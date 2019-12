PENEIRA FINA – 21/12/2019

Induzidos

O presidente do Simcat, Roberto José de Souza, afirmou em entrevista que o Simcat não falhou com relação as tratativas para o pagamento do dissídio de 2015. O sindicalista disse ainda que em 2018, colocou em votação em assembleia com servidores a possível discussão dos projetos de lei apresentados pelo prefeito Afonso Macchione Neto como medidas para reservar dinheiro para este pagamento. “Eu convoquei a assembleia, buscávamos a aprovação dos servidores para podermos melhorar esses projetos apresentados. Mas a categoria acabou rejeitando e então, o sindicato não discutiu mais sobre esses projetos”, disse.

Relembrou

O presidente do sindicato relembrou algumas propostas feitas pelo prefeito tendo como objetivo diminuir despesas e “guardar” dinheiro para a quitação dessa dívida com os servidores. A criação do fundo especial para esse fim, a transferência do Meio Ambiente para Saec – que depois também foi pedido por Marta.

Outros

Mencionou ainda outras propostas não aprovadas pela Câmara como a licitação para o transporte coletivo com maior valor de outorga – ou seja, venceria a empresa que pagasse mais para ter a concessão e a equiparação do IPTU de novos loteamentos aos bairros próximos. No qual afirmou que a prefeitura deixou de arrecadar R$ 8 milhões em dois anos.

Reestruturação

A situação do Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) também foi relacionada pelo sindicalista. Ele argumentou o mesmo que o vereador Nilton Cândido tem dito há alguns anos. Que o IPMC não tem uma “vida saudável” e deve ser o calcanhar de aquiles de qualquer prefeito em Catanduva.

Falta coragem

Souza argumentou que está faltando político com coragem para alterar a situação do IPMC. “Falta coragem. Não só para o Macchione, mas faltou também para o Vinholi e, mesmo neste retorno, Macchione em vez de chegar e mexer, preferiu acabar com os nossos benefícios. Todas estas dívidas não fomos nós (servidores) quem criamos”.

Precisa teto

O sindicalista argumenta ainda que é preciso estipular um teto dentro do IPMC. Por exemplo, se todos servidores aposentassem hoje não teria dinheiro para pagar nossas aposentadorias em longo prazo. Todo ano o repasse patronal sobre 2%. Até em 2028 estará em 55%, neste momento, travou tudo.

Suspensão

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, na quinta-feira, dia 19/12, os efeitos da Medida Provisória (MP) 904/2019, que extinguiria o Seguro DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2020. A decisão foi tomada a partir de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6262), apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade contra a MP. A sigla questionou a ausência de urgência e relevância da medida. Por 6 votos a 3, o STF decidiu pela aplicação da medida cautelar até a conclusão da análise da MP pelo Congresso Nacional ou até o julgamento de mérito da ADI. O relator da ação, ministro Edson Fachin, havia sido o primeiro a votar pela suspensão da Medida Provisória em julgamento virtual. Em novembro, o Governo Federal assinou a MP indicando o fim do Seguro DPVAT. Com a decisão do STF, a partir de janeiro, o benefício permanece valendo com o pagamento das indenizações às vítimas de acidentes de trânsito de todo o país. Além disso, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) deverá definir os valores dos prêmios para o início da arrecadação. O calendário de pagamento do Seguro DPVAT pelos proprietários de veículos segue o vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA de cada estado.

Inscrições

Coletivos, organizações e representantes de Paradas LGBT, em parceria com prefeituras de munícipios do Estado de São Paulo, podem realizar, a partir do dia 19 de dezembro, as inscrições para o programa + Orgulho 2020. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a organização social Amigos da Arte, e foi desenvolvida pelo Museu da Diversidade Sexual com o objetivo de apoiar ações de visibilidade e valorização da cultura LGBTI+ pelo interior, litoral e Região Metropolitana do Estado.

Processo

O processo de inscrição, por meio de Chamada Pública, começa no dia 19 de dezembro e vai até 14 de fevereiro de 2020. O resultado será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2020. As Paradas do Orgulho LGBTI+ celebram a diversidade e promovem uma cultura de paz e inclusão, além de provocarem um impacto positivo na economia local. A parada do Orgulho LGBT de São Paulo de 2019 movimentou 403 milhões e gerou mais de 5 mil empregos, segundo a prefeitura.

Atiradores

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) um Projeto de Lei (PL 1324/2019) que institui no calendário oficial do estado o Dia dos Atiradores do Tiro de Guerra, a ser celebrado no dia 5 de setembro. A denominação de atirador é concedida aos jovens que ingressam no Tiro de Guerra, com finalidades militares e de formação da reserva para o Exército. A data escolhida para a homenagem é justificada pela criação da Confederação de Tiro Brasileira, em 05 de setembro de 1906.

Reaberta

A Prefeitura de Catanduva abriu mais uma vez a chamada pública para o gerenciamento e execução dos serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A abertura das propostas será feita no dia 07 de fevereiro, às 14h30, no setor de licitações da prefeitura.

