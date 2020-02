PENEIRA FINA – 22/02/2020

Audiência Pública

A Secretaria Municipal de Saúde realizou ontem, na Câmara, uma audiência pública para apresentar as despesas da pasta no final de 2019. Como sempre, poucas pessoas participaram do evento. Nestas situações é sempre bom que os moradores acompanhem e cobrem a administração.

Número maior

Um novo boletim epidemiológico sobre dengue foi divulgado ontem. Catanduva tem 2080 casos positivos da doença, e outros 2995 exames ainda sem resultados. No total entre janeiro e fevereiro, foram 6.183 notificações. Não há informações sobre outras confirmações de mortes por dengue.

UPA vazia

E ao que tudo indica, a implantação do Hospital da Dengue no Postão surgiu um resultado positivo. Ontem, fotos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foram divulgadas pelas redes sociais e aplicativo de conversação que demonstravam a unidade vazia, pelo menos na sala de espera.

Reduziu

Nesta semana, ao menos parece, que a quantidade de pessoas que falam sobre dengue reduziu. Pode ser que comece, e tomara, a reduzir o número de procura pelo primeiro atendimento com os sintomas da doença. Mesmo que em crescente o número de casos confirmados(Já que ainda são quase 3 mil em investigação), a sensação é de que de notificações tem reduzido. Que assim seja!

Sugestão

Para melhor acompanhar, sugerimos a comunicação da Prefeitura que mantenham arquivados no site o resultado de outros boletins epidemiológicos.

Cidade limpa

O projeto Cidade Limpa foi prorrogado até hoje. E muito entulho, móveis, recicláveis foram retirados. O prefeito Afonso Macchione Neto comentou pelas redes sociais. “O projeto Cidade Limpa chegou em boa hora a Catanduva, momento em que reforçamos o apelo para que os moradores eliminem criadouros de dengue de suas casas. Foram coletadas 249 toneladas de materiais”.

Carnaval

O tema carnaval de rua foi comentado nas redes sociais pelo médico Sinval Banhos. Banhos já divulgou que pretende neste ano ser candidato ao cargo de prefeito e tem usado as redes sociais para gravar diversos vídeos com diferentes temas. “Quando perguntamos, a opinião se divide. Qual seria a solução mais agradável que poderia contentar a todos? Carnaval é um evento mundial. O custo de um carnaval não é barato, sabemos muito bem. Qual seria a receita para o nosso município? Que se estimulasse parceria público privada, na qual prefeitura e empresas, fizessem uma união para que nos tivéssemos carnaval. O carnaval traz receita para o nosso comércio”.

100% preenchidas

Um projeto que deu muito certo. E acreditamos que nenhum prefeito nos próximos mandatos deve retirar. As oficinas culturais. Neste ano 100% das vagas abertas para os diferentes cursos foram preenchidas. E as aulas já começaram.

Interdições

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) informa que foram autorizadas as seguintes interdições: Av. Venâncio Lima Ferreira, entre as avenidas São Domingos e José Augusto Norberto Frey, bairro Theodoro Rosa Filho, no dia 21 de fevereiro para realização de evento da Paróquia Santa Terezinha. Ângela D`amigo Raymundo, entre as ruas José Natal Baptista e Sedival Soldan, bairro Giuseppe Spina, no dia 22 de fevereiro, para a realização de evento.

Consenso

O presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica do governo chegaram a um consenso sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, que altera as carreiras do serviço público federal. Com o acordo, um texto final assinado nesta sexta-feira (21) pelo presidente e deve ser encaminhado até sexta-feira (28) ao Congresso. A ideia é que a PEC traga uma série de mudanças que retirem a estabilidade dos futuros servidores públicos, sem atingir os funcionários atuais. Após o envio da proposta serão enviados projetos de lei para fortalecer e dar mais especificidade e segurança jurídica para as alterações da iniciativa principal.

Moção

O Segundo Secretário do Legislativo Catanduvense, Wilson Paraná, protocolou uma Moção de Congratulações à Diocese de Catanduva pelos seus 20 (vinte) anos de criação e instalação no município. De acordo com o parlamentar, o evento ocorreu na quadra do colégio Jesus Adolescente e reuniu milhares de fiéis, bem como autoridades religiosas. “Para este momento tão especial ao Povo de Deus, foi preparado um grande e festivo evento que ocorreu na quadra coberta do colégio Jesus Adolescente. O evento contou com a presença de mais de 1.200 (mil e duzentas) pessoas, que comemoram e rezaram juntos nesse dia importante com uma programação especial, onde foi celebrada a Santa Missa pelo Bispo Dom Valdir e a presença do Bispo Emérito Dom Otacílio, bem como de todos os sacerdotes da Diocese de Catanduva, além de uma linda mensagem transmitida por vídeo do Bispo Emérito Dom Celso, primeiro Bispo da Diocese de Catanduva. Contou ainda com a participação ilustre do cantor e pregador Eugênio Jorge, que num primeiro momento testemunhou seu caminho de conversão e no período da noite fez um lindo show seguido de adoração ao Santíssimo Sacramento”.

Pesquisa

Uma pesquisa de opinião do Instituto DataSenado aponta que 62% dos internautas apoiam o aumento do número de assentos para idosos, previsto em projeto do senador Carlos Viana (PSD-MG). O PL 6.396/2019 altera de 10% para 15% o percentual de assentos destinados a maiores de 65 anos em transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. O senador Flávio Arns (Rede-PR) é relator da proposta. Viana justifica o texto com base no aumento da média de idade da população, destacando que o número de idosos teve crescimento desde 2003, quando o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003) entrou em vigor. Para o senador, os idosos necessitam ter mais facilidades nos meios de transporte.

resultados

Os resultados mostram ainda que, para 56% dos participantes, o aumento do número de assentos reservados às pessoas idosas no transporte coletivo será benéfico. No entanto, 17% acham que a mudança dará prejuízos e 22% dizem que não vai fazer diferença.

