresentado pelo Governo do Estado ontem, no qual Catanduva já se cadastrou é praticamente semelhante ao Municipio VerdeAzul. Trará metas para as cidades irem melhorando nas áreas selecionadas e, em troca neste caso, receberão recursos para serem investidos nos mesmos setores que avançaram. Boa estratégia para estimular os representantes municipais (não deveria precisar de estímulo) em proporcionar melhor qualidade de vida e de atendimentos aos moradores, quer seja na educação, saúde, segurança pública, dentre outros. Como já dissemos Catanduva é uma das 350 cidades que já se cadastraram e logo receberá o que é preciso para atingir as metas solicitadas pelo governo do Estado.

Plano de saúde

Informações dão conta que o processo licitatório para o plano de saúde dos servidores ativos e inativos da Prefeitura teve uma empresa interessada e apresentou propostas. Trata-se do São Domingos Saúde. A contratação quando for efetivada deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Veto aprovado

Não falamos aqui, mas na sessão da última terça-feira, da Câmara de Catanduva, os vereadores decidiram aprovar o primeiro veto encaminhado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Neto. Os vereadores aceitaram a justificativa de que no Conselho Municipal Sobre Drogas era preciso ter paridade de membros. A emenda na qual a prefeita vetada busca acrescentar novos membros.

Vistas

Já o projeto que trata sobre a instituição do Plano de Turismo de Catanduva não teve a mesma sorte. Os vereadores pediram vistas por mais dez dias na proposta. O projeto elaborado ainda quando Afonso Macchione Neto estava na prefeitura busca regularizar a questão turismo na cidade para poder buscar apoio dos poderes executivo federal e estadual.

Trabalhando

Neste aspecto Catanduva tem trabalhado para criar a região turística Caminho do São Domingos, composta pelas cidades Santa Adélia, Pindorama, Catiguá e Uchoa. Há um mês, a prefeitura entregou a Coordenadoria Estadual de Turismo documentações para criar a região turística. O gerenciador de turismo, Fernando Bonvino, participou na ocasião do 16º Salão São Paulo de Turismo, evento que divulga as cidades turísticas que pertencem ao Estado de São Paulo. “Conferimos as novidades para elaborar material referente aos atrativos da nossa cidade, agora fortalecidos com as possibilidades da Região Turística que estamos criando. Também consultamos a organizadora responsável pelo evento Adriana Barrionuevo, da empresa Conteúdo Brasil, sobre nossa participação no 17º Salão São Paulo, que deverá acontecer nesta mesma época em 2020”, comentou.

Mais prazo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de despacho publicado no Diário oficial, concedeu prorrogação de prazo de 15 dias, para que a Câmara de Catanduva apresente documentações e justificativas dentro dos apontamentos feitos pelo TCE relativos a prestação de contas do exercício de 2018.

Prazo

Falando em prazo, termina hoje o prazo recursal para que a empresa Malitur Turismo apresente recurso sobre ter sido inabilitada na licitação para a concessão do transporte coletivo. Se a empresa entregar a documentação, a comissão de licitação fará a análise e, na semana que vem, teremos o resultado desse certame.

12 candidatos

E os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar já estão fazendo campanha. A eleição será realizada no dia 06 de outubro na escola Otacilio de Oliveira Ramos, das 8h as 17 horas. Dois filhos de vereadores de Catanduva são candidatos. Os pais, é claro, estão pedindo votos para os filhos.

Iluminação

A prefeitura de Catanduva tem feito a troca de iluminação em diversos pontos da cidade por lâmpadas de LED. A implantação foi possível através do Programa de Eficiência Energética, parceria firmada entre a Prefeitura e a concessionária de energia elétrica, Energisa Sul-Sudeste. A mão de obra é oferecida pela própria empresa.

Urgência

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (21) três requerimentos de urgência para projetos de lei: – PL 3820/19, que trata da política de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras (pendente análise de emendas do Senado); – PL 3688/00, que trata da introdução de assistente social no quadro de profissionais de educação em cada escola (pendente de análise substitutivo do Senado); e – PL 693/19, que altera a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/79) para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e ferrovias e possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.

Comissão

O Congresso instalou na quarta-feira (21) quatro comissões mistas para analisar medidas provisórias. A comissão da MP 890/19, que cria o programa Médicos Pelo Brasil para substituir o Mais Médicos, terá como presidente, o deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB); e como relator, o senador Confúcio Moura (MDB-RR).

Inscrições

A Petrobras e o Sebrae estenderam o prazo para a chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação voltada para startups e pequenas empresas inovadoras. O edital prevê o financiamento de até 10 projetos, em seis diferentes áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões.Lançada no dia 5 de julho, a iniciativa faz parte do programa Petrobras Conexões para Inovação e foi criada para estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às necessidades do negócio de petróleo, gás e energia. Qualquer micro ou pequena empresa inovadora, com ou sem parceria de instituições científicas e tecnológicas, pode apresentar projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores. Com a extensão do prazo, as inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de setembro. Confira as datas atualizadas de todas as etapas do edital: Sebrae