PENEIRA FINA 22/05/2021

O DISSÍDIO CHEGOU

O prefeito Padre Osvaldo começa a cumprir uma de suas promessas de campanha, que é o pagamento do dissídio dos servidores públicos, referente a 2015. O benefício estava vencido desde então e foi alvo de inúmeras discussões, mas agora está previsto para ser pago no dia 30 de julho pelo IPMC, em 100%, à vista. No total, o valor investido deve ser da ordem de R$ 20 milhões, de recurso próprio, oferecido a aproximadamente 2.400 servidores. Houve até uma live, transmitida pelo Facebook pessoal do padre para fazer o anúncio. Segundo ele, o montante foi conseguido através de adequações feitas pela administração. O prefeito lembrou que pagaria o benefício até dezembro, mas que conseguiu realizar a antecipação.

MÁQUINA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Catanduva recebeu mais uma denúncia envolvendo uma possível licitação superfaturada. Dessa vez, o alvo é a compra de alimentos, mais especificamente, legumes. O apontamento foi apresentado durante a última sessão da câmara e agora a casa deve seguir com investigação. Para se ter uma ideia do impacto para os cofres públicos, esses alimentos são demandados em alta escala, por toneladas. Chama a atenção os preços pagos por eles, segundo a denúncia, mais que o dobro do valor encontrado pelo consumidor comum nos supermercados e congêneres do município. Vamos a alguns comparativos: cebola – a prefeitura paga R$ 5,04 o quilo, enquanto pode ser comprada nos estabelecimentos, hoje, por volta de R$ 2,49. Já o quilo da mandioca é comprado pela administração por R$ 10,60, sendo que, em média, no comércio é vendido a R$ 6. Por fim, outro item que denota superinflação no valor pago pela prefeitura é o chuchu, que custa R$ 4,29 na licitação e R$ 1,79 nos mercados e afins.

NOVAIS EM FESTA

O município vizinho de Novais completou aniversário no último dia 19.

Uma das mais ‘novinhas’ da região, a cidade comemorou 29 anos de emancipação política. Como todos já sabem – ou deveriam saber – as comemorações presenciais não puderam acontecer, devido a pandemia, mas vão rolar na internet. A partir das 20 horas de hoje (21), o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a prefeitura e câmara municipal, realizam uma live. Serão diversas atrações musicais e sorteios de brindes a todos que estiverem acompanhando a transmissão, que será feita pelo Facebook da prefeitura.

CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Através de um ato solene virtual, foi realizada nessa quarta-feira (20), a Conferência Nacional Popular de Educação em São Paulo. A ação contou com a participação do catanduvense Leandro Oliveira, secretário geral da Apeoesp, entre outras lideranças do setor. Na ocasião, houve lançamento da Conep 2021 e da etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação – Conape 2022. Entre os objetivos da Conape estão o fortalecimento do trabalho com entidades, educadores, pesquisadores, estudantes e movimentos sociais, que têm como meta garantir o aperfeiçoamento e a materialização do Plano Nacional de Educação (PNE) e a implantação do Sistema Nacional de Educação (SNE).

ALERTA DA FUNDAÇÃO

A Fundação Padre Albino novamente se utiliza de recursos digitais para disseminar e intensificar a conscientização a respeito da pandemia. A instituição lançou um vídeo, em que diz que nos últimos dias, os seus hospitais (Padre Albino e Emílio Carlos) estão em alerta, pois a taxa de ocupação da enfermaria e UTI está cada vez maior. Para evitar um novo agravamento, a mídia frisa que é importante que toda a população continue seguindo as medidas de prevenção. O vídeo tem sido propagado em grupos de WhatsApp e também pode ser conferido no site e redes sócias da FIPA.

VICE DE VOLTA

O vice prefeito de Catanduva, o empresário Cláudio Romagnolli, deve voltar à ativa na próxima semana. O profissional está afastado das suas funções porque contraiu Covid-19. O anúncio do retorno do vice foi feito pelo próprio prefeito, durante uma live na tarde de ontem (21), quando aproveitou para dar notícias sobre o seu estado de saúde. Segundo revelou, Cláudio está bem, já finalizando o tratamento, com expectativa para retornar ao Paço Municipal nos próximos dias.

SECRETÁRIO AFASTADO

O estado de saúde do secretário de planejamento, Walter Agudo Romão, também foi comentado pelo prefeito Osvaldo durante a sua transmissão ao vivo na internet. O prefeito confirmou que o secretário segue internado, também por complicações no quadro de Covid-19. Nas redes sociais, uma mobilização fortalece correntes de oração pela recuperação do profissional.