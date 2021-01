PENEIRA FINA 22/01/2021

CÂMARA VISADA

Ontem quem acompanhou a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal da nova legislatura, não entendeu muito bem os edis; Muitos vereadores estavam perdidos e os mais antigos estiveram matando saudades da Tribuna. Até a 1ª secretária chegou a colocar o projeto em votação, passando a vez do presidente, mas tudo é inexperiência, pois, os novos ainda não conhecem o rito da Casa. Teve vereador que ficou no celular o tempo todo, teve vereador que voltou ao seu cantinho para não fazer nada e só gerar despesas ao município e teve Vereador cuidando para que o dinheiro da Covid não fosse jogado fora. Está assim: a partir de agora o legislativo fiscaliza o Executivo e o povo de olho no Legislativo. Nós só reportamos o que vemos, pois, somos testemunhas oculares da história.

DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara de Vereadores de Catanduva aprovou três projetos de lei em duas sessões extraordinárias realizadas nesta quinta-feira, 21/01. Foram as primeiras sessões do ano convocadas pelo presidente do Legislativo, Gleison Begalli (PDT), para analisar os projetos encaminhados pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB).

UM DOS RESULTADOS

Com a aprovação do projeto 07/21 fica aberto ao Executivo a abertura de Crédito Adicional Suplementar a lei orçamentária de 2021 em R$ 10,1 milhões. Esse valor, segundo destaca o prefeito na propositura, será destinado às ações e serviços de enfrentamento à Covid-19. Será que agora teremos “testes de covid” na rede pública sem burocracias?

DO PREFEITO

Em viagem a São Paulo, Padre Osvaldo comentou a sessão da Câmara. “Respeito o Poder Legislativo, a Constituição. Nesse contexto, agradeço aos senhores vereadores por terem discutido sobre as proposituras. A aprovação é crucial, diante desse momento difícil que vivenciamos, para que possamos avançar. O nosso compromisso e cuidar da cidade, em todos os seus aspectos, será HONRADO. Trabalhamos em favor do povo”, afirmou.

KITS ESCOLARES GRATUITOS

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva (Sincomerciários) está dando continuidade à entrega dos kits de material escolar gratuitos a seus associados seguindo as normas de proteção de saúde como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. A previsão é que todos os kits sejam entregues até a primeira quinzena de fevereiro. Na sede em Catanduva e Subsede em Novo Horizonte estima-se que serão entregues mais de 1.300 kits com base no número do ano passado.

FINALIDADE

Segundo o presidente do Sincomerciários Catanduva, Carlos Longo, o Carlinhos, os kits vão ajudar as famílias a poupar o dinheiro que gastariam com material escolar em um mês que a população recebe inúmeros impostos como IPTU e IPVA. A diretoria do Sincomerciários avalia como a entrega dos kits escolares como o benefício mais importante oferecido aos associados. “Lutamos para que as nossas crianças tenham um futuro profissional de qualidade. O ensino dos filhos dos comerciários é uma prioridade e contamos com a iniciativa do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, que vem fornecendo todas as mochilas para montagem dos kits”, destacou Longo.

CONJUNTO ESPORTIVO

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Smelt – Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, iniciou a reforma do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O espaço físico, já deteriorado pelo tempo, recebe melhorias em sua estrutura interna. A ação visa dar vida, por meio de adequações ao local, que é palco de competições e movimenta atletas da cidade e da região.

MAIS DA REFORMA

Dentre as providências, está prevista a adequação das muretas ao redor das arquibancadas. A intervenção visa conter águas, que se acumulam na própria quadra, quando há ocorrência de enxurrada. Ainda nesse espaço, será feito um calço para que a quadra de madeira possa suportar qualquer tipo de atrito, principalmente atletas, dando mais segurança no local.

PADRE NO CONSIRC

O prefeito de Catanduva esteve ontem (21) avaliando os trabalhos e gastos efetuados pelo CONSIRC (Consórcio que cuida do Samu e ambulâncias dentre outros gastos milionários da Saúde). A diretora executiva apresentou planilhas para convencer nosso alcaide que é um ótimo negócio e que estão economizando (economizar em saúde e educação é burrice), e o ideal é gastar com responsabilidade. Resta perguntar pra quem usa os serviços de ambulâncias se é rápido ou tem que implorar por um veículo com pneu careca e caindo portas para os melhores servirem a região. O que acham?

DO LEITOR

Não aguento mais ver isso, eu desempregado, fazia bicos nos buffets (não posso trabalhar). Agora estão fazendo inúmeras festas clandestinas e ninguém faz nada? É a ultima vez que envio alguma coisa a vocês, eu tomo cuidado estou fazendo minha parte, Estas festas estão propagando o virus.

DA GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal na pessoa do comandante Claudio Pereira está ciente e disse em entrevista ao “Jornal O Regional” que estão tomando providências.