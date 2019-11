PENEIRA FINA – 22/11/2019

Missa

O Hospital Padre Albino (HPA) realizará a última missa do ano de 2019, no dia 10 de dezembro, às 19h30, na Capela do HPA. Aberta a comunidade, a Missa terá a participação do Coral Vozes da Pedagogia, do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA. A capela do Hospital Padre Albino, fica na Rua Maranhão, s/nº, entre as ruas Belém e Manaus.

Caged

Divulgados ontem (21), dados do Caged mostram criação de 70.852 novos postos de trabalho com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de outubro mostram resultado positivo pelo sétimo mês consecutivo na geração de empregos formais no país no mês de outubro. O saldo registrado é de 70.852 novas vagas, resultado de 1.365.054 admissões e 1.294.202 desligamentos no período. O resultado apresenta um estoque total de empregos em 39,252 milhões, superior aos 38,695 milhões registrados em outubro de 2018.

Nomeando

Foram nomeados novos membros para compor a Comissão de Análise da Documentação para o Edital de Projetos de Intervenções, Contações e Espetáculos Teatrais destinados ao Evento Cultura no Bosque 2.020, e também, para compor a Comissão de Seleção de Projetos para o Edital de Projetos de Intervenções, Contações e Espetáculos Teatrais destinados ao Evento Cultura no Bosque 2.020, da Secretaria Municipal de Cultura.

Reunião

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira juntamente com Roberto do Simcat tiveram uma reunião com a prefeita municipal , Marta Maria do Espírito Santo Lopes, as pressas, para expor a possibilidade da aceitação de uma proposta para o pagamento dos funcionários públicos. Vamos aguardar o desfecho

Em Brasília

O possível candidato João Cesar Moraes esteve em Brasília para se aliar ao novo partido do Presidente da Republica Jair Bolsonaro na primeira convenção do partido. Segundo ele a prioridade é ajudar o país e para Catanduva isso é muito importante a aproximação com a capital do Brasil, Brasília

38

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem (21) que o número de seu novo partido, o Aliança pelo Brasil, será 38. O anúncio foi feito durante sua live semanal transmitida no Facebook. Pela manhã, o presidente participou da 1ª Convenção Nacional da legenda, realizada em um hotel de Brasília. Bolsonaro também admitiu que, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não autorize a coleta de assinaturas por meio eletrônico, o seu partido não deverá estar homologado para disputar as eleições do ano que vem.

Dengue

Muitas ações por parte do EMCAa e muitas medidas na parte da Saúde de Catanduva para se proteger e prevenir o focus da dengue foi então feito capacitação de enfermeiros que atuam na rede de atenção básica do município, na tarde de ontem, dia 21. O treinamento foi uma estratégia de adaptação à nova rotina de trabalho, devido à mudança no formato de atendimento nas Unidades de Saúde da Família segundo Daniela Bellucci, diretora de Vigilância em Saúde.

Raridade

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) realiza mais uma edição do Encontro de Veículos Antigos neste domingo, dia 24, das 9 horas às 12 horas, na Praça da Matriz. O evento já é tradição na cidade e conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Construindo

Quem passou ontem (21) viu a construção da ampliação da ponte da Rua 24, além disso, as obras de canalização estão a todo vapor. Muito transito e reclamação por conta da obra, mas a prefeitura garante que as melhorias depois de prontas vão melhorar o fluxo de transito. Segundo informações a ponte tem prazo de entrega até final deste ano.

Ultimo dia!

As inscrições para a Maratona Meu Pai é o Papai Noel terminam hoje (22). Segundo a ultima informação faltavam poucas vagas. Mas quem deixou para ultima hora vale a pena ir até o Fundo Social de Solidariedade e se inscrever das 9 às 17h, no Fundo Social de Solidariedade. Lembrando que é necessário ser pai, ser maior de 18 anos e apresentar cópias do RG, comprovante de residência e da certidão de nascimento do filho, e uma foto 3×4. Quem conseguir fazer o percurso de todos os dias ganha a bicicleta.

Da Redação