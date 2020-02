PENEIRA FINA – 23/02/2020

Código tributário

O presidente da Câmara, vereador Luis Pereira protocolou requerimento, cobrando do Executivo a revisão do Código Tributário do município. No documento, o vereador afirma: “para que possamos corrigir algumas injustiças que assolam nossos munícipes, como do enquadramento em outro patamar com relação a área construída, visto que por apenas 0,67cm2, o contribuinte passou para o padrão 1C. Por isso faz-se necessário uma revisão para que possamos adequar a lei de forma que o lançamento de construção seja de forma gradual e proporcional a metragem realmente existente e que seja feito em patamares de no máximo de 10m2 cada um de forma a diminuir as injustiças hoje existentes”.

Movimento

Segundo sábado de abertura do hospital da dengue e o movimento foi intenso pela manhã. Reportagem recebeu fotos por meio do whatsapp demonstrando a quantidade de pessoas que aguardavam por atendimento.

20 ANOS

A Audiência Pública para apresentação e votação das diretrizes do município para os próximos 20 anos já tem data marcada. Será no Teatro Municipal Aniz Pachá, das 18h10 às 22h00, nos dias 27 e 28 deste mês. Ah, e como o próprio nome diz, a entrada de qualquer cidadão é permitida.

ENTÃO…

Compareça. Você, morador da Cidade Feitiço que está preocupado com os rumos que Catanduva irá tomar, pode deixar anotado na agenda. A presença do povo é mais do que necessária (nos limites da obrigatoriedade, até) em qualquer decisão política e governamental que irá reger o futuro de nossa cidade. Sendo essa revisão do plano diretor uma dessas oportunidades, que façamos valer nossos direitos.

CHUVA, CHUVISCO, CHUVARADA

Em pesquisa interna feita pelo O Regional, foi ressaltado que a maioria dos catanduvenses vai passar o Carnaval em casa. No fim, a folia caseira longe dos bloquinhos pode acabar sendo uma boa pedida, pois as previsões meteorológicas não são muito animadoras. A chuva promete marcar presença para também curtir a festança. Sendo assim, uma tarde em casa, acompanhada do edredom, pipoca e algum filme, não parece ser tão ruim.

SE JOGA

Mas também, nada que impeça os foliões e amantes de uma das festas mais populares e culturais brasileira de poderem aproveitar. Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, Carnaval é alegria, pessoas sorridentes, encontro entre amigos e família. Com moderação, consciência, responsabilidade e consentimento, vale de tudo!

E VALE…

Quando dizemos que vale de tudo, vale, inclusive, doar sangue. Com as festividades e a população ausente, o Homonúcleo de Catanduva sofre baixas consideravelmente críticas nos estoques. Vale tirar um tempinho, poucos minutos, para ajudar àqueles que precisam com urgência. Nunca é demais, né? É só comparecer à rua Treze de Maio, número 974.

SAEC

A SAEC iniciou os serviços visando a extensão de rede de esgoto pra atender a Havan Loja de Departamentos. Os trabalhos estão em andamento na avenida Deputado Orlando Zancaner, cruzamento com a rua Martinho Canozo. Serão implantados 105 metros de tubulação. Na atual fase, foi feito o recorte do pavimento para os trabalhos posteriores de implantação dos tubos.

Propostas

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que determina prisão após condenação em 2ª instância vai oferecer uma justiça mais rápida e confiável, na avaliação do presidente da comissão especial que trata do tema, deputado federal Marcelo Ramos (PL/AM). “Isso vai ser bom para o Poder Judiciário que vai voltar a ter a credibilidade da população. Vai ser bom para a população porque vai ter soluções mais rápidas. Essa PEC (199/19) será a maior reforma do Poder Judiciário nos últimos anos”, apostou.

Salários

Governador João Doria assinou decreto para pagamento de abono de até 12,84% nos salários dos professores da rede estadual de São Paulo, que foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (21). Para garantir o benefício, serão investidos R$ 590,6 milhões por ano do Tesouro Estadual, que beneficiará 260.142 docentes ativos e inativos. O pagamento será retroativo ao mês de janeiro e estará disponível a partir de março.

