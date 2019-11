PENEIRA FINA – 21/11/2019

Esporte de superação

A equipe de natação ACD encerrou com chave de ouro a participação nos Jogos Abertos. Os nadadores alcançaram posição entre 3º e 8º lugar nas provas. Catanduva participou da competição com a maior delegação de Atletas Com Deficiência na história dos Abertos.

Câmara hoje

O Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra será entregue ao jovem Pedro Henrique Jorge dos Santos conforme Decreto Legislativo de autoria do Vereador Onofre Baraldi. Hoje, 21 de novembro, os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva, o Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira e demais vereadores farão a entrega do Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra ao jovem Pedro Henrique Jorge dos Santos. A homenagem partiu da iniciativa do vereador Onofre Baraldi, autor do Decreto Legislativo n° 04/2019, subscrito e aprovado por todos os parlamentares. O jovem receberá o diploma de atirador destaque, conforme resolução 5.858, de novembro de 2010, em sessão solene às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal.

Homenageado

Pedro Henrique Jorge dos Santos nasceu em Catanduva e é filho de Carlos Henrique Nolasco dos Santos e Maria Aparecida Raquel Jorge.

O jovem tem 18 anos e já concluiu o Ensino Médio, tem responsabilidade, iniciativa, disciplina, espírito de corpo, camaradagem e elevado sentimento de cumprimento do dever e se destacou nas atividades do Tiro de Guerra durante o ano de 2019. O responsável pelo Tiro de Guerra é quem faz a escolha do atirador destaque. A resolução é de autoria do vereador Marcos Crippa.

Solicitou

O vereador Ari gravou um vídeo mostrando a situação de uma arvore oca no Residencial Paineiras, parece que o serviço do Meio Ambiente de Catanduva retirou os galhos da arvore, mas ela está oca ocasionando perigo para os moradores se acaso der um vento forte, segundo o vereador. “Solicitamos novamente ao Meio Ambiente avaliação urgente para retirada da árvore, que se encontra oca, ameaçando a segurança dos que por ali transitam”.

Popular

Fábio Rinaldi Manzano parabenizou uma nova comerciante do Shopping Popular. Dessa vez, a comerciante é de roupas fitness e plus size . “Outra forma de incentivo aos empreendedores de Catanduva é o Shopping Popular. Desde 2017 já restauramos a cobertura que tinha sido danificada pelas chuvas lá em 2012 e instalamos um belo letreiro novo. Ainda temos bastante a fazer, mas com uma gestão atenta e próxima, conseguimos que aprox. 60 famílias tirem o seu sustento do local”.

Vistoria

Ontem (20) pela manhã o IDVC – Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva recebeu a visita técnica do setor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Catanduva. A importância desta visita “In loco” é garantir a Transparência e Controle Social, devido a parceria firmada entre o Poder Público e a OSC – Organização da Sociedade Civil (IDVC – Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva). Segundo o IDVC a OSC está de acordo com o que foi programado e apresentado.

Vagas de Estágios

Acontece hoje (21) das 15h às 18:30h, no CRAS, na cidade de Elisiário cadastro para vagas de estágios. O programa é parceria de Prefeitura e CIEE, onde representantes do CIEE estarão realizando os cadastramentos, além de fornecerem maiores esclarecimentos. Através de uma importante parceria com a prefeitura de Elisiário, o CIEE (Centro de Integração Escola- Empresa), que trabalha com aprendizagem e estágios para estudantes visando a formação prática de bons profissionais, a fim de atender o mercado de trabalho, estará juntamente com o departamento de Assistência Social realizando um cadastramento para jovens aprendizes e estágios remunerados.

Agora vem o …

Natal Iluminado terá várias atividades como nas escadarias da Igreja Matriz no dia 09 de dezembro, com apresentação do Coral Sintonia Perfeita. Na data, também haverá a Parada Musical com Personagens Natalinos e a Maratona Meu Pai é o Papai Noel, ação com 300 papais noéis que se repetirá nos dias 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro. Apresentações da Sonnora Street Band pelas ruas centrais nos dias 10, 12, 17 e 19, e também no dia 20, no Sesc Catanduva.

Tem mais…

Já o coral Sintonia Perfeita terá novas exibições no dia 13, na unidade do Sesc, e durante o evento de encerramento, na noite de 23 de dezembro, na Praça da República. O Trenó do Papai Noel, que ficará aberto à visitação de 9 a 23 de dezembro, e o concurso Luzes de Natal, cujas inscrições serão válidas até o dia 16 de dezembro. Para o dia 12, período noturno, também está prevista a carreata de veículos antigos promovida pelos Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca).

Iluminação

Equipes da Prefeitura já começaram a instalar os cordões de lâmpadas nos quarteirões dos estabelecimentos comerciais que aderiram ao Natal Iluminado. A expectativa é que mais de 20 quadras recebam as luzes nas próximas semanas.

