PENEIRA FINA 22-09-2018

Quem será?

A prefeitura de Catanduva confirmou a saída de Marcos Augusto Jardim do cargo de superintendente da Saec. O motivo alegado seria pessoal e o engenheiro segue até a próxima sexta-feira no comando da autarquia. A prefeitura por sua vez afirmou que ainda não definiu quem ficará no lugar de Jardim. O Executivo tem a missão de escolher o nome até a sexta, portanto. A Saec tem sido alvo de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura possíveis obras em um loteamento particular – Neste caso, Jardim não era o superintendente. É também tema em diversos debates na Câmara, principalmente pelo superávit anual que é destinado a Prefeitura e, que no momento, de acordo com a lei, só pode ser usado para obras de saneamento básico e serviços de meio ambiente.

Minervino

Será que o prefeito Afonso Macchione Neto tem a intenção de convidar mais uma vez Alfredo Minervino Neto para ser o superintendente da Saec? No passado ele também deixou a superintendência alegando motivos pessoais para a saída.

Sinval e Roberto Leal

O deputado federal Sinval Malheiros esteve ontem em entrevista na Rádio Ondas Verdes com Mara Gabas. Malheiros estava acompanhado do cantor português Roberto Leal. Mara transmitiu ao vivo a entrevista.

Saúde

Malheiros fez vários elogios ao artista e afirmou que Roberto Leal mantém sempre auxilio a saúde em diversos locais, destinando recursos e colaboração. Além disso, falou sobre sua campanha visando a reeleição e afirmou estar focado principalmente na região de Catanduva.

Dica

A Prefeitura de Rio Preto promove, por meio do Comdephact (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico), o 2º Seminário do Patrimônio Histórico, de 24 a 26 de setembro, no Teatro Nelson Castro, na avenida Feliciano Salles Cunha, 1020, Jardim Aeroporto. Uma dica de participação para os vereadores Catanduvenses.

Dica II

A abertura está marcada para as 14h, com a presença do prefeito Edinho Araújo e do presidente da entidade, arquiteto Kedson Barbero, coordenador do evento. Temas como Retrofit, Acupuntura Urbana, Revitalização e preservação de centros históricos serão apresentados por especialistas da área com renome nacional, como a arquiteta Maria Rita Amoroso, diretora do Núcleo Campinas do IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – SP, e Paula Vermeesch, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp e docente de História da Arte e da Arquitetura no departamento de Geografia da Unesp Presidente Prudente, além da secretária municipal de Habitação, a arquiteta Fabiana Zanqueta, e outros grandes nomes.

Dia da árvore

A prefeitura de Catanduva realizou ontem a distribuição de mudas em comemoração ao Dia da Árvore. A atividade foi promovida na Praça da República.

Fake

O Brasil não tem até o presente momento legislação específica para punir quem produz e compartilha notícias falsas. O tema é relativamente novo e complexo, e merece tratamento e estudo mais aprofundado. Em uma leitura superficial quem produz ou propaga as “fake news” estará sujeito as penas da lei quando contiver informações caluniosas, difamatórias ou injuriosas contra outrem, dependendo da gravidade, definidas nos artigos 138 a 140 do Código Penal.

Pesquisa

Na hora de se informar para escolher o novo presidente do país, os brasileiros preferem os meios tradicionais. Em pesquisa realizada pela Ipsos, 48% dos entrevistados consideram que os debates na TV trazem informações mais importantes do que os demais meios. Proporção parecida dos entrevistados (47%) que escolheram a propaganda eleitoral na TV como meio mais importante na hora de decidir em quem votar para presidente. A opinião de amigos e familiares ficou em terceiro lugar com 23% da preferência.

Pesquisa II

Grande aposta dos candidatos com pouco tempo de propaganda gratuita, os meios digitais apareceram depois da TV. Notícias de portais e comentários nas redes sociais tiveram a preferência de 14% dos entrevistados seguidos por propaganda eleitoral no rádio (9%), comentários nos aplicativos de mensagens instantâneas (5%) e vídeos no Youtube (4%). Os entrevistados puderam escolher até três opções.

Workshop

No próximo dia 26 de setembro, a partir das 8h30, os empreendedores de Rio Preto e região terão uma grande oportunidade para tirar seus projetos do papel. A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto (ACIRP), realiza o workshop “Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio”, onde serão apresentadas as principais linhas de financiamento da instituição.

Da Redação