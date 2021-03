PENEIRA FINA 23/03/2021

TRATAMENTO PRECOCE COVID-19

Conforme informamos anteriormente, sexta-feira (19), o Prefeito Padre Osvaldo realizou reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, onde ocorreu apresentação do médico Fábio Gabas, quanto a possibilidade de implantação do tratamento precoce no tratamento de casos de Covid-19 em Catanduva. Tudo caminhava bem até que ser aberta a palavra aos presentes para formulação de perguntas e considerações. Dr. Ricardo Santaella Rosa, médico infectologista da cidade, questionou de forma veemente todas as colocações formuladas pelo médico palestrante. Dr. Ricardo defende pensamento totalmente oposto ao defendido por Dr. Fábio, sob o argumento que não há comprovação científica para a criação de protocolos públicos que justifiquem a adoção do tratamento precoce.

ESTUDOS CIENTÍFICOS

Dr. Fábio Gabas até tentou argumentar que existem alguns estudos que justificariam a administração do tratamento precoce e que várias pessoas haviam se beneficiado do tratamento, falou com conhecimento de causa e suas entrevistas recentes mostram que é exímio conhecedor da área. Dr. Ricardo manteve sua posição e discordou do palestrante, dizendo que esta medida poderia gerar uma falsa sensação de segurança na população, sem resultado eficaz o que poderia resultar em maior número de contaminados e doentes.

SAÚDE VIROU POLÍTICA

Como ocorre na esfera nacional e estadual a Palestra tomou contornos políticos. O vereador César Patrick passou a fazer vários questionamentos ao médico Dr. Ricardo Santaella, inclusive indagando se ele tinha alguma ideologia partidária. Outros presentes ao evento também passaram a questionar o infectologista, que acabou se retirando do evento, sob protestos inflamados de ambas as partes.

AINDA EM DISCUSSÃO

Enquanto na sexta-feira (19), a discussão se acalorava entre defensores e opositores ao tratamento precoce, o Prefeito Padre Osvaldo assistia a tudo calado. Passado o ocorrido e os ânimos serenados, todos esperavam um posicionamento do Gestor Municipal, para um lado ou para o outro. Mas não houve surpresa quando o Prefeito encerrou o evento, sem manifestar sua posição, mas eis que ontem (22), o prefeito, juntamente a Secretaria da Saúde e o Dr. Fabio Gabas se reuniram no teatro municipal para amadurecerem a ideia de um tratamento precoce em Catanduva nos moldes que foram feitos em outras cidades com sucesso na diminuição tanto nos óbitos quanto na internação de pacientes positivados Covid.

PRAÇA DO BARÃO

No final da tarde de ontem (22) o prefeito esteve na Praça da República conferindo a revitalização da mesma executada pela Secretaria de Meio Ambiente. Por outra lado, nossa reportagem esteve mais uma vez na Praça do Barão verificando que a mesma ainda se encontra suja, escura, pichada e abandonada. Infelizmente a cidade não tem como contar com uma Secretaria de Obras, pois, esta só existe nos autos salários pagos, (com exceção de um nome ou outro), sobrando “o grosso” dos trabalhos para Secretaria do Meio Ambiente. A insistência do padre em conservar aposentados da antiga administração tem lhe custado muitas criticas com os trabalhos ficando por fazer.

NA CÂMARA HOJE

A Câmara de Vereadores de Catanduva realiza, hoje, terça-feira às 15 horas, a 8ª ordinária com cinco projetos de lei a serem discutidos. Segundo a Comunicação da Câmara, foram inclusos um requerimento e um veto. Um dos projetos de primeira discussão a ser votado é o PL 27/2021 que tem como autores os vereadores Cesar Patrick (Republicanos) e Alexandre Martin Bellê (Cidadania) que estabelece que templos de qualquer culto serão considerados como atividades essenciais em período de calamidade pública e pandemia no Município.

REQUERIMENTO

Em “discussão única” hoje na Câmara, está o requerimento 320/2021 do presidente Gleison Begalli (PDT) que solicita ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) a alteração da legislação pertinente no sentido de excluir da área de cobrança de “Área Azul” as intermediações do antigo Postão (Centro de Saúde Dr. José Perri) que passou a atender casos de urgência e emergência.

O “PARTO” DO AUXÍLIO $

A Medida Provisória 1039/21 traz as regras para o pagamento do auxílio emergencial em 2021 para pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia de Covid-19. Agora serão quatro parcelas mensais de R$ 250 destinadas aos beneficiários do auxílio emergencial pago em 2020, considerada a lista em dezembro. No caso da mulher provedora de família monoparental, a parcela mensal será maior, de R$ 375; na hipótese de família unipessoal, o valor será menor, de R$ 150. A MP foi publicada quinta-feira (18), em edição extra do “Diário Oficial da União”, junto com outras duas medidas provisórias que abrem créditos extraordinários, no valor de quase R$ 43 bilhões, para pagamento do auxílio de abril a julho (MPs 1037/21 e 1038/21). Segundo o governo, nessa etapa serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas.