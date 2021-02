PENEIRA FINA 23/02/2021

50 DIAS DA ADMINISTRAÇÃO PADRE OSVALDO

Após receber centenas de cumprimentos pelo aniversário comemorado ontem, o secretário de Administração, Richard Casal, disse que a maioria dos colegas secretários, diretores, chefes e encarregados nomeados pelo Prefeito Padre Osvaldo tem trabalhando muito nos últimos 50 dias. De forma bem humorada, o prefeito determinou que os secretários cumpram uma carga diária de 12 horas e seis horas aos sábados, domingos e feriados. Casal afirma: “Realmente é quase impossível acompanhar o ritmo incansável do prefeito Padre Osvaldo. Ele acorda às 4 da manhã e só para de trabalhar por volta da meia-noite. O homem é uma máquina, haja disposição e fôlego para atender a todos indistintamente. A mesma atenção que ele dá ao empresário, ele também dá ao trabalhador braçal”, afirmou o secretário.

EVENTO CANCELADO

A Audiência Pública que aconteceria para a criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial segunda-feira (22) foi cancelada. Todas as medidas adotadas são de reforço e precaução para preservar não só a saúde de quem ali trabalha, mas também da população. Segundo a vereadora Taise “adiar a Audiência foi um ato de responsabilidade do nosso gabinete e do MNC – Movimento Negro de Catanduva e prontamente acolhido pela direção da Casa. Entendemos que mediante o ocorrido é vital priorizar a prevenção e no momento mais oportuno, com os devidos cuidados a Audiência será realizada. Pedimos desculpas pelo imprevisto e assim que possível, divulgaremos uma nova data e formato de realização”.

PREFEITO NÃO DECRETA “LOCKDOWN”

O Prefeito Padre Osvaldo anunciou no final da tarde de ontem que não irá decretar o “Lockdown” neste momento. Assim, continuamos na faixa laranja do Plano São Paulo, com as restrições impostas atualmente. A Secretaria de Saúde continuará monitorando diariamente a evolução dos casos. O importante é que todos tenham consciência, adotem as medidas de distanciamento social e as medidas de higiene.

VARIANTE DO CORONAVÍRUS

A Secretária de Saúde, Cláudia Monteiro Ferrazzi, informou ontem que contatou o Instituto Adolfo Lutz e que até o momento não há comprovação que a nova variante do Coronavírus esteja circulando em nossa cidade. Os exames estão sendo realizados diariamente, mas no momento não há confirmação da mutação do vírus que foi detectada em Manaus em nossa cidade.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

Representantes da Fundação Padre Albino participaram de uma Live com o Prefeito Padre Osvaldo na tarde de ontem(22) e frisaram que é necessário mantermos atenção redobrada, evitando aglomerações, utilizarmos máscaras e álcool gel, de forma a contermos a propagação do vírus. A UTI do Hospital Emílio Carlos está com mais de 90% de sua capacidade e pode chegar ao limite, se as pessoas não se conscientizarem. Segundo eles, no momento não é necessário o fechamento em lockdown, mas tudo dependerá da evolução do cenário em Catanduva e região. Segundo eles, a tal “variante do vírus” não foi confirmada em Catanduva.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA Da COVID-19?

O site da Prefeitura Municipal retirou os dados referentes aos recursos repassados pelo Governo Federal e Estadual para o combate ao Covid-19. Agora os internautas somente conseguem visualizar publicações, despesas de pessoal, licitações e contratos. O link para as receitas foi retirado pela atual Administração. Não entendemos por que o Prefeito Padre Osvaldo, que prega a transparência, determinou a retirada dos dados que são importantes para o acompanhamento da popular. Na Administração anterior foram vários questionamentos sobre a destinação de poucos recursos para enfrentamento da Covid-19, deixando mais de R$ 10 milhões sem serem utilizados. Agora não é possível sequer conferir os valores repassados à Prefeitura. Esperamos que esta situação mude e todos possam conferir os valores repassados novamente.

VEREADOR E O CORONOVÍRUS

Enquanto os servidores municipais e trabalhadores da iniciativa privada estão tendo que trabalhar diariamente, ficou decidido fechar a Câmara Municipal por medo de contraírem o Covid-19. A sessão que ocorreria nesta terça-feira foi adiada para sexta-feira. Neste período será feita desinfecção do prédio com ozônio. A Prefeitura está fazendo a desinfecção do Paço Municipal, do Pátio de Serviços ou das Secretarias? A Prefeitura está fazendo a desinfecção dos postos de saúde, escolas, rodoviária, terminal urbano etc? Os vereadores e o Prefeito estão disponibilizando serviço de desinfecção para as empresas privadas que enfrentam dificuldades financeiras e não possuem condições de pagar por este serviço? Infelizmente nossa Casa de Leis virou uma ilha isolada da realidade do resto do município. Como poderão olhar as pessoas nos olhos e cobrar o Prefeito?

SENTINDO NA PELE

Vereadores e o Prefeito deveriam sentir na pele o que a população está sentindo. Se as pessoas tem que trabalhar, mesmo com medo de serem contaminadas, nossas autoridades constituídas, também tem que trabalhar. Se a população enfrenta filas para ser atendida nos Postos de Saúde, eles também deveriam ser atendidos da mesma forma. Seus filhos deveriam frequentar as escolas públicas, para que eles soubessem as dificuldades que os pais e professores enfrentam. Mas sabemos que isso não acontecerá. Vão continuar fazendo de conta, vão continuar fechando a Câmara, enquanto a população enfrenta o vírus.

AUXÍLIO $ ESTADUAL

O Governador João Doria anunciou segunda-feira (22) duas iniciativas que poderão beneficiar 100 mil cidadãos paulistas até o final do ano. O programa Bolsa-Trabalho, que tem o objetivo de oferecer bolsa-auxílio e qualificação profissional online para a população desempregada, principalmente durante a pandemia, e o Via Rápida, que a partir do mês de março contará com bolsa para os estudantes matriculados nos cursos. As iniciativas são realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD), também conhecido como Frente de Trabalho, passou por uma nova reformulação cuja proposta de lei será enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com o novo programa, a expectativa é que os beneficiários recebam bolsa-auxílio de R$ 450 por até cinco meses. Dentre as atividades laborais da iniciativa, novos serviços poderão ser incluídos, como a contratação de mães e pais para atuar nas escolas, apoiando na retomada das aulas.