PENEIRA FINA 23/01/2021

HORÁRIOS DO COMÉRCIO

Conforme determinações do governo estadual, a partir da próxima segunda-feira, dia 25, todos os ramos de comércio terão de fechar suas portas, no máximo até às 20h. Como Catanduva continuará na fase laranja, o horário das lojas permanecerá de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. Nos finais de semana, dias 30 e 31 e 6 e 7 de fevereiro, os comércios permanecerão fechados, só reabrindo na segunda-feira seguinte. “Serviços de delivery estão liberados”. Na última atualização do Plano SP todas as cidades do estado ficarão na fase vermelha das 20h às 6h nos dias úteis e aos finais de semana e feriados. Apenas serviços essenciais como padarias, mercados e farmácias, poderão abrir. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar. Está “meio confuso”, mas vamos atualizando por aqui.

NOVOS VEREADORES

Está muito “manjado” vereador divulgar como se fosse notícia qualquer “intenção”. Hoje com as mídias sociais e a instantaneidade das informações, os edis são muito observados e não tem “colado” ficar fazendo propaganda do que “seria ideal”, “poderia ser feito”. Quando chega para imprensa uma informação do tipo: “Vereador visita secretário(a) com intenção de”, Os comunicadores já descartam, pois, “pode ser só mais um querendo aparecer”. Façam a politicagem que quiserem, mas o povo já sabe distinguir. Outra coisa que não convence mais ou nunca convenceu é o vereador sair de Catanduva para a Capital/SP com despesas pagas pelo erário público, “tirar fotinho” abraçado com secretários de Estado e vir dizer que esteve pleiteando “isso ou aquilo” e a coisa nunca acontecer. Isto não engana mais ninguém!

NOVOS VEREADORES II

Por má assessoria jurídica ou falta de coleguismo em não perguntar, na Câmara de Catanduva, os novos vereadores estão apresentando projetos já existentes ou inconstitucionais. Um janeiro que “poderia” ser de aprendizados, mas não! Só neste primeiro mês notamos projetos que já foram aprovados em outras legislaturas e NUNCA ENTRARAM PARA PRÁTICA por serem inconstitucionais ou estarem “cheios de vícios” ou erros jurídicos, agora voltando com novas assinaturas. Lembrando que Catanduva já foi considerada uma das cidades que mais aprovaram projetos “burlando” a Constituição Brasileira. Uma vergonha para antigas comissões escolhidas na Casa de Leis.

INTERDIÇÃO DE RUAS NO CENTRO

A SAEC informa sobre interdições de trânsito para a execução de serviços, no centro de Catanduva, no período da tarde de sábado, dia 23: Rua Cuiabá, entre as ruas Rio Claro e Rio Branco, Reparo na rua para conter vazamento de água. Rua Belém, entre as ruas Ceará e Belo Horizonte, Serviço para desligamento de ramal. Por conta das intervenções, a SAEC orienta os motoristas a evitarem os trechos, no período de execução dos trabalhos.

PREFEITO NA EMPRO

O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa esteve em Rio Preto para conhecer a estrutura da Empro (Empresa Municipal de Processamento de Dados). Na oportunidade, participou de reunião com representantes da instituição, onde obteve informações importantes sobre o modelo de fomento à Tecnologia, adotado na cidade vizinha. O objetivo foi explorar as principais características de TI, que podem ser adotadas por Catanduva para expandir horizontes e inserir a cidade em um novo patamar, no cenário tecnológico. Em Rio Preto, a Empro é responsável por uma rede que interliga mais de 300 prédios. A empresa atende a administração municipal, incluindo autarquias e Câmara Municipal, além de empresas do setor privado.

E NA EMURB?

Uma visita que seria interessante o prefeito de Catanduva fazer seria visitar a EMURB (Empresa Municipal de Urbanismo) também em Rio Preto. A autarquia gera empregos na área de fiscalização urbana, área azul, limpeza e cuida do transporte público com qualidade impar. Os ônibus tem ar condicionado e wi-Fi na maioria das linhas e custa hoje R$ 3,50. Em Catanduva temos um transporte sem qualidade que vem sendo subsidiado pela prefeitura, custa mais caro e ultimamente toda semana tem paralização de motoristas. Lembrando que a cidade tem um dos terminais de ônibus mais caros do Estado e a nova administração não corrigiu a crueldade feita na gestão anterior que foi “tirar a integração dentro do terminal” forçando as pessoas descerem e pagar novamente podendo chegar a R$ 8,00 da Vila Celso ao Tarraf (por exemplo).

AUXÍLIO $ VOLTARÁ?

O Projeto de Lei 5650/20 prorroga o pagamento do auxílio emergencial como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19, com valor de R$ 600, até abril deste ano. O auxílio foi criado pela Lei 13.982/20 para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a emergência de saúde pública provocada pela doença. O projeto tramita na Câmara dos Deputados. Pago desde abril de 2020, sendo as cinco primeiras parcelas de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300, o auxílio emergencial acabou extinto em 31 de dezembro do ano passado, juntamente com o fim da vigência do decreto 6/20, que reconheceu a situação de emergência de saúde no País.

AUXILIO $ NO SUPREMO

Uma liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 30 de dezembro de 2020, garantiu a prorrogação das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia, mas não prorrogou o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública nem o pagamento do auxílio-emergencial. Na prática, com o fim do estado de calamidade, o governo volta a ficar submetido às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo obrigado a cumprir metas de execução do orçamento e limites de endividamento e de gastos com pessoal, o que reduz sensivelmente os recursos disponíveis para financiar políticas de assistência social e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. (Câmara Federal)

MAIS VACINAS

O Governador João Doria acompanhou na tarde desta sexta-feira (22) o início da distribuição do segundo lote de vacinas do Instituto Butantan contra o coronavírus. Cerca de 900 mil doses foram imediatamente liberadas para o Ministério da Saúde após nova autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial do imunizante. Desse total, 200 mil doses foram levadas ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria da Saúde de São Paulo. Outras 700 mil vão para a central de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. As demais doses envasadas, rotuladas e embaladas no Butantan a partir de matéria-prima enviada da China serão liberadas tão logo passem pela inspeção de controle de qualidade do instituto.