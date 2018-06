PENEIRA FINA 23-06-2018

O foco da discussão

O adiamento da votação na Câmara na quinta-feira, dia 21, do Projeto de Lei através do qual o Governo pretende autorização para abertura de processo licitatório para a contratação de nova concessionária do serviço de transporte público urbano é focado basicamente na qualidade do serviço. Essa uma preocupação geral dentre os usuários do transporte. Os vereadores questionam a duração do contrato e lembraram da amarra com a atual contratada apesar de todas as reclamações e inclusive de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) realizada na Câmara na última legislatura. O preço e as condições do serviço também entraram na pauta: preço da passagem, comodidades e conforto dos ônibus, quantidade de linhas, tempo de espera entre uma e outra. Segundo o vereador governista Cidimar Roberto Porto (PMDB) seria necessária “uma adequação milimétrica para atender a população sem aumento da tarifa”. É então essa a busca. Que se faça a adequação milimétrica e que o cidadão tenha um serviço digno já que uma coisa é certa: não vai baratear.

“(…) não se pode impor à Administração Pública qualquer obrigação que pretenda garantir rentabilidade do operador de transportes públicos em detrimento do usuário final, aquele que de fato deverá arcar com o pagamento da passagem”

– ACÓRDÃO do Tribunal de Justiça em recurso da Prefeitura julgado procedente na ação de cobrança da empresa de ônibus.

Fábrica de emergência

Para o vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT), o Paraná, o envio do projeto das licitação à Câmara às vésperas do recesso parlamentar seria uma ‘fábrica de emergência’. No entendimento dele, o Governo teria mandato o projeto em cima da hora para justificar um contrato emergencial com a empresa que atualmente presta o serviço. Ele ameaçou denunciar a suposta fábrica ao Tribunal de Contas (TCE).

Clima de Copa

O vereador Luís Carlos Pereira da Conceição (PSDB) matou a charada. Ele disse imaginar que, ao defender vistas pela presente sessão o governista Cidimar Porto não teria percebido que a sessão era realizada em uma noite de quinta-feira e desta forma não teria o intervalo de uma semana até a sessão seguinte. O tucano destacou também que, em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo na sexta-feira (22), o dia de ontem não seria plenamente útil. “Dava a impressão que a gente estava numa terça, para a outra terça, mas estamos em uma quinta. Amanhã vamos ficar festejando o dia inteiro, se Deus quiser”, explicou o tucano.

Nas redes

O deputado federal Sinval Malheiros Pinto Júnior (PODE) encontrou a fórmula para que os eleitores consigam escolher em quem votar nas eleições de outubro. A receita seria do senador Álvaro Dias (PODE), pré-candidato a Presidência da República. “O que realmente tem valor é o serviço prestado ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida!”, resumiu o deputado federal.

Resultado

A reportagem de O Regional não conseguiu contato com o deputado na quinta-feira e sexta-feira para saber sobre os resultados das duas reuniões que o parlamentar afirmou que teria em Brasília na quarta-feira, dia 20, para tratar sobre o novo traçado da linha férrea. Malheiros que se diz otimista em relação a liberado do dinheiro pela União (cerca de R$ 162 milhões) afirmou que teria reuniões no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e na Casa Civil do Governo Federal. Esperamos que as notícias sejam boas.

Sem ‘selfie’

No jogo de sexta-feira, dia 22, a deputada estadual Beth Sahão (PT) optou por uma postagem mais discreta nas redes sociais em relação ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol. A imagem destacou o jogador Philippe Coutinho, autor do primeiro gol da partida contra a Costa Rica. No texto, otimismo: “Parabéns, seleção brasileira! Rumo ao Hexa!”. No primeiro jogo a deputada publicou fotos nas quais aparecia vibrando na torcida.

Embate

Diversos comentários na página da deputada pede atuação dela na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) a favor de projeto de lei que pretende proibir o transporte de cargas vivas. “Peço a senhora que esteja em plenário nesta terça-feira, dia 26/06, a partir das 16h30 para votar favoravelmente ao PL 31/2018, que proíbe o embarque de animais vivos para abate no estado de São Paulo. Faça São Paulo pioneiro na abolição desta perversa prática! Estamos no século XXI! Não façamos deste século uma barbárie! Consciências mudaram e não aceitam mais práticas abusivas e cruéis com outros seres vivos”, pedem as publicações.

Outro lado

Por outro lado, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP)vem emitindo notas sobre sua preocupação em relação a possível aprovação do texto. “A FAESP entende que o Projeto é desproporcional porque impede, sumariamente, qualquer embarque de animais vivos, independente do padrão de bem-estar estabelecido por normas federais e seguido pelos produtores rurais. A entidade sugere, ao invés da proibição, que se corrijam eventuais inconformidades, aplicando a legislação vigente”, defende a entidade.

Fomento

O prefeito utilizou as redes sociais para divulgar repasse de dinheiro a entidade. “Assinamos a documentação necessária repassar R$ 108,4 mil à Apae de Catanduva. Dessa forma, consolidamos a parceria com a instituição. É sempre muito gratificante poder intermediar esse tipo de contratação. A Apae é referência no atendimento especializado e conduz os serviços de forma humanizada, como os usuários realmente precisam”, reconheceu o chefe do Poder Executivo.

Da Redação