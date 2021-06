PENEIRA FINA 22/06/2021

BASTIDORES

No domingo, durante todo o dia, o prefeito padre Osvaldo realizou em seu gabinete, reunião com os vereadores e parte do secretariado, para elaborar possíveis ações, para compor um Plano de Ajuste para atendimentos, serviços e comércio em geral, que foi apresentado na reunião de ontem a tarde do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19, composto por membros da Secretária da Saúde, e médicos representantes dos hospitais da cidade, e responsáveis para avaliar uma possível flexibilização do lockdown catanduvense.

DECISÕES?

A reunião do Comitê Técnico foi realizada ontem a tarde, com muitas discussões e avaliações do plano de ajuste apresentado. O término da reunião foi após às 18:00 horas, o que impossibilitou a realização de um novo decreto, com as decisões tomadas. Até o fechamento da coluna, às 19:00 horas, informações oficiais sobre o resultado da reunião não haviam sido anunciadas. Porém, é dada como certa, que o comércio em geral, poderá funcionar apenas no sistema “delivery”, acompanhando as flexibilizações de algumas cidades da micro região. O decreto deve sair hoje no Diário Oficial Eletrônico.

SESSÃO

A Câmara Municipal de Catanduva realiza hoje, às 15:00, mais uma sessão ordinária presencial. Na pauta, consta dois projetos em primeira discussão e mais seis projetos em segunda discussão. Os PL 96 e 97/2021, de autoria de padre Osvaldo, se aprovados em segunda discussão, devem acelerar o pagamento do dissídio dos servidores municipais, programado para dia 30 de junho.

REGIÃO

Em Pindorama, ontem de manhã, por unanimidade, o Comitê Municipal do Covid decidiu prorrogar o Lockdown por mais uma semana, até o próximo domingo. Segundo o prefeito Júnior Felippe, “a situação da Saúde continua absolutamente crítica e por isso, o voto da Equipe Técnica decidiu pelo bem coletivo.”

“DELIVERY” EM PALMARES

A Prefeitura de Palmares Paulista liberou ontem a permissão de “delivery” (entrega) para atividades comerciais e empresariais do município. Somente os responsáveis pelas entregas poderão circular. Durante o período de 21 a 24 de junho, das 08 às 18 horas, somente “delivery”, com proibição de atendimento presencial ao público. Estão autorizadas: lojas de roupas, calçados e similares, materiais de construção, equipamentos eletrônicos, móveis e autônomos.

PIADA INTERNA

Na última sessão da Câmara Municipal, enquanto o vereador Luís Pereira discursava na tribuna Carlos Machado, o edil Nelson Tozzo pediu um aparte. Pereira, permitiu fazendo o seguinte comentário: “Um aparte, filhinho Tozzo”. A resposta foi de bate-pronta: “Meu amigo Pereira, papai Pereira”. Desse jeito, logo, logo, vão chamar o apresentador Ratinho…

DISCURSO

O vereador Maurício Ferreira (PDT) não tem o costume de usar a tribuna toda a semana, mas na última sessão da Câmara, realizou um discurso que foi elogiado por muitas pessoas. Ferreira disse que na semana que antecedeu o lockdown, “foi feito uma verdadeira campanha pelo lockdown, uma comoção popular (…) Agora, nós vemos uma outra campanha, contra o lockdown, e incrivelmente algumas pessoas que antes estavam a favor, ou seja, é só para causar um desgaste. A população de Catanduva não merece isso. Precisamos ter responsabilidade do que é dito. (…) Precisamos ter mais responsabilidade naquilo que nós fazemos”, disse o edil, na sessão que foi realizada presencialmente no primeiro dia do lockdown catanduvense.

TIMIDEZ

Na sessão da Câmara, no momento de troca de vereadores nas explicações pessoais, o vereador Carlos Alexandre Batista dos Santos (PSDB), o conhecido Gordo do Restaurente, de sua mesa confessou: “sou meio tímido em subir na tribuna. Ainda bem que tenho vocês que falam por mim lá.” Gleison Begalli (PDT) em um momento poeta, respondeu: “a melhor fala é aquela que sai do coração.”

DERRAPADA

Ao falar sobre as críticas de seu trabalho social, o vereador Gordo, cometeu uma derrapada: “Não sei se daqui a três anos eu vou sair candidato…. à Prefeito. Eu estou desanimado, sério mesmo”. Percebendo o ato falho, o edil corrigiu-se na hora, “quero dizer, candidato a vereador”. Os risos foram geral e o presidente da Casa, não perdoou: “Olha Gordo, você se entregou hein…”.

INVERNO

Ontem, aos 32 minutos da segunda-feira teve início o inverno. A estação mais seca do ano chegou trazendo preocupação com o nível dos reservatórios. O estado de São Paulo, enfrenta o que já é considerada a pior seca em 91 anos, de acordo com um comitê de órgãos do governo federal, que emitiu pela primeira vez na história, um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro

A FRASE

“Tem pessoas querendo ser oportunistas neste momento. A nossa população não merece essas “fake news” todos os dias na internet. Isso está causando pânico nas pessoas.” (Vereador Maurício Ferreira – PDT)