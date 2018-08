PENEIRA FINA 23-08-2018

Loteamento

Sessão da Câmara de terça-feira teve diferentes assuntos discutidos. Um deles foi a situação do loteamento Alto da Boa Vista II que ainda não recebeu a autorização para que os proprietários iniciem as obras nos terrenos. O assunto tem sido reclamação de muitos donos de lotes, inclusive com denúncias, reuniões, discussões. Quem comprou o terreno e espera há mais de um ano para construir tem pressa. Muitos deles ainda pagam aluguel e aguardam a liberação para poder ter a casa própria.

Último dia

Quem não estará em Catanduva nos dias da eleição deste ano tem até hoje para fazer o cadastramento do voto em trânsito. Para isso, basta comparecer ao Cartório eleitoral com o título de eleitor e informar qual cidade estará. O voto em trânsito serve para quem estiver na data da votação em cidades acima de 100 habitantes.

Importante

A medida visa proporcionar ao eleitor o seu ato democrático mesmo se estiver viajando, ajudando os brasileiros a decidir um futuro melhor (ou não) para o país. O período de campanhas eleitorais já começou e já podemos acompanhar as propostas dos candidatos à presidência da República, Senado Federal, deputados federais e estaduais e governador.

Pregão

A prefeitura de Catanduva abriu licitação para contratar pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de som para o Teatro Municipal Aniz Pachá, que está sendo reformado há algum tempo. Trata-se de pregão presencial 181/2018, que poderá ser acessado no portal do Município, com propostas para serem entregues no dia 04 de setembro, às 14 horas.

Foi suspensa

A prefeitura de Catanduva cancelou um registro de preço de farinha de trigo, dentro da licitação para produtos alimentícios da cozinha piloto. A vencedora era a empresa Insdústria de Alimentos 5 Estrelas Eireli ME, de Marília. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Município na edição de ontem. Na mesma edição, a prefeitura apresentou a suspensão do direito de licitar e contratar a mesma empresa por um prazo de um ano. Os motivos não foram informados.

Ontem teve reunião

Os servidores municipais participaram ontem de uma assembleia realizada pelo Simcat para esclarecer dúvidas sobre a situação do dissídio de 2015. E antes dela ocorrer, o presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, comentou sobre o não pagamento do reajuste e criticou o prefeito Afonso Macchione Neto. “Todos os funcionários acreditaram na promessa do Afonso Macchione, que deu um “passa moleque” e até hoje está dando uma banana a esses servidores”.

Até viagens não escaparam

Não foi confirmada a informação. Mas durante a sessão ordinária da Câmara, o Chefe do Legislativo criticou uma possível viagem do prefeito Afonso Macchione Neto ao exterior. “No início do ano ele fez uma viagem para Europa por vários dias, e nos chegou a informação de que o prefeito estava cansado, estressado, e foi para região da Toscana no sul da Itália, o que é direito. Mas novamente viajou ao exterior, desta vez ao Canadá. Se o prefeito já estiver indo pela segunda vez do ano ao exterior a gente precisa saber. Ele ainda não notificou a Câmara sobre as viagens ao exterior. Se for uma questão de saúde, temos de respeitar. Por isso, já elaborei requerimento pedindo cópia do passaporte”.

Limpeza

A prefeitura de Catanduva segue com a limpeza às margens do rio São Domingos. Segundo a administração, pelas redes sociais “vários caminhões de terra, entulho e vegetação foram retirados. Esse tipo de resíduo impede o fluxo contínuo do curso d’água e é a principal causa de cheias durante as chuvas. O trabalho é de prevenção, durante a estiagem, na tentativa de prevenir enchentes no município”.

Impasse em Rio Preto

Em vista do término do contrato no próximo 31 de agosto com a empresa Trevizan Solução em Terceirização – para prestação de serviços ao SAMU –, de São José do Rio Preto, a Secretaria de Saúde abriu novo processo licitatório para manutenção dos trabalhos. A empresa Trevizan apresentou a proposta no valor de R$ 7.242.840,00, pelo prazo de um ano, o que representa o custo de R$ 603.570,00 mensais. A vencedora do certame, a Staffs Recursos Humanos Ltda, pelo mesmo trabalho, trouxe a oferta de R$ 4.721.137,20, consistindo em R$ 393.428,10 mensais. Assim, a proposta da Staffs foi inferior à da Trevizan no montante de R$ 2.521.702,80 e foi a vencedora, sendo homologada a licitação.

Impasse II

A empresa Trevizan alegou descumprimento do edital de licitação pela empresa vencedora, a Staffs, e interpôs mandado de segurança em primeira instância, obtendo a concessão de liminar, até análise final do processo. Com recurso impetrado pela Prefeitura, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da 11ª Câmara de Direito Público, revogou a medida liminar concedida pela Justiça de Rio Preto para a Trevizan, podendo, a empresa Staffs assumir os serviços a serem prestados ao SAMU, sem qualquer prejuízo à população usuária dessa atenção de emergência.

Da Redação