PENEIRA FINA 23/04/2021

UBS ABANDONADA?

Passamos pela USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Olavo Barros no Bairro Monte Líbano e pela aparência e matagal, achamos que se tratava de um prédio abandonado. Posteriormente fomos informados por um membro do Conselho Municipal da Saúde que a unidade se encontra em uso. Se está em uso, existe pelo menos, um enfermeiro ou diretor responsável pelos serviços executados no local? Este postinho com a aparência que está, vira alvo fácil de vândalos e transeuntes mal intencionados que por ali possam circular. Será que alguém que trabalha diariamente no local, não possui o telefone, smartphone, e-mail ou fax, para contatar as secretarias que podem agilizar a limpeza do local? Alguém?

CONVÊNIO COM O BANCO DO POVO

Tem vereador solicitando que o Prefeito faça convênio com o Banco do Povo para que comerciantes e empresários possam ter acesso a crédito. Não queremos ensinar o “Padre Nosso” ao vereador, mas o nosso padre, o prefeito, dirá que Catanduva sempre teve convênio com o Banco do Povo. Por diversas vezes em anos anteriores, divulgamos os empréstimos realizados e fizemos matérias inclusive com funcionários do Banco do Povo, que funciona no Poupatempo. Basta o vereador visitar o Poupatempo e obter mais informações, antes de sair dizendo que vai ter empréstimo porque ele solicitou. Esta forma de fazer política gera descrédito e cheira a oportunismo. Daqui a pouco vai ter vereador fazendo vídeo dizendo que o repasse de ICMS do Estado é feito graças a requerimento dele. Como diria o Velho Guerreiro, Chacrinha: “No Brasil nada se cria e tudo se copia”.

PSDB NO ESTADO

O diretório estadual do PSDB começa se articular para as “prévias de 2022”. Para o presidente estadual, Marco Vinholi, definir o caminho é primordial. “Nós do PSDB estamos preparados para as prévias e trabalhando muito para 2022”, disse. Na região teremos mudanças, pois em muitas cidades, por despreparo de algumas lideranças, estamos assistindo a sigla dizendo amém e “rezando na cartilha” de partidos de oposição, principalmente esquerdistas, o que vai de contra as diretrizes que estão sendo adotadas por tucanos de “plumagem mais exótica”.

O PREFEITO E O RATINHO

O Prefeito de Catanduva esteve ontem (22) em São Paulo cumprindo agenda de interesse do Município, dentre os compromissos, Padre Osvaldo participou de uma reunião de empreendedorismo. O encontro teve a participação do apresentador e também empresário Carlos Massa, “o Ratinho” do SBT. Na ocasião, o Prefeito apresentou um panorama econômico sobre Catanduva. A intenção de Padre Osvaldo foi mostrar a empresários o potencial que Catanduva tem para investimentos.

O PREFEITO E A ENXADA

Percorrendo os bairros da cidade de Catanduva, o prefeito Padre Osvaldo se encontrou com um casal que cuida de uma área pública espontaneamente. Também Capinando um pouco, o prefeito matou a saudade dos tempos de roça. Segundo sua assessoria, padre Osvaldo se sensibilizou com a atitude do casal, Sr.José e dona Maria Tereza que, desde a muito ajudam cuidar da cidade. Com suas enxadas, chapéu de palha, lá estavam os dois. Quando avistou o casal, Padre Osvaldo fez questão de cumprimentá-los pelo gesto tão nobre e não hesitou em ajudá-los. “É bonito ver exemplos como esse. Isso é cidadania. A perseverança desse casal, em nos auxiliar na limpeza da nossa cidade é inspiradora”, destaca Padre Osvaldo.

DO SEBRAE

Até o dia 10 de maio, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão se inscrever para participar do curso on-line “Sebrae Delas – Elas Realizam”, voltado ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Totalmente gratuito, o curso já está em sua 2ª turma neste ano e as aulas terão início no dia 17 de maio. A ação é realizada pelo Governo de São Paulo em parceria com o Sebrae-SP, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e faz parte do programa Empreenda Mulher. O curso tem carga horária de 13h de capacitação, mais 2h de mentoria por meio de uma plataforma acessível para todas as deficiências, que permitirá a interação entre as participantes.

CURSO DO SEBRAE E INSCRIÇÕES

Os temas abordados no curso são: Inspiração – inteligência emocional, descubra-se; Capacitação – empreenda rápido, descomplique; Impacto – conteúdo relevante e complementar ao empreendedorismo; Mentoria – habilidades interpessoais e gestão. “O programa consolida o importante apoio que o Sebrae já vem dando a essas empreendedoras, mas agora com foco mais direcionado para a inclusão, com um objetivo importante de transformar a vida dessa mulher por meio do empreendedorismo, do conhecimento”, ressalta Wilson Poit, Diretor Superintendente do Sebrae-SP. Interessadas devem acessar o formulário até o dia 10 de maio pelo link: http://forms.gle/GipooLvs4wS1pgrF7.