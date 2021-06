PENEIRA FINA 23/06/2021

SUPERMERCADOS

Através de um pedido realizado pelo Ministério Público, antes mesmo do Jurídico da prefeitura, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a plena eficácia do Decreto nº 8.040 e derrubou a liminar da Associação Paulista de Supermercados – APAS. Com essa decisão, os supermercados em Catanduva, voltam a trabalhar apenas no sistema “delivery” até o final do lockdown catanduvense.

REVIRAVOLTA

Enquanto alguns órgãos de imprensa já divulgavam as possíveis mudanças do que seria um novo decreto do prefeito padre Osvaldo com uma maior flexibilização, e depois de inúmeras reuniões, ocorreu uma reviravolta. O Ministério Público realizou uma audiência virtual com o Jurídico da prefeitura, e o que estava pronto, precisou ser revisto.

RASCUNHO

No final da tarde era esperado a publicação do Decreto nº 8.043. Possivelmente entre as novidades, as bancas de jornal e lojas de material de construção seriam colocadas no sistema “delivery”. Agências bancárias seriam permitidas o atendimento com regras mais rígidas. Mas até o fechamento da edição, o decreto não havia sido publicado. Então até o momento, seria apenas um singelo rascunho.

PROTESTO

Ontem no início da noite, a Guarda Civil Municipal, fechou as vias de acesso à Prefeitura e Câmara em virtude do protesto de alguns comerciantes.

CATIGUÁ FLEXIBILIZA

No vizinho município, o prefeito Claudemir José Grava, o Mizinho, publicou um decreto flexibilizando o lockdown em Catiguá. Desde ontem, lanchonetes, sorveterias e afins poderão funcionar das 08:00 horas às 00:00 horas, devendo adotar o sistema delivery (entrega em casa), sendo permitido o sistema takeaway (retirada de produtos no local) ou drive thru (compra de produtos sem sair do veículo) até as 20:00 horas; supermercados, minimercados, mercearias e congêneres poderão funcionar das 08:00 horas às 19:00 horas, devendo obedecer as regras. Bancos, casas lotéricas e academias poderão funcionar com 25% da capacidade.

PIQUE-PIQUE

Na última segunda-feira, dia 21, padre Osvaldo e alguns de seus secretários municipais, resolveram brincar de esconde-esconde com a população. Explicamos: os catanduvenses aguardavam com muita ansiedade, o resultado da reunião do Comitê Técnico de Enfrentamento do Covid-19, para terem conhecimento se haveria novas regras de uma possível flexibilazação. Acabada a reunião, a Prefeitura divulgou uma nota oficial e um vídeo do prefeito, simplesmente preenchendo o vazio com nada, não citando nenhuma nova informação e frustrando a expectativa de muitas pessoas, deixando para o dia seguinte o anúncio das novas regras.

NÃO CAPTEI

Nos aplicativos de mensagens, também foi divulgado um áudio de um vereador que enviou aos seus grupos de transmissão uma explicação sobre o resultado da reunião do Comitê. Explicou, explicou e não disse nada. Os internautas não perdoaram, fazendo memes comparando o vereador ao personagem humorístico Rolando Lero, que ao explicar, ia do nada a lugar nenhum. “Amado mestre,…”

DINHEIRO PARADO

Trabalhadores brasileiros têm R$ 24,5 bilhões a receber parados no banco. É um dinheiro de duas fontes diferentes: as cotas do PIS/Pasep e o abono salarial também do PIS/Pasep. Existe um prazo para cada uma dessas fontes. As cotas podem ser sacadas até maio de 2025, mas o prazo do abono termina no fim deste mês.

PIS/PASEP

As cotas do PIS/Pasep podem ser sacadas por quem trabalhou em empresas e órgãos públicos entre 1971 até 1988. Se o cotista morreu, os herdeiros têm direito. Os recursos podem ser sacados na Caixa Econômica Federal. O abono salarial é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano anterior. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido em média até dois salários mínimos por mês.

CAIU

A venda de álcool em gel vem diminuindo em 2021. Em março deste ano, o índice de compras foi 49,4% menor se comparado ao mesmo mês de 2020. Em abril, a redução foi ainda maior: 59,5% a menos do que no mesmo período do ano passado. Os dados foram levantados pelo Farmácias App, aplicativo de venda de produtos de saúde e de beleza.

AUTÓGRAFOS

Depois que saiu da prisão, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha está aproveitando. Já deu entrevistas, virou colunista e participou recentemente em Brasília, da noite de autógrafos do seu livro “Tchau, Querida”.

A FRASE

“Eu não tenho escrúpulos; o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde.” (ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricúpero, em 1994, minutos antes de uma entrevista, em áudio vazado por antenas parabólicas)